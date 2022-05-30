Türgev-Ensar-Türken ve ABD’deki öğrenci yurdu

Kasım 2011 tarihli köşe yazısında; AKP’nin uzun iktidar döneminde demokratik sistemle çatışan, kendince sivil toplum kuruluşu dediği başka kurumlar oluşturan, kendine yakın bu kurumlara kamu kaynaklarını aktaran, buradan yetişen elemanları devlet organlarına atayarak devleti ele geçirmeye çalışan bir anlayışa evrildiğini belirtmiştim.( Bkz 8.11.2021 Kocaeli gazetesi)

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Bunlardan ilk akla gelenleri, TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR VAKFI, AZİZ MAHMUT HÜDAİ VAKFI, ASİTANE DERNEĞİ, İLİM YAYMA CEMİYETİ, DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ gibi kuruluşlar. AKP yasa değişiklikleri ile bu kuruluşlara belediyelerden ciddi kaynak aktararak bunların güçlenmesini sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına göre belediyenin (İBB) AKP’nin elinde bulunduğu dönemde, 2015-2019 yılları arasında 38 taşınmazı çoğunluğunun TÜGVA, TÜRGEV ve ENSAR Vakfı olmak üzere dernek ve vakıflara verdiği, TÜRGEV’in üniversite kurduğu (İbni Haldun Üniversitesi) yirminin üzerinde yurt işlettiği, aynı şekilde Ensar Vakfı’nın da 60 civarında yurt işlettiği, İlim Yayma Cemiyeti’nin ise 190 yurt,70 eğitim merkezi ve 75 şube ile çalıştığı anlaşılıyor. Bu dernek ve vakıfların diğer illerdeki durumunu bir düşünün. Bir de eşitlik anlayışı ile ısrarla kaynak aktarılmayan kamu yararına diğer derneklerimizi düşünün.

Şimdi ;TÜRGEV ve Ensar vakfının birlikte ABD’de faaliyet gösteren TÜRKEN adlı bir vakıf kurduklarını, bu vakfa bugünkü kurdan (67 milyon dolar) BİR MİLYAR YÜZ MİLYON TÜRK LİRASI kadar Türkiye’den para gönderildiği ve New York kulesi şeklinde ABD’de devası bir öğrenci yurdu inşa ettiklerini öğreniyoruz.

SORALIM;

Belediyelerin kamu kaynaklarını ülke içinde kendine yakın dernek ve vakıflara bu şekilde aktararak milletin parasını haksız şekilde kullanan iktidar ABD’de ye aktardığı bu devasa parayı hangi kaynaktan buldu. Devletten mi yoksa davet usulü ile ihale kanuna uymadan ihale dağıttığı iş adamlarından mi?

AKP’ye yakın bu dernek ve vakıflara AKP iktidarda olmadığını düşündüğümüzde bu paralar aktarılır mıydı? Aktarılmaz ise bu paraları kimler, hangi saiklerle aktarıyorlar.

En önemlisi ülkemize döviz kazandırmak için vatandaşlık hediye eden iktidar ciddi döviz sıkıntısına rağmen böyle bir yatırımı neden Türkiye’de değil de ABD’de yapıyor.

Bir öğrenci yurdunun 3.000 m2 olduğunu düşündüğümüzde bayındırlık fiyatlarına göre maliyeti 15 milyon TL civarında tutuyor. Bir milyar yüz milyon Türk lirası ile yaklaşık olarak 74 tane öğrenci yurdu yapmak mümkün. Öğrenciler yurt yokluğu nedeniyle kiralık evler bulamayarak oda kıramaya çalıştığına göre milli olduğunu iddia eden bir iktidarın ABD’de de bu parayı harcayacağına bu parayı ülkemizde yurt yapmak için harcaması gerekmez mi ?

Hani AKP milli bir iktidardı, hani AKP halk yığınları için çalışıyordu.

Görünen o ki iktidar; ev bulamayan öğrenciler, ekonomik krizden etkilenen geniş halk yığınlarını din, iman, beka ve milli duruş söylemi ile etkileyerek ele geçirdiği iktidar gücünü kullanarak kendine yakın kurum, kuruluş, şirket ve kişilere kamu kaynaklarını fütursuzca aktarıyor. Bu konular karşısında bağımsızlığı elinden alındığı için susmak zorunda bırakılan yargının acilen bağımsız hale getirilmesi, hukuk devletinin acilen tesis edilmesi, demokrasinin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Sahi ABD ile kayıkçı kavgası yapan iktidarın bu ABD sevdası nereden geliyor?

Bence, yaşananlara yurttaşlarımızın daha objektif ve dikkatli bakması gerekiyor.