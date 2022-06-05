O değirmen ve o saray neden yan yana?

Çok yazıldı çizildi, ama “adaletin önemini” en çarpıcı o olay anlatıyor.

Yıl, 1750…

Alman Kralı II.Frederick, Potsdam’dan geçerken bir bölgeyi çok beğeniyor, adamlarına “Bana burada bir saray yapın” diyor.

Ertesi gün gidip bakıyorlar ki, kralın beğendiği yerde bir değirmen var.

Kapıyı çalıyorlar, yaşlı değirmenci açıyor, gelenleri içeri buyur ediyor.

Kralın adamları ile değirmenci arasında şu konuşma geçiyor:

“Bizi Kral Frederick gönderdi. Burayı görüp çok beğenmiş, satın almak istiyor. Kaç para?”

“Ne parası? Satmıyorum ki!”

“Anlamadınız galiba, burayı kral satın almak istiyor.”

“Bana ne, ben satmak istemedikten sonra kral bile satın alamaz.”

Adamlar geri dönüp durumu krala anlatıyorlar:

“Efendim, beğendiğiniz yerin sahibi olan değirmenci delinin biri, yerini satmak istemiyor…”

Kral, “Çağırın bakalım şu deliyi” diye emrediyor.

Çok geçmeden değirmenci huzura çıkarılıyor, II.Frederick, “Yanlış anladınız herhalde, orayı ben satın almak istiyorum, kaç para istiyorsun?” diye soruyor.

Değirmenci, “Yoo yanlış anlamadım. Dün adamlarınız da aynen böyle söyledi. Tekrar edeyim, yerimi satmıyorum” diye cevap veriyor.

“İnat etmeyin, ne isterseniz vereceğim…”

“Senin paran çok. Almanya’da istediğin yerde saray yapabilirsin. Ama burayı benden önce babam işletiyordu, ona da babasından kalmış. Ben de çocuğuma bırakacağım. Bu nedenle satmıyorum.”

Hava gerginleşiyor, II.Frederick ayağa kalkıyor ve “Ey değirmenci, unutma ki ben kralım” diyor.

Değirmenci, hiç düşünmeden cevabı yapıştırıyor:

“Asıl sen Berlin’de hâkimler olduğunu unutma! Hiçbir güç, hiçbir siyasi iktidar, hatta kral bile adaletten üstün değildir. Kimse adaletin üstüne çıkamaz. Aksi takdirde orada oturamaz.”

Sonunda ne oluyor biliyor musunuz?

Potsdam’a Sansosi Sarayı yapılıyor, ancak “değirmenin yerine” değil, “değirmenin yanına”…

Böylece “kral” ile “değirmenci” komşu oluyorlar.

Kral her bahçeye çıktığında, değirmenci “Kralım ekmek yaptım, size de göndereyim mi?” diye sesleniyor.

II.Frederick bu durumu çevresine, “Adalet bana her sabah sımsıcak ekmek kokusuyla gelir” diye anlatır ve keyiflenirdi.

Evet, “Berlin’de hâkimler var” hikâyesi böyle.

Adaletin önemini, bundan daha iyi anlatan bir olay yaşandı mı bilmiyorum.

O “saray” ve o “değirmen”, bugün hâlâ yan yana.

Nedeni, Berlin’de hâkimlerin olması.

Adaletin olduğu bir ülkede, kralın bir değirmeni yıkacak gücünün dahi bulunmaması.

Bir Almanya’nın 1700’lerdeki adalet anlayışına, bir de dönün Türkiye’nin bugünkü haline bakın!

Yargı da kim oluyor ki?

Adalet de ne ki?

Tek kişi ne söylerse, o yapılıyor.

Yargı “Buraya saray yapılamaz” diye karar veriyor, ama “tek adam” dinlemiyor yapıyor.

Yargı ne derse, “muhterem” tam tersini yapıyor.

Özetle…

Türkiye’de hâkimler yok!

1700’lü yıllarda, krallık döneminde bile Almanya’da hâkimler vardı…

21.Yüzyıl’da, güya demokrasiyle yönetilen Türkiye’de, ne yazık ki hâkimler yok.

Çektiğimiz sıkıntıların temelinde de bu yatmıyor mu?