Geliriniz 19 bin liranın altındaysa yoksulsunuz!

Hayat her gün zorlaşıyor…

Peşi sıra zamlar geliyor…

Alım iyice düştü…

Kimse bunun sonunu kestiremiyor…

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Araştırma şirketleri, sendikalar ekonomiyle ilgili araştırma yayınlıyor…

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu(Türk-İş) da araştırmasının sonucunu açıkladı.

Türk-İş'in, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2022 yılı Mayıs ayı sonuçlarına göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı", asgari ücretten 1.764 lira fazla olmak üzere 6 bin 17 lira olarak hesaplandı.

YOKSULLUK SINIRI ARTTI

Son 1 yıldaki gıda artış oranı yüzde 107 gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 19 bin 602 lira oldu.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 7 bin 836 liraya yükseldi…

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Türk-İş'in, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırma sonucunu yukarıda okudunuz…

Peş peşe zamlar geliyor, yoksulluk sınırı artıyor, maaşlar yerinde sayıyor.

Türkiye’de yaşam, her geçen gün zorlaşıyor…

Başka bir deyişle, açlık sınırı ve asgari ücret arasındaki makas açılıyor…

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Zamlar trafikte sigortalı araç bırakmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, önemli tespitlerde bulundu. Palandöken, “Trafik sigortasına zam yapılması sigortasızlık oranını artıracak. Her ay yüzde 2,25 trafik sigortasına zam araçları garajda bırakır” dedi.Zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon araç var… Yani trafikteki 25 milyon aracın 5 milyonunun zorunlu trafik sigortası yok. Palandöken haklı… Bir yandan trafik sigortalarına zam geliyor… Bir yandan mazot, benzin ve LPG’ye zam geliyor… Böyle giderse kontak kapatanların sayısı hızla artacak…

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TÜRKİYE GERÇEKLERİ!

Sağa dön ZAM, sola dön ZAM…Gece ZAM, gündüz ZAM…Soluduğun oksijen hariç, her şeye ZAM…

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Gökçe’nin buğday çıkışı

Kocaeli esri Baro Başkanı Sertif Gökçe, Türkiye’nin Hindistan’dan buğday ithal etmesiyle ilgili şöyle bir twit attı. “Hindistan 1 milyar 380 milyon nüfusunu doyurduğu gibi; dünyanın en verimli coğrafyasında yer alan 85 milyonluk ülkemize de buğday ihraç etmiş.”… Nereden nereye… Eskiden kendi kendimize yeden 7 devletten biriydik, şimdi buğday, saman ithal eder duruma düştük…

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CEHALETE YENİLDİK!

Barbizt (@barbizt) twitter adresinden şöyle bir paylaşım yapıldı…

“600’lerde Çin’i

1071’de Bizans’ı

1453’te Haçlılar’ı

1915’te Avrupa’yı

1922’de yedi düveli YENDİK…

2022’de ise CEHALETE YENİLDİK!!!”…

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UYANDIRMA SERVİSİ!

5 yıla kalmadan Türkiye'deki durum:

Patronlar : Katarlı

Müdürler : Suriyeli

Çalışanlar : Afgan, Pakistanlı

İş arayanlar: Türk