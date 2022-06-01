Günümüzde sıkça söylenen “değişim çağını yaşıyoruz” ifadesi bulunduğumuz durum açısından doğru bir sözdür. Zira dünyada bir değişim söz konusu ve bizler bu geçiş sürecine şahitlik eden bir nesiliz.

Değişim meydana gelmeden önce sürecin bir hazırlama dönemi söz konusu olmaktadır. Hazırlama sürecin en önemli vasıtaları da “pazarlama” teknikleridir.

Pazarlama tekniklerinin ise hemen her türlü alana uygulandığını görürsünüz.

Bir başka ifadeyle sağlık başta olmak üzere her nevi ikna yöntemi değişime adaptasyon için kullanılabilmektedir.

Değişime adapte gıda üzerine olacaksa sağlık temeline dayalı pazarlama öncelikli olarak kullanılır.

Mesela II. Dünya Savaşı’nın sona erdiği dönemlerde Türkiye’ye yapılan Marshall yardımı kapsamında meşhur süt tozu da beraberinde ülkemize gelmişti.

Hiç bilinmeyen bu tozu halkın kullanmasına teşvik için anne sütünün bebeğe zarar vereceğine dair propagandalar yapılmış, bu vesile ile süt tozları dağıtılmıştı.

Temel amacı siyasi olan bu yardımın aynı zamanda elde kalan gıda stoklarını da bitirmek için güzel bir manevra olduğu, zaman içinde anlaşılmıştı.

Günümüzde ise, dünya iklim değişikliğinden kaynaklanan gıda kıtlığına hızla sürüklenirken, bunun öncesinde insanlığı buna hazırlamak için kanaatimce sağlıklı beslenme taktikleri pazarlama tekniği olarak kullanılmaktadır.

Mesela uzun zamandır gluten alerjisi ya da buna dayalı diyet programları dünyada yaygınlaşmaktadır. İlerleyen dönemlerde buğday kıtlığının söz konusu olacağı ön görülürken, glutenin temel maddesinin buğday olduğu düşünüldüğünde, bu tarz diyetlerin insanı buğday yokluğuna alıştırmakta olduğunu düşünmekte haksız sayılır mıyız?

Bunun yanında şekerin insan sağlığına zararları uzun zamandır konuşulur, obezitenin temel nedeni olduğu ifade edilirken, ilerleyen dönemlerde şekerde de kıtlığa girileceği yönünde haberlerin çıkması, insanı şekersiz bir hayata alıştırmanın yolunun arandığını düşündürmemekte midir?

Kısacası, özellikle son yüzyılda ortaya çıkan bazı kökten değişimlerin, genellikle insanlığı hazırlayarak gerçekleştirildiğini düşünmek bir hayal olmasa gerek. Buna göre toplumsal bir kaosu önlemek amacıyla insanlığın değişime hazır hale gelip alıştırıldığını söylemek mümkün.

Bu noktada karşımıza cevaplanması gereken önemli bir soru çıkıyor:

Değişim sürecini hazırlayan ile bu sürece hazırlananlar kim?

Ve sorular şöyle devam ediyor:

Kim kimi neye, neden hazırlıyor?

Kim kimi neye ne pahasına hazırlıyor?

Kim kimin geleceğini değişim mazeretiyle belirleme hakkını kendinde görüyor?

Ve en can alıcı soruya bizi getiriyor:

Biz bu “kim”lerin içinde neredeyiz?

İşte bu soruların cevabı, hazırlanan değişim sürecinin üzerimizdeki etkisini de anlamamıza ve yapabilirsek tedbir almamıza vesile olabilir.

Tabii soruları ciddiye alır, cevaplarını bulmakta ve gereğini yapmakta geç kalmazsak…

Saygılarımla…