Makale Yazısı-02 Haz 2022 - 20:00

İşte Türkiye’yi dize getiren 28 Haziran’ın kahramanları
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Ortaokullar Arası Türkiye Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden İzmit 28 Haziran Ortaokulu, finalde Trabzon Yol İş Ortaokulu’nu 1-0 mağlup etti ve Türkiye şampiyonu olarak Kocaeli futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bir birinden önemli kulüplerin alt yapılarından oluşan okulları geçerek Türkiye şampiyonu olan yeşil siyahlıları daha yakından tanıyalım. İşte Türkiye şampiyonu, gururumuz, kahramanlarımız, İzmit 28 Haziran Ortaokulu!

FUTBOLCULAR:

 

                              Sinan Kaan Ankaz - Kaleci - 2009 - 28 Haziran Ortaokulu öğrencisi

 

                                Melih Küçükkeskin - Forvet - 2008 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

 

                                   Emircan Dönmez - Orta Saha - 2008 – Kocaelispor’a Yenişehirspor’dan geldi.

 

                          Ensar Çapoğlu - Sağ Açık - 2008 - Kocaelispor’a Yeni Kocaelispor’dan geldi.

 

                                   Levent Emre Deniz - Stoper - 2008 – Kocaelispor’a Yeşilovaspor’dan geldi.

 

                               Yağız Çoğulular - Kaleci - 2008 – Kocaelispor’a Belediye Derincespor’dan geldi.

 

                                        Ömer Faruk Deretaşı - Sol Bek - 2009 – Kocaelispor Futbol Okulu

 

                                  Ahmet Hakan İlerde - Sağ Bek - 2009 – Kocaelispor’a İzmit Belediyespor’dan geldi.

 

                                     Yiğit Hamza Seyrek - Forvet - 2009 – Kocaelispor’a Maltaspor’dan geldi.

 

                              Mehmet Akif Çoban - Kaleci - 2009 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

 

                                         Arda Buğra Mutlu - Forvet - 2009 - Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

 

                                          Ahmet Tuna Sak - Stoper - 2009 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

 

                                       Yusuf  Mert Gülşen - Orta Saha - 2010 – Kocaelispor Futbol Okulu

 

                                                             Halit Kara – Forvet - 2008 - Yeşilovaspor

 

                                            Umutcan Akkaya - Sağ Kanat - 2008 – Yeşilovaspor

 

                                   Atilla Doruk Yazıcılar - Sol Bek - 2009 – Yeşilovaspor’a Kocaelispor’dan geldi.

 

                                              Berat Berkay Şimşek - Orta Saha - 2010 - Yeşilovaspor

 

                                                     Eymen Ark - Orta saha - 2010 - Yeşilovaspor

 

                                                    Mehmet Ali Koç - Sağ Bek - 2008 - 61 Futbol Kulübü

 

                                                       Arda Özkan Okur - Orta Saha - Hisareynspor

İDARECİLER VE TEKNİK KADRO:

 

                                                     Murat Doyaroğlu – İzmit 28 Haziran Ortaokulu Müdürü

 

                                                  Göksel Ali Argun – Kocaelispor Futbol Okulu Koordinatörü

 

                                         Erhan Okur - İzmit 28 Haziran Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni

 

                                           Şükran Kurt - İzmit 28 Haziran Ortaokulu Müdür Yardımcısı

 

                                                     Esma Turan - İzmit 28 Haziran Ortaokulu Rehber Öğretmen

 

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