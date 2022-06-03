İyi bir liderin özellikleri

Sevgili okurlarımız 2011 yılında yazmış olduğum bir makaleyi Aynen bugün tekrar sizlere arz ediyorum. Bir cadı kazanı kaynatılıyor, kafalar karıştırılıyor insanlar birbirlerine düşürülmeye çalışılıyor herkes bir takım kendisine göre bir yol izleme durumunda. Başkasının sesini duymamaya çalışıyor başkasının hareketlerini görmemeye çalışıyor herkes kendisine göre bir yol tutturup gidiyor bu bizi sağlıklı bir yola mı götürür? Kesinlikle hayır diyorum. Özellikle siyasilerimizin çok ciddi derecede bölücülükten uzak, tahrik etmeden uzak bir şekilde davranış içinde eylem ve söylem içinde olmaları gerekir. Belden aşağı vurmalar gırla gidiyor, dini duygu ve düşüncelerin istismarı gibi konularda militan partililerin dışında siyasi liderlerin söylemlerinden kimse memnun değildir ülkenin gerçek gündemi olan işsizlik ve yoksulluk teğet geçilerek sanal günden yaratılıyor, herkesin beklentisi olan yeni anayasa, yeni kanunlar gibi toplumu rahatlatacak feraha ulaştıracak bir takım çalışmaların yeterli olduğuna kimseler inanmıyor. Yılların kronik sorunları hep öteleniyor seçim arefesi yaklaşıyor Bu aşamada mutlaka liderlerimizin bizi bölmeden bizi bir takım ayrıştırmadan uzak durmaları gerekir ve yumuşak dil kullanmaları gerekir kavgacı, tahrik edici başkalarını küçümseme ve tahrik etme Paramparça etme bu topluma fayda getirmez. Bu dili kullanan ve yapan liderlere de kalıcı bir rahatlık sağlamaz Onun için Hepimizin bir ortak noktada da buluşup akıllı mantıklı olmamız lazım bunların çok iyi düşünülmesi gerekiyor. İyi bir liderin özelliklerini hatırlayalım;

Lider topluma bağlı olmalıdır bağlı liderler topluma sadık olurlar. Başkalarıyla aynı fikirde olmamak Sadık olmamak değildir toplumuna zarar veren hareketlere katkı sağlayan ve teşvik eden lider olamaz. Liderlerin aşağılandıkları re edildikleri dönemler olabilir Lider iyi günlerinde ve zamanlarda olduğu gibi ve tehlike olanlarda da cesaretle hareket etmelidir Liderlik içten gelen bir duygudur. Onun bunun iteklemesi ve sebebiyle Lider olunmaz liderin duyguları üzerine baskı artarak devam eder Lider her zaman duygusal çöküntüden uzak olmalıdır.

Lider sağlıklı olmalıdır.

Liderde önsezi olmalıdır.

Başka değerlere de saygılı olmalıdır.

Liderler kararlı olmalıdır. Ne zaman hareket edeceğini ve duracağını iyi bilmelidir.

Zamanlamayı iyi bilmelidirler. Zamansız öten horozun başını keserler durumuna düşmemelidir.

Lider, rakiplerini iyi ve rekabetçi olmalıdır. Çünkü kazanma mecburiyetindeler.

Lider özgüvene sahip olmalıdır.

Liderler kendisine, astlarına, topluma karşı sorumludur. Başarısızlıkta başkalarına kabahat bulup sorumlu tutmamalıdır.

Liderler inanılır kişi olmalıdır.

Doğru bilgi verecek kadar dürüst ve zeki oldukları herkesçe bilinmelidir.

Liderler koşullar ne olursa olsun güvenilir olmalıdır. Güven kaybına uğrayan kişi lider olamaz.

Lider astlarına yol göstermeli, onları yetiştirmeli, çalışmalarından dolayı ödüllendirmelidir.

Bu liderlik özellikleri Hun İmparatoru Atilla'nın liderlik vasıflarından örneklerdir.

Günümüzde insanlar kovid nedeni ile stres içinde olup ekonomik sıkıntılar ile boğuşmaktalar. Acımasız, korkutucu ve ürkütücü enflasyon ile moraller bozuk ve her gün nerede ise sabah akşam zam furyası altında ne yapacaklarını şaşırdılar.

Bu ortamda siyasilerimiz zehirli, tahrik edici ve ayrıştırıcı dil kullanmaktan uzak durmalıdırlar.

Hepimiz içinde bulunduğumuz geminin karaya sağlam çıkması için çaba sarf etmeyi tarihi görev kabul etmeliyiz.

Özellikle siyasetçiler ve siyasi liderlerimiz tarihi sorumluluk altındalar.

İzmit Erenler Mahallesi

MUHTARLIK SEÇİMİ

5 Haziran pazar günü (yarın) İzmit Erenler mahallesinde muhtarın rahmetli oluşu nedeniyle beş adayın yarıştığı muhtarlık seçimi var. Adaylara başarılar diliyorum.

Adaylardan Sevil Saral Ticaret Lisesinden benim öğrencim olup, mezuniyet sonrası on yıldan çok benim yanımda çalıştı. Babası İrfan ve kız kardeşi Sevinç de öğrencimizdi. Bu nedenle iyi tanırım. Sevil işine bağlı, mücadeleci, samimi, ahde vefayı bilen bir yapıdadır. Kazandığı takdirde mahallesine güzel hizmet edeceğine eminim. Erenler mahallesinde doğup büyüyen ve burada yaşayan bir kızımızdır. Oğlunun adını bile Eren koyması mahalleye sevgisini belirtiyor. Koltuk için değil hizmet için adayım diyor. Siyasi yapılara eşit uzaklıkta olup hizmet üreteceğini söylüyor. Bu duygu ve düşüncelerle her evin kapısını çalarak kendisini tanıtıp birebir görüşmeye çalıştığını söylüyor. Erenler Mahallesi’ne muhtar olarak iyi hizmetler vereceğine inandığım Sevil Saral kızımızın kazanmasını arzu ediyor ve kendisine başarılar diliyorum.