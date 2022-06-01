Makale Yazısı-01 Haz 2022 - 20:00

Derince Çınarlı Mahallesi’nde genç çam ağaçları katlediliyor!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Derince Çınarlı Mahallesi’nden bir ihbar geldi…

Taşköprü yolundaki genç çam ağaçlarının katledildiği belirtildi.

Gazetemize ihbarda bulunan vatandaş, şu değerlendirmede bulundu;

“Çınarlı Mahallesi’nde, Basın Sitesi’nin karşısında genç çam ağaçları resmen katlediliyor. Çamlar iş makinaları ile taşınıp tırlara yükleniyor.

Sanayi ve yakılarak havaya bırakılan petrol atığı ile kimyasallara şemsiye görevi yapan yüzlerce çam, güya gençleştirme içim orman görevlilerince kesiliyormuş.

O ağaçlar zaten genç.

Belediye başkanı bile aramış öyle demişler.

Kesildikten sonra devrilirken o ağaçlardan çıkan sesi duymak istemezsiniz.

10 günden onlarca tır yükü çam kesildi.

Şu anda görülenlerin tamamı kesilecekmiş.

Kim talimat verdiyse resmen çamlık katliamı yapılıyor”

**

Orman Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili bilgi verirse iyi olur.

Vatandaş, olaya kuşku ile bakıyor.

Ağaçların katledildiğini düşünüyor.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL