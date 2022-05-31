Bugün, 1 Haziran, “Dünya Süt Günü” olarak belirlenmiş.

Bu ve benzeri günler, haftalar, o konu üzerinde düşünmeyi, varsa sorunları tartışıp çözüm yolları aramayı amaçlıyor.

Her insan yavrusu öncelikle ve en az 6 ay “anne sütü” ile beslenmeli. Çünkü, anne sütü çocuğun beslenmesi ve gelişimi için çok önemli.

Anne sütü bebeğin ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi besin değerlerini içeriyor. Bebeği enfeksiyonlardan koruyor. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağı sağlıyor.

Ama, kimi anneler çocuklarına süt veremiyor!

Neden?

Eğer yoksul bir ailede yaşıyorsa, kendisi “sağlıklı ve dengeli beslenemeyen” bir anne çocuğuna süt verebilir mi?

Altını çizerek belirtelim;

“yoksulluk, çocuklarımıza karşı bir haksızlık ve ihanet nedenidir!”

İnsan sağlığını tehdit eden ilk neden “anne sütü yoksunluğudur!”

Anne sütü alabilen bebek ile anne sütünden yoksun kalan bebek arasında zeka farklılığı da oluyor!

Oysa, İNSANA SAYGILI her ülke, “gelecek nesillerin sağlıklı, zeki ve becerikli” olmalarından sorumlu ve ödevlidir!

SOSYAL DEVLET öncelikle budur!

Süt, yüksek mineraller içeriyor, enerji veriyor, protein içeriği ile dokuların gelişimine katkı sağlıyor, belleği güçlendiriyor, D vitamini ihtiyacını karşılıyor, cildi yeniliyor, diş sağlığına katkı sağlıyor, Yüksek Tansiyon ve Kolesterolü kontrol ediyor. Yatmadan önce içilen bir bardak ılık süt rahat bir uyku sağlıyor.

Çocuklarda büyüme ve kemik gelişmesine katkı sağlıyor, hücre ve doku oluşumunda önemli rol oynuyor.

Dünyada hangi ülkede, yıllık olarak “kişi başına süt tüketimi” nedir?

Diye merak ettim ve araştırdım. İşte sonuçlar;

Finlandiya 361.19 litre ile ilk sırada. Sonra İsveç, Hollanda, İsviçre, Yunanistan, Karadağ ve Litvanya 300 ve üzeri sıralanıyor.

Türkiye, kişi başına 137.1 kg. ile 56. sırada!

Süt üretiminde ABD 91.3 milyon ton ile ilk sırada. Türkiye, üretimde 16.7 milyon ton ile 9. Sırada.

Üretimde fena sayılmayız ama tüketimde çok gerilerdeyiz!

Bunun ekonomik, sosyal, kültürel nedenleri olmalı!

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların, geniş halk kitlelerinin yoksulluğunun bu sonuçta büyük etkisi olmalı!

Bakın, süte yeni ve büyük bir zam geldi; “Sütün litresi 21 lirayı gördü!”

Sulandırılmış, içine kimi katkılar konmuş pastörize sütler bile 15-20 TL arasında satılıyor. Vatandaş nasıl alsın da sütle beslensin?

Tarım ve hayvancılıkta yerli üreticiler yeterince desteklenmezken, canlı hayvan ithalatı yapanlar hallerinden çok memnun olmalılar!

Fransa eski tarım bakanımıza “Legiond’honneur” (Lejyon Donör) ödülünü boşuna vermemiştir sanırım!

Değerli okurlar;

Bir toplum, bebeklerinden başlayarak, vatandaşlarına “sağlıklı ve dengeli beslenme” olanakları sağlayamazsa, “nitelikli ve sağlıklı insan” yetiştiremez!

Bu halde, vatandaşlar sağlıklarını yitirir!

Hastaneler hastalarla dolar taşar.

Hele bir de ilaç üretiminde dışa bağımlı ise, üretime yatıracağı kaynaklarının önemli bir kısmını sağlığa harcamak zorunda kalır!

Böyle bir ülkenin “gelişmiş ve kalkınmış bir ülke” olabilir mi?

Böyle bir ülkede huzur ve güven olabilir mi?

Ötesini de sizler düşünün lütfen…