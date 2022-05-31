Kesilmeyen milletvekili maaşları

Gazetelerde yer alan bir haber dikkatimi çekti.

Yargıtay kararı hakkında yorum yapan, olumsuz görüş bildiren geçmişte üst düzey kamu görevlerde bulunmuş emekli bir Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açılmış.

Soruşturma içeriğinde yıllar süren emek sonucunda ulaşabildiği ve başarıyla tamamladığı görevleri nedeniyle hak ettiği rütbelerinin geri alınması da varmış!

Şimdi burada yalnız bu döneme ait olarak değil, 12 Eylül 1980’den bu yanan oluşan meclis dönemlerine bir bakalım.

Yapılan seçimler sonucunda milletvekili olmaya hak kazanan, daha sonra bu milletvekilliği olağan veya olağan dışı biçimde sona eren, en az iki yıllık milletvekilliği yapmaları halinde emekli aylığı almaya ve sosyal güvenceye hak kazanan geçmiş dönem “eski” milletvekilleri,

milletvekilliği dönemindeki eylem ve söylemleriyle, suç oluşturacak davranışlarda bulundukları nedeniyle cezadan kurtulmak için bir çoğu yurt dışına kaçtılar.

Yurt dışında firarda iken bile “eski” milletvekili unvanları geri alınmadı, kaldırılmadı.

Milletvekili maaşları kesilmedi. Maaşlarını almaya devam ettiler.

Sosyal güvenlik dahil özlük haklarının nimetlerinden yararlanmayı sürdürüyorlar.

Kısacası olağan veya olağan dışı usullerle iktidara sahip olanlar, işlerine gelmeyen insanların kazanılmış hak niteliğindeki her türlü rütbelerini, unvanlarını, aylıklarını, sosyal güvencelerini işlerine geldiği gibi ellerinden alma girişiminde bulundular ve de aldılar.

Gel gör ki milletvekilleri, görev süresince veya görev süresi sonucunda yargılama sonucu cezalandırılmayı gerektirecek bir soruşturmaya konu olsalar, bu soruşturmalar nedeniyle kaçak durumuna düşseler, yurt dışına kaçıp oradan dahi ülke aleyhine faaliyetlerini sürdürseler, kısacası ne yaparlarsa yapsınlar;

Rütbeleri sökülmedi, unvanları geri alınmadı, emekli maaşları kesilmedi, elde ettikleri sosyal haklar kaldırılmadı…!

İster istemez şu soru akla geliyor! Neden?

Gelişmelere bakınca Yüce Mecliste iktidar veya muhalefet milletvekillerince neden hiçbir şekilde bu konular gündeme getirilmez? Neden Yüce Meclis bu konulara el atmaz?

O zaman aklıma şu geliyor. Eğer geçmiş dönem “Eski” milletvekilleri hakkında böyle bir işlem yapılırsa, örnek olur.

Yarın olağan veya olağan dışı yollarla iktidarın el değiştirmesi halinde aynı akıbet bizim de başımıza gelir. Yani rütbelerimizi sökerler, unvanlarımızı geri alırlar, maaşlarımızı keseler, sosyal güvence haklarımızı kaldırırlar…

Bu durumda, geçmiş dönemde ülkeye zararı dokumuş olsa bile geçmiş dönem “Eski” milletvekillerinin dokunulmazlığı; milletvekilliği sona ermiş olsa da devam edip gider.

Ben de sorarım, hak mıdır adalet midir?