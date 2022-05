“Evrenin sınırları mı sana dar geliyor, Yoksa bedeninin sınırları mı Güvercin? Özgürleşme zamanın, gelmemiştir belki de?”

Nihayet sabah olmuştu. Kanatlarını açtı güvercin. Hareket etmeliydi, her yanı, uyuşmuştu. İsteseydi, hareket edebilirdi aslında gece boyunca. Bu gece, beklemeye hapsolmuştu güvercin. Havalar çok sıcaktı. Kendisine de, ormanları gözlemek görevi, verilmişti bu sefer. Görev, görevdi. Beklemeyi hiç sevmezdi. Sevilmeyen, nedense burnunun dibinde biterdi. Beklemeyi sevmeyen güvercinin tüm yaşamı, neredeyse beklemek üzerine geçmişti. Yoksa beklemek, benim kaderim mi, diye düşündü bir an. Hareket etmeliyim, uçarak var olmuşum, durmak ne demek, benim için, diye söylendi. Tüm canlılar da hareket etmeye yazgılıydı aslında. Durgun su, çok tehlikeliydi. Hastalık yapardı. Aklı yaşadığı geceye gitti. Bir türlü sabah olmamıştı. Sabahı beklemek, inadına sabahın gelişini, geciktirmişti sanki…Yaşamın kendi ritmi vardı. Hiçbir şey, hemen oluvermezdi ki…Hemen şimdi olacak, diye inat etmek de neydi? Durdu. Saçmalamaya başlamıştı işte… Neler söylüyordu? Yorgunluktan sızmak üzereydi. Neyse, ormanlar sabaha çıkmıştı işte. Biraz hareket ederse açılırdı. Beklemekten sıkılmıştı. O yüzden böyle hissediyordu. Beklemek, her zaman ona çok zor gelirdi. Oysa beklemeyi de yaşamak gerekirdi, iyi bilirdi, yaşam, son derece ayrıntılı ve kesin bir dille istemese de öğretmişti zaten. Yaşamın gerçeği, bizzat bekleme üzerine kuruluydu. Dış dünya bekleyerek var oluyordu. O halde, iç dünyası da beklemeliydi. Belki de tam tersiydi. İç dünyası beklediği için, dış dünya da bekliyordu. Hiç kımıldamamak, kımıldamıyor olmak da çok tehlikeliydi. Aklına, Lal geldi. En iyisi, onunla sohbet etmekti. Belki de kendine gelir, açılırdı.

‘Yaşamı dönüştürmek için, kımıldamadan durmak ve beklemek gerekmiyor. Aynı şekilde hiç durmaksızın hareket etmek de şart değil’, dedi Lal. ‘Asıl olan, ikisini birbirine uyumlu bir şekilde, dengeli kullanmak güvercin’. Bir an sessizlik içinde durdu, güvercine baktı. ‘Aklından tehlikeli şeyler geçirme ne olur…’

‘Lal’, diye bağırdı güvercin. ‘Aklımdan geçenleri okumaya kalkma sakın’. Güvercinin bağırışını hiç duymamış gibi sözlerine devam etti Lal. ‘Sonuna kadar beklemek, ne demek güvercin? Ne yapıyorsun? Ölmeye mi karar veriyorsun? Yoksa bilerek veya bilmeyerek, bilinçaltında ölmeye mi çalışıyorsun? Şimdi de yaşarken ölmeye mi kalktın? Yoksa sen, yaşarken ölenlerden, ölmeyi isteyenlerden misin? Ölümün peşinden gitmeye mi karar verdin ?’. ‘Hayatın devamlılığının, bir sınırı olmalı Lal. Kaç çeşit ölüm olabilir ki zaten. Ölümün peşinden gitmiyorum. Aslında yaşamı kovalıyorum ama bazen yaşama kovalamak, ölümün peşinden peşine takılmak gibi geliyor, yalan değil’.

‘Yine sınırlarla mı oynamaya başladın güvercin?’. ‘Hayır’ Lal. ‘Yaşamın sınırlarını, tehlikeli bir şekilde gökyüzünde uçarak, her an hissediyorum zaten. Belki de duygularımın sınırlarının peşine düşmüşümdür?’. ‘Duyguların sınırlarını tutku belirler, güvercin. Tutku nesnesinin aşırı bağlılığı, seni sabırsız yapar, dengesizleştirir ve elini kolunu bağlar. Seni umutsuz ve çaresiz kılar’. ‘Tutku nesnesi mi? O da nedir Lal?’. ‘Uykusuzluktan dolayı mı zor anlıyorsun güvercin? Yoksa söylediklerim mi hoşuna gitmiyor? Asıl olan özgürlüktür. Bir nesneye, çok bağlanmak, acı verir ve gelişmeye de engeldir’. ’Tutku dediğini, biraz anlatır mısın’, diye sorarken, kendini artık bezgin hissediyordu güvercin. ‘Tutku nesnesi, her şey olabilir. Kendini bağlı hissettiğin, her şey. Canlılar, insanlar, çocuklar, hayvanlar, taşlar, bazen de soyut şeyler’. ‘Soyut şeyler mi’, diye canlanarak, konuşmaya katılmaya çalıştı güvercin. ‘Soyut şeyler, daha çok insansı şeylerdir, yani aşk, sevgi, adalet, dostluk, sadakat, merhamet, sanat, okumak, yazmak…’.

‘Biz insanlar için, en kötüsü nedir, sana söyleyeyim mi güvercin? En kötü tutku, güç tutkusudur. Çok karanlık bir zehirdir, güç tutkusu. Fark ettirmeden, insanlara zarar verir ve kendine bağımlı hale getirir. Bir bakmışsın ki güç tutkusunun kölesi olmuşsun. Güç peşinde koşarken, önce aklını ve kimliğini yitirir, sonra da onun uğruna, bütün değerlerinden ve herşeyinden vazgeçersin. Böyle çok insan gördüm güvercin’. ‘Peki, böyle hissetmemek için, ne yapmalıyız? Hayvanlarda da tutku, çok tehlikelidir ve ölüm getirir. Bizim dünyamız, sizinkinden çok daha tehlikelidir. Her an, tetikte olmamız gerekir. Bir anlık dalgınlığımız, yaşamımızı yok eder. Peki ne yapacağız lal?

‘Kendini ve duygularını özgür bırak, güvercin. Anı yaşamaya çalış. Yaşadığın günlerin hakkını ver. Beklemen gerekiyorsa, sadece bekle. Kendini hapiste gibi hissedersen, zaten hapiste yaşıyorsun demektir. Yaşamın hakkını ver. Sabret. Sabrederek bekle’. ‘Bekleyerek sabret, ne demek’, diye söylendi güvercin. ‘Şimdi sabretmeyi de nereden çıkardın Lal. Sabır nedir’, diye sordu bildiği halde inatla. Lal güldü, ‘sabır nedir’ diye tekrarladı. Derin bir nefes aldı. ‘Sabır, dikenine bakıp, gülü görmektir, geceye bakıp gündüzü beklemektir güvercin. Her şey için, zaman gerekir. Sancı çekmeden, doğum olmaz. Beklemek, zamanı beklemektir çoğu zaman. Beklemenin hammaddesi ise sabırdır. Sabır ileri görüşlü olmaktır. Sabır, senden, yeni bir sen yaratmaktır. Sabır, zorluklara, acılara ve sancılara hazır olmaktır. Yaşamı, sevginin yarattığı sabırla yaşamalısın güvercin’. Güvercin, çoktan uyuklamaya başlamıştı. Sevgi, denince gözlerini açtı birden. ‘Beklemek, sabır, güç ve şimdi de sevgi mi diyorsun Lal? Hepsi birden, biraz fazla olmuyor mu sabah sabah?’

‘Sana her zaman yaşamı, sevgiyle yaşamalısın diyorum ya güvercin, işte o sözün aslı, yaşamı, her gün, sevginin yarattığı sabırla yaşamaktır. Beklemek ise, ancak sabırla mümkün olur. Beklemenin yakıtı sabırdır’. ‘Neden şimdi böyle söylüyorsun, Lal. Emin misin? Biraz önce herşeyi sevgiye bağlıyordun. Ben yaşamın ve sevginin gerçek yakıtını, güven diye bilirdim. Güven olmazsa, sevgi kaçar’. ‘Hepsi birden güvercin. Hepsi birden. Zira herşeyin sınırını sen çizersin. Güç de sensin, sevgi ve sabır da. Yaşamın, sevginin, sabrın sınırlarını sen belirlersin’. ‘Ne demek istiyorsun Lal?’

‘Varoluşunun sorumluluğu sende değil mi Güvercin? Doğal olarak yaşamın sınırlarını, senin seçip belirlemen gerekmiyor mu?’. ‘Lal, zaten çok uykusuzum, bana daha fazla eziyet etme. En iyisi gidip, biraz uyumaya çalışayım’. ‘Nasıl istersen, öyle yap’, diyerek, gözlerini dimdik güvercine çevirdi Lal. ‘Yeter ki mağdurluğu ve mağdurluğun yarattığı gücü, sevme …’