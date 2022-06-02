Karamürsel Plajları ve Müsilaj…

Ah! Ah! Kocaeli’nin Şehr-ül Emini ve Karamürsel’in güzide Şehr-ül Emini. Ve hatta on bir ilçemizin çok ama çok değerli Şehr-ül Eminleri.

Keşke güvenilir adam olmak ağızdan çıkan o laf kadar kolay olsaydı, keşke.

Geçen sene İzmit Körfezi’ni kaplayan Müsilaj veya diğer adıyla Deniz Salyası çıktığında o kadar sizi uyardık. Tedbir alın tedbir alın diye.

Ama biz içimiz kavrularak söyledikçe, sizleri uyardıkça siz önemsiz olduğunu söyleyip durdunuz. Hatta “- Bunlar anlamazlar sadece laf üretirler. Ortada korkacak bir şey yok, birkaç güne geçer ” deyip duruverdiydiniz gayri.

Hâlbuki bu konuda sizi ilk defa değil uzun zamandır uyarıyorduk. Önlem alın, acilen tedbirler alınması gerekir dedikçe bize üsten bakarak hep gülüverdiniz. Hatta” Boş işler bunlar, booş “deyiverdiniz durdunuz.

Efendim deniz uçağı ile sürekli dolaşıyor tedbir alıyoruz. Dediniz. Evet! Doğru bir deniz uçağı dolaşıyor. Arada sırada bazı gemilere cezalar kesiyor. Veya beylerimizi gezdiriveriyor.

Peki! Dilovası’ndan İzmit’e kadar bütün kıyılara yapımına ön ayak olduğunuz limanların ve gemilerin verdiği zararları engellediniz mi?

Yâda İzmit Körfezinin giriş kısmına yapılan Tersanelerin deniz katili kumlamasını, pastallama sonucu denize dökülen boya ve ağır metal zehrini, gemi yapımından kaynaklanan deniz kirlenmesini engellediniz mi?

Tersane işçiliği ağır sanayi işçiliğidir. Ve tersane yapmak için Hersek’in çoğu yerinde deniz açıklara doğru 4 kilometre dolduruldu. Bu yüzden denizin havalanma koridorlarını yok edildi. Bu durum vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Bu durumu uygun mu görüyorsunuz? Komşu İl kazanç sağlarken bizim denizimizi, toprağımızı nasıl kirlettiğini görmüyor musunuz?

Kollektörler vasıtası ile İzmit Körfezin ortasına yani dibe bütün bölgelerden bastığınız kanalizasyon pisliği ne olacak?

Anlatma ile bitmez. Bütün bunlara yıllardır dikkat çekiyoruz. Siz sadece karşınızdaki doğru söyleyenleri aşağılamaya çalıştınız ve hala çalışıyorsunuz. Çevre için halk için ve hatta gelecek için kılınızı kıpırdatmıyorsunuz.

Bu işler ciddiyet ister, rakip partilerden devşireceğiniz Belediye meclis üyeleri ile yediğiniz Oğlak partileri kadar kolay ve basit değil.

Uyarıları keşke dinleseydiniz, bugün İzmit Körfezinde balıktan geçilmezdi. Tabii siz istediğiniz çeşit balık yediniz ve yersiniz, afiyet olsun. Ancak bu halk donmuş Norveç Uskumrusu dışında balık bulamadı. Bulduğu balığı da alamadı. Hamsi bile geçtiğimiz kış ateş pahasıydı halk alamadı, farkında bile değilsiniz.

Müsilaj sorunlarını dile getirdiğimizde balığın yok olduğunu, halkın denize girmenin ne kadar tehlikeli olduğunu söylediğimizde yüzünüze yılların tiyatrocusu edasını takınarak “ Konuşuyor işte” dediniz.

Ama bu sene Karamürsel sahillerine Müsilaj nedeni ile “ Mavi Bayrak” verilmedi. Susuyor, sesinizi çıkarmıyorsunuz.

Önceki senelerde Mavi Bayraklı Altınkemer Plajı diye ortalıkta böbürlene böbürlene dolaşıyordunuz. Dalgıcın boğulmasını engelleyen genç başkan Cankurtaranların Jetskisi ile o meşhur gözlükleri gözünde Showlar yapıyordu.

Şimdi bakıyorum plaj öksüz. Haziran ayında bir atak yapacaksınız buna eminim. Hepsi seçime yönelik olacak. Bu milletin sağlığını düşünmeden milleti sokmaya çalışacaksınız. Bir zamanlar Radyasyonlu çayı içerek halka zararlı olmadığını ispatlamaya çalışıp sonra kanserden ölen bakan gibi.

Mavi bayrak dünyada temiz ve girilebilir denizin bir sembolü. Bu sene Karamürsel’e verilmedi. Paranın gücü bile bu sefer almaya yetmedi. Denizin ve çevrenin temizliğinin garantörü derneğin yöneticileri riske giremedi, girmek zaten imkânsız.

Bu sene Karamürsel’de denize giren sayısı pek fazla olmayacaktır. Buda Karamürsel’de esnafın kazanamaması demektir.

Bu sene yazlıklar kapasitenin altında olacaktır. Ve insanlar Ege veya Akdeniz’e gitmeyi tercih edecektir.

İşte bunları öngörebilmeniz gerekirdi. Halkı uyarıcı, bilinçlendirici çalışmalar yapmanız ve hatta çevre derneklerini desteklemeniz gerekirdi. Ayaklarınız yere sağlam basarak “-Evet! Müsilaj tehlikeli ve denizimizin ölümü demektir” diyebilseydiniz keşke.

Yıllardır bilim adamları uyarıyor. Birçok raporlar hazırlıyorlar. Hatırlıyorum Kocaeli Üniversitesindeki Halk Sağlığı bölümünün değerli bir hocası Dilovası’na dikkat çektiği için görevine son verildi. Ve keşke onun söylediklerini dinleseydiniz.

Bu arada hakkım olmasına rağmen amacım kesinlikle siyaset yapmak değil. Aksine keşkelerin ortadan kalkmasını sağlayarak yaşanabilir bir Kocaeli ve yaşanmaktan zevk alınan Canım Karamürsel’i hissetmek.

“Huzurun Başkenti “ gibi yere basmayan gerçeği yansıtmayan, hava civa sözlerin ön plana çıktığı değil aksine üreten, kazanan bir Karamürsel’in yaratılmasına destek olmak.

Dürüst davranarak söyleyin! Söylediklerime yanlış yada haksız söylüyorsun diyebilir misiniz?