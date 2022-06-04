Saygıdeğer okuyucularım,

Bu yazımda sizlerle toprağa ekilen sebze tohumlarının çıkış süreleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Diğer bitkilerin tohumlarında olduğu gibi sebze bitkilerinin tohumlarının da toprağa ekildikten sonra çıkış süreleri değişik zamanlarda olmaktadır. Bu bakımdan sebze tohumlarını ektikten sonra hepsinin aynı zamanda çıkmaları beklenmemelidir.

Bilhassa maydanoz, biber gibi sebze tohumlarının toprak üzerine çıkışları 3 veya 4 hafta gibi bir zaman almaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak ekilen tohumlar, çıkmadı diye endişelenmemeli ve bir süre beklenmelidir. Hatta bazı sebze tohumlarını ekmeden önce ıslak bir beze sarmalı veya bez torba içinde su içine konarak çimlenmesi beklenmeli ve ondan sonra esas yerlerine dikilmelidirler.Bilhassa bamya, biber ve diğer bazı sebze tohumları bu şekilde ekildiğinde çok daha çabuk zamanda ve sağlıklı bir şekilde toprak üstüne çıkacaklardır.

Bazı sebze tohumları, direkt olarak tarlalardaki veya bahçelerdeki esas yerlerine ekilirler. Bazı sebze tohumları ise fide yastıklarına ekilerek bu yastıklarda yetiştikten sonra şaşırtma yapılıp ondan sonra esas yerlerine dikimleri yapılır. Özellikle fidelerin yastıklardaki veya tarlalardaki yetişme dönemlerinde aralarında çıkan yabani otlarla etkin bir şekilde mücadele yapılmalı ve elle köklerden sökülerek temizlenip atılmalıdırlar.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe