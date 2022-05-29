Karamürsel Merkez Camii’nden şikayet var!

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Merkez Camii’nin temizlenmemesi mahalle sakinlerinin ve cemaatin tepkisine neden oluyor.

Gazetemize atılan mile göre caminin ikinci katındaki ‘kedi pisliği’ halının ortasında son derece kötü bir görüntüye sahip…

Camii cemaati hadi pislik görünmemiş olabilir, kokusu da duyulmadı mı diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Karamürsel’den bir vatandaşın fotoğraflı olarak gönderdiği sorunu birlikte okuyalım;

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“Geçtiğimiz Cuma günü (27 Mayıs) Cuma namazını kılmak için caminin üst katına çıktım, benim gibi onlarca cemaatle birlikte kötü bir görüntü ile karşılaştık. Görüntünün yanı sıra kokunun da ağır olması Cuma namazını kılana kadar çok sıkıntı yaşadıklarını söyleyen cemaat, ‘Namaz öncesi caminin içerisi birde dışarısı yani etrafı kontrol edilemez mi bu gibi durumları önlemek çok mu zor. Yarın şu açıklama gelecektir, biz aşağıda vaaz verirken kedi girmiş pislemiştir. Hiç kimse kusura bakmasın bu pislik birkaç günlük!

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Şimdi diyeceksiniz ki o cemaatte onu temizleseydi, yeri geldiğinde hatta her zaman cemaat temizliyor, bakıyor yaptırıyor, eksiklerini tamamlıyor, elektrik, doğalgaz borçlarını ödüyor, bırakında bir kısmını da o camiinde görevli olan imam, müezzinler yapsın, görevleri namazdan namaza gelip namaz mı kıldırmak, cami onların ekmek teknesi, insanlarında ibadet ettiği yer. Yani temiz olacak temiz kalacak neyin ne zaman olacağını kestirmek zor.

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Hayvan bu, girer pisler çıkar, olabilir ama kontrol etmekte bizlere düştüğü kadar orada görev yapanlarında görevi öğle değil mi ? Beki ilçe müftülüğü kontrollerini yapıyor mu, yapmıyor mu onu da bilemiyoruz, yoksa oturduğu yerden bakıyor mu? Cemaat olarak şu pisliği gördüğümde oturuyor çıkıyor? cami görevlileri ile birlikte!

Lütfen her şeyi cemaatten beklemeyin, ‘Temizlik İmandan Gelir’ sözü nerde kaldı !!!Yada ‘Aslan yattığı yerden belli olur!”

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Vatandaştan gelen maili ve sorunu okudunuz.

Karamürsel Merkez Camii görevlileri biraz daha dikkatli olmalı.

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Eşitsizlik Ligi’nde Türkiye dibe iniyor

Londra Merkezli World Economics'in yaptığı çalışmaya göre Türkiye'nin gelir eşitsizliğinde aldığı not 100 üzerinden 33.5. Bu notu alan 2 ülke daha var: Papua Yeni Gine ve Dominik Cumhuriyeti. Yani Türkiye'de gelir dağılımı hızla bozulurken, ülkemiz gelir eşitsizliğinde dünya sıralamasında en dibe doğru düşüyor. Türkiye, Dünya eşitsizlik liginde Türkiye bırakın Avrupa’yı, Ortadoğu’da bile dibe savrulmuş durumda. Bir ülkede gelir adaletsizliği varsa, demek ki vatandaşlar çok zor durumda.

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TRT’yi beslemeye devam!

Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılınca biraz sevinmiştik. Ama sevincimiz kursağımızda kaldı. Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasınınardından kurumun gelir kayıplarının kısmen telafisi amacıyla cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde bandrol ücretlerinde artış yapıldı. Buna göre cep telefonu, bilgisayar, tabletler ve başka elektronik eşyalardaki TRT bandrol ücreti yüzde 2 ile yüzde 6 oranında arttırıldı. Yine TRT’yi beslemek bize kaldı.

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Ekonomiye güven armış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Yani bu verilere göre ekonomiye olan güven arttı. Bu kadar zamdan sonra ekonomiye güvenin nasıl arttığını merak ediyorum.

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Akaryakıtta bir eşik daha aşıldı

Yeni yapılan zamla birlikte, benzin ve motorinin fiyatında bir eşik daha aşıldı. Yeni zamla birlikte, benzinin litre fiyatı 25 TL’ye, Motorinin litre fiyatı ise 24,38 TL… Öte yandan, son bir yılda benzinin fiyatı yüzde 224, motorinin fiyatı yüzde 239 arttı. Böyle giderse, vatandaş kontak kapatmaya devam edecek.

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Obezitede Türkiye Avrupa şampiyonu

Ajans Press, ülkelerdeki obezite ve aşırı kilo oranlarını konu alan araştırmaları inceledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporu Avrupa’da yaşayan yetişkinlerin yarısından fazlasının kilolu olduğunu ortaya koydu. Türkiye ise aşırı kilo sıralamasında Avrupa’da ilk sıraya yerleşirken, yetişkin nüfusun yüzde 66,8’inin aşırı kilolu olduğu kaydedildi. Bu oran kadınlarda yüzde 69,3 iken erkeklerde yüzde 64 olarak saptandı. Obez olarak nitelendirilen kısımda ise yüzde 32,1 ortalamada yer aldı. Türkiye’nin ardından aşırı kiloluların en yüksek olduğu diğer ülkeler; Malta, İsrail, İngiltere oldu. Raporda 53 ülke yer alırken, obezitenin 50 yılda büyük artış gösterdiği kaydedildi. Aşırı kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise yüzde 45 ile Tacikistan, yüzde 48 ile Özbekistan ve Kırgızistan olarak açıklandı.