Mardin’de şehit torunu Mehmet Atak ve Kocaelispor rüzgarı

Kocaelispor taraftarı, yönetimin, futbolcuların ve teknik adamların sevgilisi, Körfezli tanınan isim Mehmet Atak, aslen Mardinlidir…

Avrupa karate şampiyonu, iş insanı Aycan Atak’ın amcasının oğludur…

Geçtiğimiz günlerde Mardin’de ziyaretlerde bulunan Mehmet Atak, her zaman yanında taşıdığı Kocaelispor atkısıyla, şehit dedesinin mezarını ziyaret etti… Ortaya anlamlı görüntüler çıktı…

Şırnak Cizre'de evine giderken şehit edilen Şırnak Cizre baş gardiyanı Mehmet Atak, 1990 senesinde şehit düşmüştü. Eşi Zekiye Atak, Abdurrahman Atak’ı babasız büyütmüştür. Abdurrahman Atak da dünyaya gelen oğluna şehit babasının adını, yani Mehmet Atak ismini vermiştir. İşte o Mehmet Atak, her gittiği platformda Kocaelispor’a aşkını dile getiren bir gençtir. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım dairesinde görevli çiçeği burnunda damat Mehmet, tam bir Kocaelisporludur. Ne mutlu şehit dedesine…