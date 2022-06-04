Bu aralar özellikle sosyal medyada çeşitli vesilelerle geçen din kardeşliği kavramına sıkça tesadüf ediyorum.

Ne zaman görsem acı acı gülmeden de edemiyorum.

Yanlış anlaşılmasın, din kardeşliği kavramını kabul etmediğimden değil.

Dinin aramızda kardeşlik tesis edecek kadar hayatımıza girip girmediğinden emin olamadığım için bu acı gülüşüm.

Neden emin olamadığıma gelince:

Kardeşlik hukuku insanlar arasında var olan güven üzerine inşa edilir.

Güvendiğinizi sevebilir, sevdiğinizle hemhal olup derdiyle dertlenebilir, sevinciyle mutlu olabilirsiniz.

Kısacası güvenin olmadığı yerde sevgi, sevginin olmadığı yerde kardeşlik beklemek imkansızdır.

Peki, güven nasıl tesis edilir?

Öncelikle aranızda doğruluğu hakim kılarak.

Zira doğruluğun olmadığı yerde güven barınamaz.

Güvenin olmadığı yerde insanların birbirlerine kardeş olmalarını da bekleyemezsiniz.

Nitekim tam da bu nedenle olsa gerek, Hz. Peygamber (S.A.V.) “... Bizi aldatan bizden değildir” (Müslim, Îman, 164) diye buyurmuştur.

Öyle ya, size yalan söyleyenin ve sizi aldatanın sizin iyiliğinizi düşündüğünüzü söyleyebilir misiniz?

İyiliğinizi düşünmeyeni sizden kabul edebilir misiniz?

Sizden kabul edemediğinizle kardeş olabilir misiniz?

Olamazsınız.

Olamıyorsunuz.

Çünkü o kardeşliğin tesisi için dinin koyduğu en önemli şartlardan birinin ihlali söz konusudur:

Dosdoğruluk.

Yani hem kendine hem de karşısındakine karşı özü ve sözü bir olma.

Bugün dediğini yarın yalanlamama.

İyi bir amaca yalan gibi kötü bir yolla ulaşmanın makbul olmayacağının farkında olma.

Bunu yapmadığı takdirde yıkıma sebep olacağı güven duygusu ile hem kendine hem de insanlara en büyük zulümlerden birini yapmış olacağının bilincinde olma.

İşte bu noktada benim şüphelerim kendini göstermeye başlıyor ve kendime sormadan edemiyorum:

Hakikatin üstünü örttüklerini ifade etmek üzere inanmayanlara “kafir” ismini veren bir din, imanın temeline doğruluğu yerleştiriyorsa, bu dine mensup olduğunu iddia eden ancak yalan söylerken yüzü bile kızarmayanların, “din kardeşi” dediklerinin dahi malına, canına, ırzına ve onuruna taarruz etmekten geri durmayanların hayatına bu din ne kadar girmiş olabilir?

Böyle insanların sayısının arttığı bir toplumda “dosdoğru” olarak yaşanmayan dinin kardeşliğinden nasıl bahsedilebilir?

Din kardeşi olmayandan görmediği kötülüğü, “din kardeşim” dediğinden görenlerin bu kardeşliğe değer vermesi nasıl mümkün olabilir?

Sırtlarını birbirlerine güvenle yaslayamayan insanlar arasındaki bir kardeşlik mefhumu, insanlar için ne anlam ifade edebilir?

İşte bu soruların cevaplarıdır beni acı acı güldüren…

Zira doğru söz yanlış ağızlarda ancak anlam kaybedebilir…

Kaybolan o anlamlardır ki bugün kardeş olabilecek yürekler tesis edebilmemizin önündeki öncelikli engeldir…

O nedenle kardeşlikten bahsetmek için önce kardeş olmayı bilmek lazım…

Elbette kardeş olmanın doğru ve güvenilir olmak ile tesis edileceğini unutmadan…