KOCAELİ, bugünden itibaren neden 2.5 lira?

Sevgili okurlarım, iki gündür genel “basın” sorunları üzerine yazıyorum, izin verirseniz bugün de “kendimizden” söz etmek ve 50 kuruşluk zammın nedenlerini anlatmak istiyorum.

Gazeteniz KOCAELİ’nin fiyatını bugünden itibaren 2,5 liraya çıkardık.

“Var olma” mücadelemizi sürdürebilmek için, fiyatımıza “50 kuruşluk” zam yapmak zorunda kaldık.

Neden 2,5 lira?

Bu fiyat, “gazetenin sürekliliği” için yeterli mi?

Yerel basın ve ulusal basının durumu ne?

Elinizde tuttuğunuz gazete, 48 yıldır hangi zorluklarla yayınlanıyor?

Türkiye’de gazetecilik nasıl rezil hale getirildi?

Önce gazetecilik nedir, gazeteci kimdir?

Onlarca yıldır “gazetecilik nedir, gazeteci kimdir?” diye tartışılır.

Bu tartışma AKP iktidarı döneminde daha da arttı.

55 yıllık gözlemime dayanarak aktarmaya çalışayım.

Gazetecilik, “özgür” ve “eleştirel” ise gazeteciliktir.

Değilse sekreterliktir, arzuhalciliktir (para karşılığı dilekçe yazma işi), yardakçılıktır, tetikçiliktir.

Gazeteci, “halkın haber alma hakkını” tarafsız olarak yerine getiren insandır.

Bu görevini kamu adına, halkın yanında durarak yapar.

Kötüyle iyinin, haklıyla haksızın mücadelesinde, iyinin ve haklının yanındadır.

Gazeteci; iktidarın yanında, onun yardakçısı, papağanı, borazanı olamaz.

Gazeteci; egemen güçlerin, zorbanın, mafyanın, haksızlık edenin, devleti ve halkı soyanın, rant peşinde koşanın, yetim hakkına el uzatanın yanında duramaz.

Gazeteci; kalemini kimseye satmaz, kimseye kiraya vermez.

Gazetecilikte “yüzde yüz bağımsızlık” ve “yüzde yüz özgürlük” çok önemlidir.

Gazetecilikte en önemli ilke, “Kalemine efendi olmak”tır.

Gazeteci; “merak eden, sezen, kuşku duyan, soru soran, gerçeğin peşine düşen, olayları sansürsüz halka duyuran” kişidir.

Gazetecilik; “bağımsızlık, dürüstlük, doğruluk, temizlik” ister.

Son yıllarda gazeteciliğin geldiği nokta

Görüyorsunuz…

Basının büyük bölümü, son yıllarda “gazeteciliğin evrensel tanımından” iyice uzaklaştı.

“Yandaş” hale geldi…

“Yalaka” oldu…

“Tetikçiliğe” soyundu…

İhale peşinde koşanların eline geçti…

Akı “kara”, doğruyu “yanlış” yapıyorlar.

Parti militanı gibi davranıyorlar.

Yalan yanlış haberlerle algı yaratıyorlar.

“Sahibinin sesi” oldular.

Aldıkları talimat doğrultusunda yazıyorlar, saldırıyorlar, polemiklere giriyorlar.

İktidarın ve patronlarının çıkarlarını savunuyorlar.

Yalanlarla, halkın “doğru haber alma özgürlüğünü” ortadan kaldırıyorlar.

Ne yazık ki, yerel ve ulusal basının yüzde 95’i son 15 yılda bu hale geldi.

Görüyorsunuz, duyuyorsunuz…

Son yıllarda adının başına “gazeteci” sıfatını ekleyenler; rol keserek, şantaj yaparak, mafyacılığa soyunarak, egemenlerin kirli işlerini savunarak, kenti yönetenlere iftira atarak, para ve çıkar karşılığı haber yaparak kendilerine yol açmaya, toplumda köşebaşı tutmaya çalışıyorlar.

Bunlar; iktidarın piyonu, patronlarının tetikçisi olmaktan gocunmuyorlar.

Özetle, medya Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde bu kadar kirlenmemişti, kalemler bu derece satılmamıştı.

Birkaç yerel ve ulusalı çıkın, Türk medyası ayaklar altında!

Bilinçli olarak ve de planlanarak “etkisiz ve güvenilmez” hale getirildi.

Neden?

Halk, doğru yazılanlara da “şüpheyle” baksın, “iktidarın yanlışlarını görmesin” diye.

Bizi biliyorsunuz, bizi tanıyorsunuz…

Sevgili okurlarım, sizinle tanışalı 48 yıl oldu.

Bugün itibariyle tam 17 bin 68 gündür birlikteyiz.

Kocaeli’nin en eski gazetesiyiz, Türkiye’nin sınırlı sayıdaki itibarlı ve etkili yerel gazetesinden biriyiz.

“Halktan kopmadan, kimseden korkmadan” sloganıyla çıktığımız yolda, “evrensel gazetecilik ilkeleriyle” yürüyoruz.

Bizim yapımızı, bizim çizgimizi biliyorsunuz…

*KOCAELİ’nin hiçbir siyasi partiyle bağlantısı yoktur.

*KOCAELİ, hiçbir ticari kuruluşa sırtını dayamamıştır.

*KOCAELİ’nin gazetecilik dışında hiçbir işi yoktur.

*KOCAELİ’nin gücü bağımsızlığından gelmektedir.

*KOCAELİ, hiçbir dönemde “esen rüzgâra göre” yön değiştirmemiştir. Bizim yolumuz; Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik yoludur.

*Devlet, millet ve bayrak, bizim kırmızı çizgilerimizdir. İktidarlar gelip geçer, biz kentimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ederiz.

Desteğinize ihtiyacımız var

Sevgili okurlarım, Türkiye tarihinin en zor dönemini yaşıyor.

Hemen hemen her gün değiniyorum, sıkıntıları bugün bir kez daha yazmak istemiyorum.

Üretmek, zorlaştı…

Ticaret, zorlaştı…

Bütün sektörler sıkıntıda, bazı sektörlerde ise tam çöküş yaşanıyor.

Piyasanın bu durumundan kaçınılmaz olarak biz de etkileniyoruz.

Bizim işimizin iyi olması, herkesin işinin iyi olmasına bağlı.

Sanayicinin, inşaatçının, ticaret yapanın, hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin işi iyi olacak ki, gazetemize reklam vererek çalışmalarını duyursunlar.

Matbaamızda daha fazla baskı işi yaptırsınlar.

Bayiden daha fazla gazete satın alsınlar.

Son zamanlarda ne yazık ki bu girdilerimizde azalma var.

Bu kriz, en fazla bizim gibi “bağımsız gazeteleri” vurdu.

“Besleme basın”ın keyfi yerinde.

Çünkü kriz onları etkilemiyor, belirli noktalardan o gazetelere para akıyor.

Aslında onlar “gazete” değil, “parti bülteni”.

Görmüyor musunuz, ekonomik krizden Türkiye’de kaos yaşanıyor, onlarda tek satır haber yok.

Yazamazlar…

Çünkü onlar iktidarın emrindedir, halkın yararına, iktidarın aleyhine olan hiçbir şeyi yazamazlar.

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Sevgili okurlarım, KOCAELİ, 48 yıldır sizlerin desteğiyle çıkıyor.

Bu gazetenin gerçek sahibi sizlersiniz.

İçinde bulunduğumuz kriz döneminde sizlerden daha fazla destek bekliyoruz.

Gazetemizin fiyatı uzun süredir 1.5 lira idi, 22 Kasım 2021’de 2 lira yapmıştık, bugün de 2.5 liraya çıkarıyoruz.

Bu enflasyon ortamında bu fiyat artışını “anlayışla” karşılamanızı bekliyoruz.

Çünkü “var olma” mücadelemizi sürdürebilmemiz için fiyatı artırmaktan başka çaremiz yoktu.

Dolar ve Euro ile satın aldığımız kâğıt, kalıp ve boyanın fiyatları olağanüstü arttı.

Dövizdeki bu artış devam ederse, sanırım, çok geçmeden gazete fiyatını yeniden ayarlamak durumda kalabiliriz.

Lütfen gazetemizi internetten değil, bayiden satın alarak okuyun.

Bizim ayakta kalmamız, sizin 2,5 lira verip gazete satın almanıza bağlı.

Hatta iki gazete alın, birini yakınınızdaki bir kahvehaneye bırakın, böylece gazetemizin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayın.

İkinci ricamız…

Eğer ilan ve reklam verecekseniz, bizi tercih edin.

Üçüncü ricamız…

Eğer baskı işiniz varsa, bizim matbaamızı arayın.

KOCAELİ, sadece bu üç girdiyle yayınını sürdürüyor.

Sevgili okurlarım, Türkiye’nin yoğun ekonomik kriz yaşadığı bu yıllarda, gazetemize her zamankinden daha fazla destek vereceğinizden eminim.