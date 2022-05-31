Gözlerimiz bunu da gördü ya…

Çocukluğumda nenem (babaannem) evimizin yan tarafındaki ahırda hayvan bakardı. Birkaç ineği vardı. Bütün gün tek işi o ineklere bakmak, otlatmaktı.

Onlara özel yemler yapardı, onlarla konuşur, zaman zaman sinirlendiğinde onlara kızardı da.

Çocuk aklı işte o dönem süt ve yoğurt gibi ürünlerin bakkal ya da markette satıldığını bilmezdik. Bizim evde gün aşırı süt kaynatılırdı.

İlk defa yoğurdun satıldığını gördüğümde ise şaşırmıştım.

Oturduğumuz bölgede herkesin ineği olduğu için süt ihtiyacını herkes bizim gibi görüyor sanırdım.

Ama öyle değilmiş…

Süt bizim için erişilmesi en kolay şeydi… Musluktan akan su kadar değersizdi. Ama yaş aldıkça olayın farklılaştığını gördüm. Bugün ise süt o kadar değerli olmuş ki, artık marketlerde üzerine alarm takılmaya başlanmış.

Tıpkı pahalı bir parfüm gibi…

Son süreçte artan süt fiyatları, zaten pahalı olan bu ürünü altın yerine koydu.

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatlarına yüzde 30 zam yapmasının ardından litre fiyatını 5.7 liradan 7.5 liraya yükseltti.

Alarmlı dolapların arkasına alınan ürün sayısı her geçen gün artıyor. Bebek mamasından kahveye, baldan tıraş bıçağına her ay yeni bir ürünü ekstra alarmlar takılmış halde buluyoruz. Belki de ileride alarm takılmamış ürün kalmayacak.

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İGSAŞ tatbikat yapacak

15 Ağustos 2020 tarihinde 31214 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dahili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ” kapsamında,İGSAŞ Kocaeli Körfez fabrikamızın koordinasyonunda tatbikat düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Körfez Belediyesi İtfaiyesi, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı,Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü,Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü,Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü,Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin de katılımıyla bugün (1 Haziran) saat 10:30’da gerçekleştirilecektir.

SİREN SESİ KORKUTMASIN

Tatbikat süresince alarma geçildiğini duyurmak amacıyla sirenler çalacak, tesise itfaiye ve ambulans girişleri olacak. İGSAŞ bu duyuruyla, tatbikat nedeniyle oluşabilecek panik durumunu engellemek için vatandaşı bilgilendirdi.

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Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun Keşanlı Ali Destanı çok beğenildi

Genel Sanat Yönetmenliğini Burhan Akçin’in yaptığı Kocaeli Bölge Tiyatrosu, 27. Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali kapsamında gösterilerine hız verdi. Uluslararası Gençlik Merkezi’nde sergilediği oyunlar büyük beğeniyle izleniyor. En son Keşanlı Ali Destanı isimli oyunu sergileyen KBT, bu oyunla da sosyal medyada adından söz ettiriyor. Beğeniyle izlenen oyunlar kentin sosyal hayatına da katkı sunuyor.

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Kırlangıç Yağ fabrikası taşınıyor ama…

Körfez ilçesinde uzun yıllardır faaliyetini sürdüren Kırlangıç Yağ Fabrikası, dolum tesisi olarak işlettiği fabrikasından çıkıyor. Körfez’de kirada bulunan işletme Balıkesir’de kendisine ait tesislere taşınıyor. Önümüzdeki ay tamamen taşınacak olan dolum tesisi, çalışanlarını da Balıkesir’e davet etti. Ancak şartları uygun bulmayan bazı çalışanlar Kocaeli’de kalmayı tercih etti. İşletmenin emektar çalışanları da firmanın kendilerini mağdur etmemesini istiyor. Haziran sonunda tamamen taşınacak olan dolum tesisinin geride kalan çalışanlarına, bakalım fabrika nasıl bir jest yapacak. Uzun bir çalışma hayatının ardından işsiz kalacak olan personelin, haliyle fabrikadan ciddi beklentileri var…