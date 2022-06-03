Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı, kim doğru söylüyor?

Hatırlanacağı gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu’nu (ENAG) enflasyon tahmini yaptığı gerekçesiyle mahkemeye vermişti…

Mahkeme, ENAG’ı haklı bulmuştu…

ENAG verilerini paylaşmaya devam ediyor.

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), dün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığı mayıs enflasyonunu duyurdu. ENAG hesaplamasına göre enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 5,46 yıllık bazda yüzde 160,7 artış kaydetti.

ENAG tarafından yapılan açıklamada, “ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında % 5.46 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %160.76 olarak gerçekleşti” denildi. Paylaşılan verilerde en çok yükseliş yaşanan kalemin konutta olduğu görüldü.

ENAG raporunda "TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş yüzde -41 ile haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde 12,49 ile konut kaleminde gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

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ENAG, enflasyon tahminini açıkladıktan sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), da mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisanda yüzde 69,97 olan enflasyon, mayısta yüzde 73,50 ile 24 yılın zirvesine yükseldi. Yani Mayıs ayında enflasyon yüzde 2.98 arttı.

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TÜİK'e göre mayısta enflasyon yüzde 73,50'ye, ENAG'a göre ise mayıs enflasyonu yüzde 160,67…

Soru şu, hangisi doğru…

Buna karar verecek sizlersiniz.

Son 7-8 ayda A’dan Z’ye kadar her şeye zam geldi…

En iyi enflasyon tahminini siz yaparsınız.

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Türkiye büyüyor

cebe yansımıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 büyüdü. Türkiye ekonomisinin büyüdüğü ifade ediliyor, ama bu bir türlü vatandaşın cebine yansımıyor.

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“Benzine, motorine gelen % 248 zam beni ilgilendirmiyor. Benim zaten arabam yok.” diyeceğine; “Ben ömrüm boyunca eşek gibi çalıştığım halde, niye 1 tane araba alacak imkana sahip olamadım?” diye sorabilsen çok şey değişir!

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HAKLARINI ÖĞREN!

Radar denetimi yapıldığına dair uyarı işareti konulmadan ceza kesilemez. (Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/2954 E. 2014/14281 K)

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM!

Geri alamayacağınız 5 şey:

-Bir söz söylendikten sonra

-Bir taş atıldıktan sonra

-Bir fırsat kaçtıktan sonra

-Zaman akıp gittikten sonra

-Güven kaybolduktan sonra bir daha geri gelmez. O yüzden hayatınızı yaşarken dikkat edin!