 Üniversite diploması, “ekmek kapısı” mı?

Onlarca yıldır gözlerim.

Üniversiteyi bitiren, devletin kapısına “iş” diye dayanır.

Üniversite diplomasını, “ekmek kapısı” sanır.

Devletin kendisine “iş vermesini” bekler.

İş bulamayınca da, umutsuzluğa kapılır, hayata küser.

Garip bir durum.

Fazla üzerinde durmuyoruz, ama ülkemizin temel sorunlarından biri.

Eğitim sistemimiz, taa başta “devlete personel yetiştirmek” amacıyla kurgulanmış, dünyanın değişen şartları ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimin bu hedefi değiştirilmemiş.

Dikkat edin, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile üniversitelerin mezun ettiği insan kaynağı çok farklı.

Üniversitelerimiz hâlâ hiç ihtiyacımız olmayan branşlarda insan yetiştiriyor.

Ne özel sektörün ne de devlet sektörünün o mezun olan öğrencileri istihdam etmesi mümkün değil.

Ama olsun, eline o işe yaramaz diplomayı alan, “İş bulamıyorum” diye isyan ediyor.

Yapılması gereken

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Eğitim sistemini, dünyanın değişen koşulları içinde yeniden yapılandırmalıyız.

Eğitimin amacı, “topluma iyi insanlar yetiştirmek” ve “bireyleri meslek sahibi yapmak” olmalı.

Sonra herkesin üniversite mezunu olması da şart değil.

Tamam, üniversite diploması, her ülkede gençlere “sosyal sınıf” atlama fırsatı veriyor.

Ama eldeki diploma işe yarıyorsa…

Bizde, birkaç branşı geçin, üniversite diplomaları gençlere ne “iş” sağlıyor, ne de “sosyal statü”.

Türkiye’de 8 milyon üniversite öğrencisi var, aynı nüfusa sahip Almanya’daki üniversite öğrenci sayısı ise 3 milyon.

Neden?

Çünkü ihtiyacı o kadar.

Diğerleri, temel eğitimden sonra “meslek eğitimine” yönlendiriliyor.

Ülkemizde ise hâlâ “dün lise” eğitimi var.

Ne işe yarıyor düz liseler?

Üniversitelere öğrenci hazırlıyor.

Sonra?

Sonra geldiğimiz nokta, büyük bir “tükenmişlik”!

Mesleksiz, ne iş olsa yaparım diyen, herhangi bir işe yaramayanlar topluluğu…

Üniversitelerdeki bölümleri inceleyin, çoğu “çöp” olmuş, yaşamda karşılığı yok, ancak biz inatla o bölümleri açık tutmaya, o bölümlerde okuttuğumuz öğrencilere hayatı zehir etmeye devam ediyoruz.

Üniversite kapısına gelen öğrencilere, üniversite diplomasının “ekmek karnesi” olmadığını, devletin üniversiteyi bitirenlere iş vermek zorunluluğu bulunmadığını anlatmıyoruz.

Üniversitelerimizde, eski sistem “bilgi aktarmaya” devam ediyoruz.

Oysa günümüzde “bilgiye ulaşım” çok kolay.

Önemli olan, bilginin nasıl ve hangi amaçla kullanılacağı…

Çağımızda artık, üretime dönük olmayan bilgiye, “işe yaramaz ansiklopedik bilgi” olarak bakılıyor.

Üniversitelerimizin çoğunun yapısı böyle.

“İşsiz Ziraat Mühendisleri Derneği” gerçeği, çok şey anlatıyor

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İşsiz Ziraat Mühendisleri Derneği…

Üniversite eğitimi gerçeğimizi, bundan daha iyi anlatan bir kuruluş olamaz.

İş bulamayan ziraat fakültesi mezunları, bakmışlar olacak gibi değil, seslerini duyurabilmek için böyle bir dernek kurmuşlar.

Çözüm mü?

Değil…

Sanırım 40 bin civarında üyesi varmış.

Bu sayı her geçen yıl daha da artıyormuş.

Ziraat fakültesi sayısı eskiye göre azalmış, son sayının 23 olduğu belirtiliyor.

23 fakülte, her yıl 3 bin civarında mezun veriyormuş, bunlardan sadece 100-150’si devlette iş bulabiliyormuş.

Gerisi, “işsizler ordusuna” kaydını yaptırıyormuş.

Boş duracak değiller ya, muhtemelen başka işlerle geçimlerini sağlıyorlardır.

Söylemek istediğim şu

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Bu eğitim sistemi, böyle devam edemez.

Bugün üniversitelerimiz, “diplomalı işsizler” mezun ediyor.

Sorunun çözümü, “devlet işsiz üniversite mezunlarına ya iş versin, ya da iş bulsun” olamaz.

“İktisadi” bir görüş değil bu.

İstihdam edilen her kişi, çalışmak, üretmek ve “katma değer” yaratmak zorunda.

Eğer bu ekonomik değerler hedeflenmiyor ve salt siyasi kaygılarla istihdam sağlanıyorsa, bu istihdamın adı devleti içten içe yiyip bitiren “gizli işsizlik”tir.

Türkiye, eğitim sistemini yeniden düzenlemeli, “bilimsel ve üretime dönük eğitime” mutlaka geçmeli.