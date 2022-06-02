En iyi yatırım ev ve araba

Son birkaç aydır herkes tek bir gündem üzerinden sohbet etmeye başladı.

Aile buluşmaları, arkadaş ortamları ve iş hayatında konuşulan tek para. Para kazanma yolları ve doğru yatırım üzerine uzun sohbetler yapılıyor.

Bir de eskiden iyi bir işe girmenin hayalini kuranlar şimdi iş yeri açmanın ya da kısa sürede çok para kazanmanın yollarını araştırıyorlar.

Kimi birikimini coinlere yatırıyor kimi dövize kimi mevduata kimi altına…

Sırasıyla;

Coine yatıran patlıyor.

Altına yatıranın elinden telefon düşmüyor.

Dövize yatıran, “Dolar artsın” diye dua ediyor. Dolar arttıkça hayatın pahalandığını aklına bile getirmeden 4-5 bin lira kar etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mevduata yatıran da büyük bir sabırla 3-6-9 ayın geçmesini bekliyor.

Her gün gelen yeni zamlarla mücadele gücünü henüz yitirmeyen vatandaş, bir gün her şeyin düzeleceğine inanıyor.

Bu elimizde tuttuğumuz son kale. Ben de bir gün her şeyin düzeleceğine inananlardanım. Ancak düzelmesi ve refah seviyesinin artması için yatırım, üretim ve akıllı para yönetimi şart.

Bugün sade bir vatandaş eline geçen toplu parayı döviz, altın ya da mevduata yatırıyor. Ya dolar ya altın ya da faize koyarak Türk Lirası’nı korumaya çalışıyor.

Parayı korumanın yolu bu değil.

Canlı bir piyasanın var olduğu bir ortamda mal edinmek ve mal satmak, üretime dayalı alanlarda kullanmak hem paranızı korur hem karlılık getirir.

Geçtiğimiz yıl kasım ayını ele alalım.

Mesela 24 Kasım’da altının gramı 741 TL idi.

450 bin lirası olan bir vatandaş bu parayla 607 gram altın alabiliyordu.

Bugün ise 607 gram altının değeri 588 bin TL…

Yine aynı tarihte dolar 12,80 iken, 450 TL ile 35 bin 170 dolar alabiliyordunuz. Kasımda aldığınız bu dolar bugün 578 bin TL civarında tutuyor.

Nasıl, kulağa hoş geliyor dimi?

Peki, kasım ayında 450 bin TL değerinde bir otomobil alan kişi, bugün o aracı kaça satabiliyor?

Hemen söyleyeyim 850-900 bin TL.

Geçtiğimiz kasım ayında 450 bin TL’ye alınan bir daire bugün kaça satılıyor?

Onu da söyleyeyim, 1 milyon - 1 milyon 200 bin civarında.

Bu fiyatlara hepimiz az çok tanığız. Alan her zaman karda, satan her zaman zararda. Türkiye’de bugün en güvenilir liman, mal edinmek. Riske girmeden toplu paranızı korumak hatta onu artırmak için döviz ya da altın almak değil…

Ulaşıma ek bir zam yapılır mı?

Öyle bir duruma geldik ki, yapılan her zamma hak verir konumdayız. Her şey zamlandı diye birkaç ay önce ödediğimizin üç katını, 4 katını ödüyoruz sesimizi çıkartamıyoruz.

Çıkartamayız da…

Vatandaşı en çok yaralayan kalemler arasında toplu taşıma da var. Uçak seyahatlerinin yanına yaklaşamıyoruz, otobüs ve tren hak getire… Yahu aracımıza bile yakıt alamaz olduk.

Dolar kuru gibi yükselip inen petrol fiyatları yüzünden canımız yanıyor.

Her gün indirimli akaryakıt alıyoruz, çünkü ertesi gün mutlaka yeni bir zam daha geliyor…

Durum böyle olunca da minibüsçüler UKOME’nin kapısını çalıyor.

Benzin ve mazota peş peşe gelen zamların ardından Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası, toplu taşımaya zam yapılması için UKOME’ye başvuruda bulundu bile.

Zam talebinin miktarı belli değil. Ama en az yüzde 10-15 hatta yüzde 20 bile olabilir. Bakalım gelen talep UKOME tarafından nasıl karşılanacak ve istenilen zam yapılacak mı?

Ekmek zammı kapıda

“Her şeye zam gelsin ama ekmeğe gelmesin” zihniyeti nedeniyle geçtiğimiz ocak ayından beri fırıncılar ununu devlet desteğiyle alıyor.

Devlet desteği sayesinde 185-200 bandında alınan un, zaman içerisinde 280-300 bandına geldi.

Aslında devlet destekli un bu ay sona eriyordu. Ancak önceki gün alınan kararla un desteğinin devam ettirileceği duyuruldu. Bugün 550 TL olan unun çuvalı devlet desteği sayesinde 300 bandında tutulmaya çalışılıyor. Un desteği olmasaydı bugün 250 gram ekmeğin fiyatı 6 TL olacaktı.

Devlet desteğine rağmen son 6 ayda yüzde 66 oranında artan un fiyatları, ekmek fiyatlarına bir güncelleme getirecek.

Devlet desteği de olsa, artan un fiyatları ve son gelen enerji zamlarının ardından önümüzdeki hafta ekmek için zam talebinde bulunulacak.

Maliyet hesaplama çalışmaları yapan Kocaeli Fırıncılar Odası, 10 gün içinde ekmeğin yeni fiyatını açıklayacak.

Afiyet olsun…

Pehlivanlar, ‘altın kemer’ için meydanlara iniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından on dördüncüsü düzenlenecek Altın Kemer Yağlı Güreşleri, bu yıl İzmit Atletizm Pisti’nde yapılacak. 3 gün sürecek organizasyonda binin üzerinde güreşçinin kol bağlaması bekleniyor. Bu yıl 115 bin TL değerinde altın kemerin hazırlandığı yağlı güreşler, bugün (3 Haziran) başlayacak. 5 Haziran’a kadar da devam edecek.14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Kırkpınar Güreşleri’ni aratmayacak tatta olacak. Meraklılarına duyurulur.