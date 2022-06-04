İşte evlenilmeyecek erkek ve kadın tipleri!

Evlenilecek insan ve eğlenilecek insan ayrımını hepimiz duymuşuzdur. Evlenilmemesi gereken erkekler ve asla evlenilmeyecek kadınlar denince aklımızda canlanan birkaç belli profil var. Sürekli suçlayan erkek, evlenilmeyecek erkek tipleri en az bir kere hepimizin hayatına girmiştir. Peki para muhabbeti yapan erkeğe ne demeli? Evlenilmeyecek kadınlar denince de maalesef belli başlı özellikler geliyor akla maalesef. Görünce uzaklaşılması gereken evlenilmeyecek 8 erkek ve kadın tipini Aşk Doktoru Mehmet Coşkundeniz (https://www.posta.com.tr) yazdı.

Evlenilmeyecek erkek tipleri

Annesine, babasına danışmadan üzerine gömlek bile alamayan, yaşı 30’u aşmış olduğu halde onlardan izinsiz dışarı adım atamayan, kendi işi gücü varken bile ailesiyle oturmaya devam eden erkekler.

“Ben şöyleyim, ben böyleyim”

Kendini övme konusunu abartan, her ortamda “Ben şöyleyim, ben böyleyim” diyen, yapamayacağı şeyler için dahi kendini ortaya atan erkekler.

Erkek muhabbetini çok seven erkekler

Arkadaşlarından ayrılmayan, sizinle ayda bir kere yalnız çıkıyorken, arkadaşlarıyla 5-6 kez çıkan, ‘erkek’ muhabbetini çok seven erkekler.

Küçümseyen erkekler

Her hareketinizi eleştiren, yaptığınız hiçbir şeyi beğenmeyen, başkalarının önünde sizi küçük düşürmekten çekinmeyen, yetenekleriniziküçümseyen erkekler.

Her şeye karışan erkekler

Kıskançlık konusunda saçma sapan takıntıları olan, giyiminize, sosyal çevrenize hatta ailenizle ilişkilere kadar karışan erkekler

Çaba göstermeyen erkekler

İlişki sorumluluğunu taşıyamayan, özel günleri unutan, birlikteliğinizde çaba gösterme işini sadece size bırakan, sevgisini göstermeyen ve dile getirmeyen erkekler.

Elinden kumandayı düşürmeyen erkekler

Farklı zevkleri olan, sizin zevklerinize saygı göstermeyen, evde televizyon kumandasını elinden düşürmeyen erkekler.

Yüzsüz erkekler

Konuşurken gözlerinizin içine bakamayan, yalan söylemeyi ve ortaya çıkınca da özür dilemeyi alışkanlık haline getirmiş erkekler.

EVLENİLMEYECEK KADINLAR

Yaptığınız her şeye söylenen, ‘hoşgörü’ denen olguyu bünyesinde barındırmayan; bir konuyu günlerce, hatta haftalarca uzatıp hep aynı cümleleri tekrarlayan kadınlar.

Kıskanç kadınlar

Gittiğiniz her yeri kontrol eden, dışarıda “Şuna baktın, bunu kestin” diye sizi suçlayan, telefonu açamadığınızda “Kiminleydin, ne yapıyordun?” diye olay çıkaran kadınlar.

Şüpheci kadınlar

Sosyal medya hesaplarınıza giren, bir şey bulamadığı halde sürekli size ‘şüpheli’ muamelesi çeken, “Senin anlatmadığın şeyler var” diyerek ithamda bulunan kadınlar.

Seksi silah olarak kullanan kadınlar

Seksi silah gibi kullanan, size bir şey kabul ettirebilmek için yatak kozunu ortaya atan, hoşuna gitmeyen bir şey yaptığınızda yatakları ayıran, seksin onun tarafından size sunulmuş bir lütuf gibi gören kadınlar

Fazla laubali kadınlar

Telefonda çocuk taklidi yapan, bunu abartıp evde de aynı şekilde konuşmaya devam eden, hiç hoşlanmadığınız lakapları, uyarmış olduğunuz halde hâlâ kullanan kadınlar.

Evlenmeyi takıntı haline getiren kadınlar

Daha ilişkinin başında “Bunun sonu ne olacak?” gibi sorular soran, evlenmeyi bir statü sanıp takıntı haline getiren, kendisini evlenmek zorunda hisseden kadınlar.

Dünyada olup bitenle ilgilenmeyen kadınlar

Dünyada olup bitenle ilgilenmeyen, herhangi bir konuda iki satırlık bilgisi olmayan, bilgisi olmadığı halde varmış gibi davranan kadınlar.

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ERİK HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Yazın yaklaşmasıyla birlikte yeşil erik de manavlarda yerini almaya başladı. Adını her duyduğumuzda ağzımızı sulandıran yeşil eriğin vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan erik kalsiyum açısından da zengin olduğu için birçok hastalığa iyi geliyor.

-Erik adet düzensizliklerini giderir.

-Ateş düşürücü özelliği vardır.

-Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

-Kolesterolü dengeler.

-Kabızlığı giderir.

-Demir eksikliğini önlemedeki tedavi sürecinde kullanılır.

-Astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer rahatsızlıklarından korur. (Posta)

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SU İÇMEYİ ENGELLEYEN 8 DAVRANIŞ

Dr. Fevzi Özgönül, suç içmekle ilgili önemli bilgiler verdi.Yaz aylarının başlaması ile hava sıcaklığı da artıyor.Sıcak havalarda beslenmemize dikkat etmemiz dışında en büyük sorunumuz susuzluktur. Vücudumuzun büyük bir çoğunluğu sudan oluşur. Bu oran kişiden kişiye, yaşına, vücut yapısına ve erkek-kadın olmasına göre değişiklik gösterse de oran yaklaşık erkeklerde yüzde 55-65, kadınlarda ise yüzde 50-60 aralığındadır. Vücuttaki su kayıpları çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Su kaybına tıpta dehidratasyon denir.

SU İÇMEYİ ENGELLEYEN DAVRANIŞLAR

1.Çay-kahve gibi içecekleri çok içmek. Çok çay kahve içiyorsak kendimizce bir kural koyup her içtiğimiz bir çay ya da kahveden sonra bir bardak su içmeden ikinci çayı veya kahveyi içmememiz gerekir.

2.Çok misafir ağırlamak. Misafire su ikram etmek sanki ona hakaret etmek gibi algılandığından su isteyen misafire bile zorla çay veya kahve içirmek. Çayımız veya kahvemizin yanına kendimiz için ev misafirimiz için bir bardak da su getirelim ve çaydan bir yudum aldıktan sonra su içmeye devam ederek sohbete katılalım.

3.Suya limon damlatarak, tarçın koyup veya içerisine kokulu bir bitki atıp tadını değiştirerek içmeye çalışmak. Suyun naturel tadını unutmak.

4.Yemek esnasında su içmenin yanlış olduğuna inanmak. Yemek esnasında eğer sıvı tüketmek istiyorsak suyu da tercih etmeye çalışalım. Böylece yemeklerden daha fazla tat ve lezzet alabiliriz.

5. Zayıflamak adına yemekten önce aç karnına 2 bardak su içmeye çalışıp sudan nefret eder hale gelmek. Kesinlikle aç karına yemeğin hemen öncesinde su içmeyelim yemek esnasında içilebilir. Hatta çorba gibi sıvı yiyecekleri bile yemeğin üzerine içelim.

6.Çok fazla meyve yemek. Meyvelerde bol miktarda sıvı olduğu için gizli olarak su içme isteğimizi azaltabilirler.

7.Lüzumundan çok su içmeye çalışmak, bir süre sonra su içme isteğimizi azaltacak hatta engelleyecektir. Vücudumuz su istemiyorsa biz 3 litre su içsek bile ona iyilik yapmayız. Sadece zorladığımız için onun su isteğini köreltiriz.

8.Genelde günde en az 2.5–3 litre su içmemiz gerektiği söylenir. Çok doğru bir beyandır fakat eğer su içme isteğimiz yoksa nedenlerini ortadan kaldırmadan ve susama duygumuzu kazanmadan su içmeye çalışmak yanlıştır. Zira bu sadece su içmekten nefret eder hale getirir.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-İnsanların yollarını kaybettiklerinde daha hızlı koşmaları ironik bir alışkanlıktır. (Rollo May)

-Kâğıda dokunan kalem, kibritten daha çok yangın çıkarır. (S. Fobes)

-Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. (Bukowski)

-Aşk evrenin mimarıdır. (Herodot)

-Dağınık bir masa dağınık bir zihnin işaretidir diyorlar. Peki, o zaman boş masa neyi işareti. (Laurence J. Peter)

-Gidenin arkasından nokta koyun ki, gelecek olanın ismi büyük harfle başlasın. (J. Christophe)

-İntikam ve aşkta, kadın insandan daha barbardır. (Friedrich Nietzsche)

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Mutfakta hayatınızı kurtaracak bilgiler

En iyi ayva reçeli için...

Ayva reçeli yaparken eğer ayvanın yumuşak ve suyunun pelte gibi olmasını isterseniz, kaynayan şeker, suyunu iyice çekmeden ayvalar içine atılmalıdır. Yahut ayvaları evvelce pişirip yumuşadıktan sonra şekerini katmalı, hafif ateşte 2 saat pişirilmelidir. O zaman rengi de güzel olacaktır.

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Gözleriniz yaşarmadan soğanı nasıl doğrarsınız?

Soğanı doğramadan önce 30 dakika dondurucuda bekletirseniz gözleriniz yaşarmayacaktır.

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Meyvelerin daha çok suyunu çıkarmak için...

Limonunuzu sıktınız, fakat son damlaları da kullanmak istiyorsunuz. O zaman limonu buzdolabında bir süre bekletin, daha sonrasında ise mikrodalgaya koyup 20 saniye kadar bekletin. Çıkarınca limonun kalan son damlalarını rahatlıkla sıkabilirsiniz.

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Ev temizliğinde hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Lavabolar

Eğer lavabonuzda yerleşmiş lekeler varsa ve bunları kullandığınız temizlik ürünleri ile çıkartamıyorsanız bir de karbonatlı ve sirkeli suyu deneyin. Kullandığınız asitli temizleyiciler mermerlerde aşınmaya neden olabileceği için bu maddelerden kesinlikle kaçınmalısınız.

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İnatçı yağlar

İnatçı yağ lekeleriniz içinse kurumuş limon kullanabilirsiniz. Bunun için kalan limonlarınızı atmak yerine güneşte kurutun ve kabuk kısımları ile yağlı ve isli yüzeyleri ovun.

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Duşakabin temizliği

Duşakabininizde her temizlemeden sonra kısa süre içerisinde yeniden mi su lekesi oluşuyor? İyice sildikten ve kuruladıktan sonra ince bir yüzey vazelin sürdüğünüz duşakabinleriniz suyu tutmayacak, böylece su lekelerinden de kurtulmuş olacaksınız. (Posta)