Makale Yazısı-03 Haz 2022 - 20:00

Yine menajerler, yine kirli oyunlar: Yok arkadaş, bunlar akıllanmaz
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor’da yeni sezon öncesi kadro oluşturma hareketliliği başladı. Ancak kulübe yakın bazı menajerlerin de, hâlâ el

altından iş yürüttükleri belirlendi. Kocaelispor’un ilgi duyduğu bir futbolcuya kulübe yakın menajerin ulaştığı “Kocaelispor’a transferleri biz yapıyoruz, başka da menajer sokmuyoruz” dediği öğrenildi. Bu futbolcunun ise “Benim menajerim var, bir sıkıntı yaşamıyorum” dediği, kulübe yakın menajerlerin “Ona bir miktar para veririz, aradan çıkar” karşılığını verdiği kaydedildi. İsmi geçen futbolcu ise “Ben bu toplara girmiyorum” diyerek konuşmayı sonlandırdığı belirtildi. Yani eski hamam eski tas… Ben orada Zeynel Abidin’e güveniyorum…
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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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