Yasak, ayıp ve Türkiye’nin rol modeli

Türkiye, değerlerini bir bir kaybediyor.

Önce “ekonomik değerlerini” kaybetti.

“Çalışma” değerini kaybetti…

“Üretme” değerini kaybetti…

“Katma değer yaratma” değerini kaybetti…

Öyle olunca, “varlıklarımızı” kaybettik.

Neyimiz var neyimiz yok, hepsini sattık.

“Servetsiz bir devlet” haline geldik.

Servetini kaybeden, ne yapar?

Borç alır, borçla yaşar…

Borcunu borçla ödeyerek çarkını çevirmeye çalışır…

Borç istemek, sürekli borçla yaşamak, zordur.

Borç pazarlığı yaparken ne ilkelerin kalır, ne de onurun.

Ne yazık ki, Türkiye tam böyle bir noktada.

Devleti devlet yapan değerlerimizi kaybettik

Türkiye, ekonomik değerlerinden sonra “devletimizi devlet yapan değerlerini” de kaybetti.

Devlet, “kurumlarla” yönetilir.

Devlet, “kurallarla” yönetilir.

Devlet, “adaletle” yönetilir.

Devlet, “liyakatle” yönetilir.

Devlet, “yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılık ilkesiyle” yönetilir.

Devlet, “evrensel hukuk ilkeleriyle” yönetilir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde “kurum” kaldı mı?

Kalmadı…

“Kural” kaldı mı?

Kalmadı…

Ya “adalet”?

O da kalmadı…

“Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı ilkesi” ne durumda?

Sizlere ömür…

Devletimiz, “hukuk devleti” mi?

Ne gezer!

Kurum yok, kural yok, adalet yok, evrensel hukuk ilkeleri yok; kurum da, kural da, adalet de, hukuk da, yasama-yürütme-yasa da tek bir kişi!

Sonuç olarak, Türkiye, “devleti devlet yapan değerlerini” de kaybetti.

Toplumsal değerlerimiz ne durumda?

Gelelim “toplumsal değerlerimize”…

Medeni toplumlar bir düzen içinde yaşar.

Bu düzeni bir “değerler silsilesi” sağlar.

Değerler silsilesi içinde; “yasaklar” ve “ayıplar” vardır.

“Yasakları” kamu koyar, koyduğu yasakları yasa ve yönetmeliklerle korur.

“Ayıp” ise toplumsal bir kuraldır.

Örneğin, yalan söylemek “yasak” değildir, ama “ayıp”tır.

Ayıp, Arapçadan dilimizde girmiş.

Anlamı; “utanılacak hal ve davranış”, “utanç verici”, “nezaket ve terbiye dışı”, “uygunsuz”, “kötü”, “utanma duygusu veren” demek.

Gelişmiş toplumlarda; toplumsal düzeni sağlamada “ayıplar”, “yasaklardan” daha etkilidir.

Özellikle Avrupa’da ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinde…

Biz, “toplumsal değerlerimizi” de kaybettik.

Yasa ve yönetmelikleri dinleyen zaten yok, yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket etmek bizde en büyük uyanıklık, “ayıp” kabul edilen davranışlarda bulunmak ise bizde artık sıradanlaştı.

Hiç kimse, buna en tepedeki de dahil, toplumca “ayıp” kabul edilen bir davranışta bulunmaktan, “ayıp” sayılan bir sözü söylemekten geri durmuyor.

İnadına inadına, gözünü çıkara çıkara söylüyor.

İşte en son AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından çıkan “sürtük” sözcüğü.

75 yaşındayım, bugüne kadar ülkeyi yöneten bir kişiden benzer bir küfür duymadım.

Televizyondan Erdoğan’ın o konuşmasını dinlerken, eski bir atasözünü hatırladım:

“Büyükler hata yapınca, küçükler kötüyü öğrenir.”

Şimdi siz küçüklere, “sürtük demenin kötü bir söz olduğunu” gelin anlatın bakalım.

Büyükler, küçüklerin “rol modeli”dir.

Devletin en tepesinde oturan da, tüm toplumun rol modelidir.

Küçükler, büyüklerin yaptıklarını ve söylediklerini hep “doğru” kabul eder.

Peki, ne yapacağız şimdi?

Toplumsal ahlâkın gelişmesini nasıl sağlayacağız?

Çocukluğumuzda sıkça duyduğumuz bir söz vardı:

Yeri geldiğinde, “Hocanın söylediğini yap, yaptığını yapma” derlerdi.

Bugün bu sözün de bir değeri kalmadı.

Çünkü “hocanın söylediğini söylemek de, yaptığını yapmak da” artık mümkün değil.

Söylediği de yanlış, yaptığı da…

Birileri bu “rol model”e hatalarını anlatabilmeli.

Ama nasıl?

Özetle…

Türkiye; “ekonomik değerlerini”, bir “devleti devlet yapan değerlerini” ve son olarak “toplumsal ahlâk değerlerini” kaybetti.

Boşluktayız…

Ülkeler, değerleriyle yol alırlar.

Biz nasıl yol alacağız, biz nasıl yol bulacağız, söyler misiniz?