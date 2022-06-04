Bu utanç herkese yeter

Tarihi ismiyle eski stat, şimdiki adıyla Mehmet Ali Kağıtçı’da anısı olmayan Kocaelili yoktur. Ama şimdi o stat kan ağlıyor, kentin sembolüne ismini veren SEKA Kağıt Fabrikası kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı’nın kemikleri sızlatılıyor, milletvekilleri göreve davet ediliyor

AYYAŞ YUVASI OLDU, IŞIKLAR ERKENDEN KAPATILIYOR

Kentin sembolü haline gelen, İsmetpaşa’dan önce önce Kocaelispor’un mabedi olan Mehmet Ali Kağıtçı Stadı (bilinen adıyla eski stat) kan ağlıyor, Kağıtçı’nın kemikleri sızlatılıyor. Bir çok çim halı saha gibi Mehmet Ali Kağıtçı bile ayyaş yuvasına dönerken, tinercisinden alkoliğine geceleri adeta meyhaneye dönüyor. Tesisi koruyan bir bekçi bile bulunmuyor. Görevli kişi ise erkenden evine gitmek için takımları zorla dışarı çıkarıyor, idmanlarını yarıda kesiyor.

OKÇULUK SAHASINDA YILAN DA VAR, AKREP DE VAR, FARELER CİRİT ATIYOR

Okçuluk sahası olarak ayrılan ve adeta kaderine terk edilen alanda ise yabani otlar büyümüş, adeta biz boyuna gelmiş durumda bulunuyor. Burada yabani hayvanlar bile barınıyor. Yılanların bile görüldüğü alanda, fareler zaten bağımsızlığını ilan etti. İdman yapan çocuklar topları kaçtığı zaman bu alanlara girmeye korkuyor. Bu arada dert bitmiyor elbette. İşgüzar davranışlarıyla dikkat çeken görevliler, sahadaki takımların idmanlarını bir an önce bitirmesi için baskı yapıyor, rahatsız ediyor, huzur vermiyor. Işıkları kapama, kapıları kilitleme vakaları hemen hemen her gün yaşanıyor. Takımlar için yapılan ve tahsis edilen bu sahaların denetimi ise Allah’a emanet hale gelmiş.

KULÜPLER CİMER’E ŞİKAYET ETTİ… SIRA MİLLETVEKİLLERİNDE…

Bu arada Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nı kullanma hakları bulunan kulüpler, bu zorlamalar karşısında adeta isyan ederken, Gençlik ve spor İl ile Müdürlüğü çözüm bulamayınca, Cimer’i adeta dilekçe yağmuruna tuttular. Milletvekillerini de göreve davet eden kulüpler, tek tek kapılarını çalarak durumu meclise kadar taşımaya kararlı gözüküyor. Bu rezalet, Avni Kalkavanlar, Müjdatlar, Mahir’ler, Kamil’lerin yetiştiği, Keremlerin Merih’lerin Gökdeniz’lerin top oynadığı bu efsane stada ve bu kente hiç mi hiç yakışmıyor.