Acayip kitap fuarı

Bu ne biçim başlık diyeceksiniz. Fakat aşağıdaki satırları okuyunca yazıya uygunluğunu hemen anlayacaksınız.

Kitap, UNESCO’nun 1964 yılındaki tarifine göre, kapağı hariç en az 49 sayfalık, yeterli sayıda üretilmesiyle dolaşımı sağlanan periyodik olmayan yayındır.

Kentimizde de Kitap Fuarı düzenleniyor. Çok sayıda yayınevi, sahaf, yaptıkları çalışmaları tanıtmak için yayım yapan resmi ve özel kuruluş katılıyor. Amaç, kitabın önemini ortaya koymak, kitap okumayı özendirmek.

Fuarı tertipleyen kurum, kitap yazanlar ve yaptığı olumlu çalışmalar nedeniyle çok tanınmış bazı kişileri fuara davet ediyor. Onların imza günleri ve salonlarda söyleşiler yoluyla, okuyucularıyla ve ilgi duyanlarıyla buluşmasını sağlıyor.

Buraya kadar hepsi tamam… Ama aklıma takılan bir durum var;

14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında açık tutulan Kocaeli Kitap Fuarını düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin davet ettiği yazarlar içinde bilimsel konuda kitap yazmış bir tek kişi bile acaba neden yok?

Bu fuarı düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edilen yazarlar içinde güzel sanatların şiir dışında kalan resim, heykel, mimarlık ve müzik sanatında atılım yapmış tek bir kişi bile imza günleri ve söyleşide bulunması için neden davet edilmemiş?

Kitap denilince akla neden sadece edebiyat geliyor? Yani roman, şiir, masal, hikaye… Bunların dışında kalan konularda kitap oluşmuyor mu?

Demek ki bilimsel ve sanatla ilgili konuları içeren yazımları bu belediye kitaptan saymıyor. Böyle kitap yazanları bu yüzden hiç önemsemiyor. Tebrik ederim..! Çok merak ediyorum; acaba Tanganika’da da böyle mi?

Şu anlayışa bakınız! Bu anlayışla ülke kalkınır mı? Bir vatandaş olarak soruyorum: Bilimden ve güzel sanatlardan bu kadar uzak kitap fuarı nasıl oluyor?

Bütün dünyada, bilimsel konuları içeren çok sayıda kitap yayımlanıyor. Bunların büyük kısmı, biz canlıların yaşamını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen konuları içeriyor. Yani herkesi ilgilendiriyor. Ülkemizde de bu konuları kitaplarında işleyen bilim insanları var. Üstelik, bu tür yayınların büyük kısmı sanayi kenti konumundaki İzmit için son derece önemli…

Bir çırpıda aklıma gelenleri yazayım:

Sanayi tesislerinin yarattığı kirlilik,

İklim değişikliğinin sebebi ve sonuçları,

Küresel ısınmanın nedenleri ve kuraklıkla ilişkisi,

Biyoçeşitliliğin önemi,

Besinlerdeki zehirler,

Orman yangınlarının yarattığı sonuçlar,

Denizlerde Musilaj olayının nedenleri ve sonuçları,

Kestane ve fındık alanlarımızda böceklerin zararlı etkileri,

Böcekler ile bitkisel besinler arasındaki ilişki,

Orman tahribatının sonuçları,

Su kaynaklarının miktarı ve kalitesindeki değişiklikler,

Hava kirliliğine karşı kullanılacak bitki türleri,

Hava kirliliği ile Covid-19 benzeri pandemiler arasındaki ilişki,

Örneğin küresel ısınma ülkemizde her yıl etkisini arttırıyor. Bu yüzden güneyde yazlıkları olanlar, 5-6 sene sonrasında oraya yazın değil kışın gidecekler. Çünkü Arabistan yarımadasında ezelden beri etkisini sürdüren sıcak kuşak kuzeye doğru yayılıyor ve yaz aylarında, yurdumuzun güney bölgelerinde de hava sıcaklıkları 47-48 dereceleri bulacak. Siz zengin Arapların son yıllarda neden Karadeniz kıyılarında evler ve arsalar aldığını bilmiyor musunuz?

Fuara, bilimsel nitelikte ve güzel sanatlarla ilgili kitaplar yazmış kişilerin söyleşiler yapmak üzere çağrılması, bu konuların fuarla ilgili ilanlar ve broşürlerde yer alması, en azından bilimsel nitelikli hayati konulara dikkati çekmek ve sanatsal yapımız açısından önemli değil midir?

Çok yazık!.. Bilimden ve güzel sanatlardan bu kadar uzak Kitap Fuarı Tanganika’da bile açılmamıştır.