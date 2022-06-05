Biz “Çevre delisi” miyiz?

Yaradan, tüm canlıların birlikte yaşayabilmesi için, DOĞAL BİR DENGE kurmuş.

Toprak varsa üretirsin.

Toprak da yetmez; susuz ne üretebilir ne de yaşayabilirsiniz!

Doğadaki her hayvanın “yaşamsal bir rolü” var; Ormanların, bitkilerin, meyvelerin oluşması için kuşlar büyük bir görev yapıyor.

Orman varsa su kaynakları korunabiliyor.

Ormanları yok edersen, suyu da yok ediyorsun!

Birileri zengin olsun diye, ard arda “İmar Plan Değişiklikleri” ile kentleri BETON YIĞINI haline getirirsen, yağmurlar toprakla buluşamıyor, kentleri seller basıyor!

Toprak çoraklaşırsa kum ve toz oluyor, çöl oluyor! O çöl kumları şiddetli fırtınalarla binlerce kilometre uzaktaki kentlere TOZ BULUTLARI olarak yağıyor!

Denizler, ırmaklar, göller temiz kalırsa, deniz ürünleriyle insanları besleyebiliyor. Kirletirsek, ya zehirli ürünleri ve yaşamımızı tüketeceğiz ya da bu doğal ürünlerden yoksun kalacağız!

Ancak;

Denizleri, ırmakları ve gölleri SANAYİ ATIKLARI ile kirletiyor kimileri!

Ormanları maden aramak gerekçesiyle yok ediyorlar! Ya da, lüks otel yapımına yetecek kadar yakıyorlar!

TARIM TOPRAKLARI hızla yok ediliyor! ZEYTİNLİKLERE insaf ve akıl dışı tecavüz ediliyor! AKP döneminde 34 milyon dönüm arazi tarım dışı kalmış! AÇLIK TEHTİDİ altındayız. Farkında mısınız?

DOĞA’ya kıyanlar, aslında İNSANA kıyıyorlar!

Kirli hava soluyoruz.

Kirletilmiş topraklarda üretilen ürünlerle zehirleniyoruz!

Doğal denge bozulunca insanın ve toplumun da dengesi bozuluyor!

Dün, 5 Haziran DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ idi!

Kim ne kadar farkında ama;

son 19 yıl içinde, AKP yönetiminde Orman Yasası 40 kez değişikliğe uğradı! Artık ormanları da özelleştiriyor, yapılanmaya açıyorlar!

Yüzbinlerce hektarlık alan “KAMU YARARI” denilerek yok edildi!

Yurdumuzun dört bir yanında ormanlar yerli ve yabancı şirketlerin MADEN OCAKLARI ile yok ediliyor! Çevreyi, ormanları korumakla görevli olan bakanlıklar “ÇED gerekli değildir” raporu vererek bu vahşi talana göz yumuyor! SAYIŞTAY Raporları açıkça kanıtlıyor ki, “Çevre Bakanlığı çevre suçlarına göz yummuş!”

Kimi belediyeler, kentlerin ve mahallelerinin korularını imara açıyor!

“Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü” kapatıldı! Daha ötesi var mı?

Göllerimiz, akarsularımız kuruyor!

Kumlarını çaldıkları “SALDA gölü” ölüyor!

Ülkemiz, olağanüstü bir kuraklığın etkisi altında!

Bütün bu rezalet ve aymazlık sürerken, birileri tatlı paralar kazanacak diye, AVRUPA’nın PLASTİK ÇÖPÜ ile toprağımızı ve su kaynaklarımızı zehirliyoruz!

Birileri hala; “Bizim yeşil sevgimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez” diyor!

Bir söz daha var ki, Hazreti Muhammed’e ait;

“Kim bir yeşil ağaç keserse, Allah, onu kıyamet günü cehenneme atacaktır”

Her vesile, dini bir siyaset aracı olarak kullanan siyaset bezirganlarına duyurulur!