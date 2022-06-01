Doğu ve Güneydoğu’nun esrarı…

Son günlerde gazetelerde çıkan iki haber beni düşündürüyor!

İlk haber şu;

“Diyarbakır’da Dibek, Yolçatı ve Çağdaş köylerinde esrar ekimi yapan uyuşturucu tacirlerine operasyondan bir gün önce haber verip önlem almalarını sağlayan, emanete kayıtlı esrarı jandarma envanterindeki araçla dışarı çıkarıp sattıkları iddiasıyla yargılanan Lice Merkez Karakolu Komutanı H.K, uzman çavuşlar F.Ö, O.T, K.T ve askerlerle uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen kişilerle ilgili dava, ağır ceza mahkemesinde görüldü. (.) Tutuklanan uzman çavuşlar 11 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırıldılar.”

ÖZETLE; Jandarma içindeki birilerinin uyuşturucu işinin içine girmişler!

Bunlar, yakalanabilenler!

Acaba, güvenlik güçleri içinde “yakalanmayanlar” da var mı?

(*)

İkinci haber;

Doğu ve Güneydoğu’daki kimi düğünlerde sık sık tanık olduğumuz muhteşem, bol altın ve para toplandığına ilişkin.

Son örnekte; “Geline 2.5 kilo altın, damada 2.2 milyon TL. takılmış!?”

Ülkemizde normal vatandaşların büyük bir ekonomik kriz altında ezildiğini, icra dairelerinin 23 milyona varan dosyalarla dolu olduğunu, milyonlarca insanın sosyal yardımlarla yaşayabildiğini, işsizliğin tavan yaptığını, emeklilerin perişan olduklarını ve bu ülkenin vatandaşlarının “sağlıklı ve dengeli beslenemediğini” artık hemen herkes biliyor.

Bu ekonomik ve sosyal sorunlar Doğu ve Güneydoğu’da daha da büyük.

Ekonomik göstergeler son derece kötü.

Henüz ilk 5 ayda BÜTÇE açıkları tavan yapmış!

DIŞ AÇIK hızla büyüyor.

Okul inşaatları tamamlanamıyor.

Bu koşullarda Doğu ve Güneydoğu’da bazıları nasıl oluyor da böylesine zengin düğünleri yapabiliyor?

Bu serveti nasıl kazanıyorlar?

Doğu ve Güneydoğu’dan büyük kentlere göç eden kimilerinin büyük sermayelerle Kuyumculuk, müteahhitlik yaptıklarına tanık oluyoruz!

Bu kişiler bu serveti nasıl elde ettiler?

Bugüne kadar devlete ne kadar vergi verdikleri inceleniyor mu?

Son yıllarda ulusal ve uluslararası kaynaklardan açıklanıyor ki; “Türkiye’nin uyuşturucu ticaretinin hızla büyüdüğü”

iddiaları doğru mu?

Doğruysa bunun nedenleri araştırılıyor mu?

TBMM’de bu konuda bir araştırması var mı?

İçişleri Bakanlığı bu konuda ne gibi önlemler alıyor?

Ya da devletin güvenlik birimleri içindeki “işbirlikçi” kişiler takip ediliyor mu?

KOLAY ZENGİNLİK nasıl oluyor?

“Bir kilo toz bir otobos!” deyişini hatırlıyor musunuz?

Ben bu soruların yanıtlarını merak ediyorum

Siz, bu ülkenin onurlu ve namuslu yurttaşları;

siz de merak etmiyor musunuz?