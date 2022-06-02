İşte Türkiye’yi dize getiren 28 Haziran’ın kahramanları

Ortaokullar Arası Türkiye Futbol Şampiyonası’nda mücadele eden İzmit 28 Haziran Ortaokulu, finalde Trabzon Yol İş Ortaokulu’nu 1-0 mağlup etti ve Türkiye şampiyonu olarak Kocaeli futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bir birinden önemli kulüplerin alt yapılarından oluşan okulları geçerek Türkiye şampiyonu olan yeşil siyahlıları daha yakından tanıyalım. İşte Türkiye şampiyonu, gururumuz, kahramanlarımız, İzmit 28 Haziran Ortaokulu!

FUTBOLCULAR:

Sinan Kaan Ankaz - Kaleci - 2009 - 28 Haziran Ortaokulu öğrencisi

Melih Küçükkeskin - Forvet - 2008 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

Emircan Dönmez - Orta Saha - 2008 – Kocaelispor’a Yenişehirspor’dan geldi.

Ensar Çapoğlu - Sağ Açık - 2008 - Kocaelispor’a Yeni Kocaelispor’dan geldi.

Levent Emre Deniz - Stoper - 2008 – Kocaelispor’a Yeşilovaspor’dan geldi.

Yağız Çoğulular - Kaleci - 2008 – Kocaelispor’a Belediye Derincespor’dan geldi.

Ömer Faruk Deretaşı - Sol Bek - 2009 – Kocaelispor Futbol Okulu

Ahmet Hakan İlerde - Sağ Bek - 2009 – Kocaelispor’a İzmit Belediyespor’dan geldi.

Yiğit Hamza Seyrek - Forvet - 2009 – Kocaelispor’a Maltaspor’dan geldi.

Mehmet Akif Çoban - Kaleci - 2009 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

Arda Buğra Mutlu - Forvet - 2009 - Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

Ahmet Tuna Sak - Stoper - 2009 – Kocaelispor’a Kullarspor’dan geldi.

Yusuf Mert Gülşen - Orta Saha - 2010 – Kocaelispor Futbol Okulu

Halit Kara – Forvet - 2008 - Yeşilovaspor

Umutcan Akkaya - Sağ Kanat - 2008 – Yeşilovaspor

Atilla Doruk Yazıcılar - Sol Bek - 2009 – Yeşilovaspor’a Kocaelispor’dan geldi.

Berat Berkay Şimşek - Orta Saha - 2010 - Yeşilovaspor

Eymen Ark - Orta saha - 2010 - Yeşilovaspor

Mehmet Ali Koç - Sağ Bek - 2008 - 61 Futbol Kulübü

Arda Özkan Okur - Orta Saha - Hisareynspor

İDARECİLER VE TEKNİK KADRO:

Murat Doyaroğlu – İzmit 28 Haziran Ortaokulu Müdürü

Göksel Ali Argun – Kocaelispor Futbol Okulu Koordinatörü

Erhan Okur - İzmit 28 Haziran Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni

Şükran Kurt - İzmit 28 Haziran Ortaokulu Müdür Yardımcısı

Esma Turan - İzmit 28 Haziran Ortaokulu Rehber Öğretmen