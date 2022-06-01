Salgının sonrasında

Pandemi bitmiş…

Öyle açıklandı.

“Maskeli süvari” dönemi arkada kaldı diyorlar.

Artık hastaneler dışında maske takma zorunluluğu yok.

Çevreme bakıyorum. Maskesizler çoğunlukta. Ama hala sokakta, dükkanda, asansörde yani yaşamın etkin olduğu her yerde maskelerini çıkarmayanlar var.

Bu bir alışkanlık değil.

Böyle sıkıntılı bir zorunluluğun, keyif veren bir alışkanlığa dönüştüğünü söylemek mümkün mü?

Maskeliler, salgının bittiğini açıklayan resmi ağızlara güvenmiyor.

Haklılar da.

Başından bu yana acı dolu salgın yolunda yöneticilerimiz olaya hep pembe gözlüklerle baktılar, bizim de öyle bakmamızı istediler.

Ekonominin çarklarını çevirmesi için çalışanlarımızı özgür bırakırken çocuklarımızı, yaşlılarımızı korumak bahanesi ile evlere tutsak ettiler. Çalışanlarla hapsedilenlerin bir arada yaşadıklarını görmezden geldiler.

Çoğu gelişmiş ülkenin vatandaşlarına gösterdiği, yaşamın garantiye alınması için gerekli koşulları yeterince sağlayamadılar.

Sosyal devlet olmanın gereği devlet- vatandaş ilişkisinde sınıfta kaldılar.

Hastalığın tedavisi için şart olduğu bilinen aşı konusunda bile kaos yaşadık.

Etkili olmadığı daha ilk günlerde bilim çevrelerinde tartışmalara neden olan Çin aşısını, en az iki üç kez uyguladılar.

Neden?

Çünkü iki Türk asıllı vatandaşımızın bulduğu ve çoğu ülkelerde bol bulama uygulanan Alman aşısını sağlayamadılar.

Niçin?

Öngörüsüzlükten.

Başka?

Parasızlıktan.

Çünkü Merkez Bankasında en zorda kullanılması için saklanan “kefen parası” bile tüketilmişti. Kasa boştu.

Sonra aşıya kavuştuk. Ama yaratılan güvensizlik ortamı, aşılama ile ilgili düzensizlik, bazı çevreleri aşıya ikna için gereken çabanın yeterince gösterilmemesi, başarısızlığın nedenleri oldu.

Her gün bir uçak dolusu yitirdiğimiz insanımızın acısını yaşadık derken boğazım düğümleniyor. Ölenlerin yakınlarının duyduğu acıyı ulus olarak paylaştık mı? Pek emin değilim. Sadece kuru rakamlara dönüşen bu kayıplar, son aylarda medyanın sayfalarında ekranlarında neredeyse yer bulamaz oldu.

Salgın bitti mi?

Resmi makamlar bitti diyor.

Dünyanın uzak köşesi Çin’de koca koca kentler bugün karantina yaşıyor. Salgında deneyimli Çin bile bu lanetin ateşini söndüremedi.

Benim gibi daha ilk aşıda kalbine darbe yiyenler ve aşırı tedbirliler, maskeye devam edecekler.

Salgın bitti diyelim. İyimser olalım.

Ve şöyle sonuçlarına bakalım.

Yeniden başka bir salgın olsa, yaşananlardan ders alınır mı?

Alınacağından emin değilim.

Bunun için ilme dayanan, ilmi siyasi dalgalanmalardan uzak tutmuş bir yönetime ihtiyaç var.

Bugün bu var mı?

Yok.

Ya ekonomik güç?

Salgın başlayınca vatandaşa İBAN numarası vermek zorunda kalmayacak bir güce sahip miyiz?

Hayır.

Salgında fedakarca çalışan sağlıkçılara alkış tutmaktan öte, onları ülkede tutacak,

zor yaşamlarını iyileştirecek maddi manevi koşullar yerine getirildi mi?

“Giderlerse gitsinler” sözcükleri kolay kolay kulaklardan silinmeyecek gibi.

Salgın gibi acılar yükleyen bir olayda, neredeyse kendi başının çaresine bakmak zorunda kalan bir toplumuz.