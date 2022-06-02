Doğalgaz zammının acısını kışın çekeceğiz!

Son 7-8 aydır, zamla yatıp, zamla kalkıyoruz.

Zamları artık iliklerimize kadar yaşıyoruz…

Benzin ve mazotun litresi 26 liraya dayandı, böyle giderse 30 lirayı bulacak…

Akaryakıtın yanı sıra elektrik ve doğalgaz fiyatları da zamdan nasibini alıyor…

Son olarak doğalgaza yüzde 30, elektriğe yüzde 15 zam geldi…

Hatırlanacağı üzere ocak ayında elektriğe yüzde 127, nisan ayında doğalgaza yüzde 35 zam gelmişti…

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Önceki gün TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekci, imzasıyla gazetemize son zamlarla ilgili bir açıklama geldi…

“Elektrik ve doğalgaz zamlarının sorumlusu siyasi iktidardır! Zamlar derhal geri çekilsin!” başlığıyla yapılan açıklamanın bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum.

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Yeni tarifeler sonucunda değişik abone gruplarının elektrik alış fiyatları yüzde 15-25 oranlarında artırılarak, tüketiciye zam olarak yansıdı.

Son zamlarla birlikte bu yıl içinde elektrik fiyatları % 57,9 ila % 237,5 arasında değişen oranlarda yükseldi.

ZAMLARDAN KİMLER SORUMLU?

“Yerli ve milli” enerji kaynağı güneşe dayalı potansiyelin yalnızca % 3’ü, rüzgar enerji kaynağının % 25’i değerlendirilebilirken, enerji hammaddeleri ithalatına geçen yıl 50,4 milyar dolar, bu senenin ilk çeyreğinde ise 25 milyar dolar ödeyen siyasi iktidar ve enerji yönetimi fiyat artışlarının sorumlusudur. Bugüne değin, tüm uygulamalarında yurttaşları değil, özel şirketleri kollayan EPDK, elektrik fiyat oluşumunda da şirket kârlarının korunması ve artırılmasını tek ölçü saymıştır.

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Son on gün içinde fiyatlar ve maliyetler yüzde 28 artmadığına göre, EPDK’nin azami fiyat sınırını yükseltmekteki amacının Piyasa Takas Fiyatının (PTF) yüksek seyretmesi ve şirketlerin kârlarının artması olduğu açıktır.

DOĞALGAZ FİYAT ARTIŞLARI

Tamamına yakını ithal edilen doğal gazın fiyatları dünyadaki çeşitli spekülatif hareketler ve petrol fiyatları ile bağlantılı olarak yükselmekte, TL’nin yabancı paralar karşısında yüksek oranlı değer kaybı ile birlikte, fiyat artışları çok yüksek oranlara varmaktadır.

Son 6 ayda BOTAŞ’ın gaz satış fiyatlarındaki artış konutlarda % 119,4, Ticari İşletmelerde ve Küçük Sanayi Kuruluşlarında % 215, Büyük Sanayi Kuruluşlarında %148, Elektrik Üretim Tesislerinde ise %160,4 olmuştur. Bu artışlar, tüm sanayi ürünlerine ve tüm tüketim maddelerine bir biçimde yansımaktadır.

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Yapılan bu zamlar tüm halkın gündelik yaşamını olumsuz etkilemekte, enflasyonu kontrol edilemez düzeylere tırmandırmaktadır. Yoksul halk kesimleri enerji tüketimlerini karşılayamaz hale gelmiş durumdadır. Bu durumu telafi etmek için zamlar derhal geri çekilmeli, enerji yoksullarına kamusal destekler artırılmalı ve genişletilmelidir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ!

Enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler düşürülmeli, elektrik faturalarına eklenerek konut abonelerinden zorla tahsil edilen kayıp/kaçak bedeli ve dağıtım şirketlerine ilave kazançlar sağlayan tüm kalemler iptal edilmelidir. Konutlarda temel ihtiyaçlardan olan elektrik, doğalgaz, su ve iletişim, çağdaş insan yaşamının temel unsurlarıdır. Yurttaşların bu temel ihtiyaçları KDV, Özel İletişim Vergisi vb. vergilerden muaf olarak karşılanmalıdır.

Yapılan zamlar nedeniyle başta yoksullar olmak üzere ülkemizdeki tüm yurttaşların hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu zamlar derhal geri alınmalı, dar gelirli ve yoksulları fiyat artışlarına karşı koruyacak sosyal ve mali tedbirler hayata geçirilmelidir.”

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Yapılan değerlendirmeyi yukarıda okudunuz…

Nisan ayında doğalgaza yüzde 35, haziran ayında yüzde 30 zam geldi. Yani 3 ay içinde yüzde 65 zam yapıldı… Bunun acısını maalesef kasım ayından sonra, yani kış geldiğinde iliklerimize kadar hissedeceğiz…