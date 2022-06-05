Yüreğindeki tutkudan kaçmanın

kolay olduğunu mu sanıyorsun Güvercin?

Güneşin parlak ışıkları ile yaza uyanmıştı. Yaşadıkları günler henüz yazın başı olmasına rağmen, hava aşırı sıcaktı. Arkadaşları, sıcaktan bunalıyor, serin yerlere kaçıyor, suya sığınıyorlardı. Sıcak sanki çırpındıkça daha sıcak olmaya başlıyordu. Her şey algıda sanırım, diye düşündü güvercin. O yüzden sıcağa uyum sağlaması için, bedenine izin veriyordu. Çırpınıp durmak yerine sakince sıcağa uyum sağlamak daha kolayına geliyordu. Doğal olarak güneşin altında ve güneşin en yakıcı olduğu zamanlarda uçmuyordu, aklını da sıcağa takmıyordu. Bedenin ve organların kendi zekası vardı. Dışarıdan bir güç olarak, aklı devreye sokmadan da uyum sağlayabilirlerdi. Yeter ki bedene bu izin verilsin. Sıcak da az hareket etmek en doğrusuydu. Galiba tatil zamanı gelmişti. Hasta arkadaşlarını, teker teker ziyaret etti. Hepsi de yazın iyileştirici enerjisi ile yavaş yavaş toparlanmaya başlamışlardı. Kendine bir güzellik yapmalı, Lal’i ziyarete gitmeliydi. Bu neşeli, eğlenceli, bilgin insan arkadaşını çok seviyor, onunla olmaktan mutluluk duyuyordu.

‘Hadi gel, tutkudan bahsedelim Lal, Son zamanlarda, tutku deyip duruyordun Lal’. ‘Belki de tutku değildir anlatmak istediğim güvercin’, dedi Lal. ‘Bak keyfim çok yerinde, ne anlatırsan, anlat, can kulağıyla dinleyeceğim’. ‘Son zamanlarda aklıma, bazı hikayeler takılıyor güvercin. Seninle paylaşayım ister misin?’ ‘Hikaye dinlemeye bayılırım ben’. ‘O halde sana özel bir hikaye anlatayım. Bir zen hikayesi. Bilirsin uzakdoğu kültürünü pek severim’.

Günlerden bir gün, zen ustası, öğrencisi ile yürüyüş yapıyordu. Ansızın durdu, eğilerek yerden bir taş aldı. Öğrencisine ‘bu taş senin için ne ifade ediyor’, diye sordu. Öğrenci taşa baktı. ‘Hiç ustam’, dedi. ‘Sıradan bir taş bu’Usta taşı öğrenciye uzattı. ‘Eğer bu taşı yerde görüp, seçer alırsan artık o taş, senin taşın olur. Ona bakar, onunla oynar, onu seversin, sana ait olan o taşla bütünleşirsin… Kimselere veremez, kimselerle paylaşamazsın. Sonra günler akar, zaman geçer, bir yerlerde bir de bakmışsın ki, taşı unutmuşsun. Sevgiyi kanıksamış, önemini unutmuşsun. Bazen de sevgi bitmiştir’. Zen ustası, ‘hep öyle olmaz mı zaten’, diyerek sözlerine devam etti. Öğrenci, şaşkınlıkla ustasına bakıyor, ustam acaba ne anlatıyor, diye düşünüyordu. Usta, yeniden sordu. ‘O zaman, artık bu taş senin için neyi ifade eder?’. Öğrenci, kendini rüya aleminde sanmaya başlamıştı, dudaklarından yine “hiç” sözü döküldü. “o zaman yine sıradan bir taş olur bu”.

Lal, burada sustu, döndü ve güvercine baktı. Kafası karışmıştı güvercinin. ‘Lal, ne anlatmak isteyeceğini, tam olarak anladığımı söyleyemem. Bir şeyi seçip, tanımlayarak, ona baktığında ve onu sahiplendiğinde sevdiğini anlatmak istiyorsun herhalde. Sevgi bitince de taşı bulduğun yere bırakıyorsun. Öyle değil mi?’. ‘Sen bütün anlattıklarımdan sadece bunu mu anladın güvercin? Oysa ben sana Tutku'yu anlatmak istemiştim. Yine de bilmeyen anlamaz. Tutku'yu yaşamayan, bilmez, tatmadığın, bir şeyin peşine düşmezsin. Olsa olsa, zaman zaman sıradan hayatında bir şeyin eksikliği duygusuna kapılırsın. Oysa tutku, bir bağımlılıktır. Bir kere tadını öğrendikten sonra, yokluğu fena koyar. Özlemi ayrı derttir, eksikliği korkutur. Aklın döner dolaşır, oraya takılır. Gider, o duyguya saplanır kalırsın. Zaman, durur. Hem kızar, hem özlersin. Hem sever ve hem de aynı anda nefret edersin. Hiç böyle bir duygu yaşadın mı güvercin?’ ‘Kanına işler diyorsun yani Lal?’. ‘Belki de öyledir’, dedi Lal. ‘Onun varlığı da bir derttir, hiç yeterli gelmez. Hep daha fazlasını istersin, ipleri çeker, çekersin. Fazla çekince de koparır atarsın, bu seferde yokluğu acı verir, öfkelendirir, düşman eder’, dedi lal. ‘Öyle bir anlatıyorsun ki, çok tehlikeli bir şey bu Lal. Sanki biraz da öğrenmeye bağlı. Saplantılı olan bu duygularla yaşamak kolay olmamalı… Duygularla oynamak, bu kadar kolay olmamalı, Lal’. ‘Duygularla oynayarak, var olmanın kolay bir şey olduğunu, kim söyledi sana güvercin?’. ‘Ama bu çok aptalca bir şey’, dedi güvercin,’Çok aptalca bir duygu bu Lal. Kurt kuzuya mı aşık oluyor?’ Güldü Lal, ‘sence?’ diye sordu. ‘Bence kurdun durumu daha vahim Güvercin. Kuzu soru sormadan, yaşamın tadını çıkartırken, kurtun durumu öyle mi ya? Fazla sıksa kuzu elinde kalıverir’, dedi Lal.’ Kurt dengeyi nasıl bulacak, Ya da bulabilecek mi,’ diye sordu Güvercin. ‘Hiç bulamayacak. Bir gün, çekiştirip dururken, kuzu elinde kalacak’. ‘O zaman yok edici bir şey bu Lal. Çok acı verici bir şey… Güzellik, bunun neresinde?’. ‘Güzellik kuzunun davranışında, kuzunun duygularında… Kuzu hep bilir, sonunda ne olacağını, eninde sonunda kurdun elinde kalacağını. Yine de seçiminden vazgeçmez, sonucu bilerek kabullenmiştir’. ‘Ya Kurt’, dedi merakla güvercin. ‘Kurt, şuursuzluğundan, tatmin olma duygusu ve sahip olma tutkusundan dolayı, zamanda ve mekanda tutuklu kalmıştır. Geleceğini yok eder, kendini geçmişe hapseder’. ‘Ne demek istiyorsun, Lal?’. ‘Kurt hep o anda hapsolacak, o anda yaşayacak ve kendini suçlayacaktır. Bazen de kendi yetersizliğinin, beceriksizliğini suçunu, kuzuya atar, onu suçlar. İçindeki karanlık duygulardan, kuzudan nefret ederek, kurtulmaya çalışır. Ne yaparsa yapsın kurt, artık geçmişe mahkum olmuştur. Geçmişte hapsolmuş bir şekilde yaşamak zorundadır’. ‘Ama bu haksızlık değil mi Lal’, diye sordu Güvercin. ‘Kurdun yanlış yapma hakkı yok mu sence Lal?’. ‘Yanlışlarının sonuçlarına katlanmak şartıyla, evet ama bu sonuçlar sadece kendine zarar verirse vardır. Başka bir canlıya zarar vermesi ise cinayettir. Yoksa her canlının yanlış yapma hakkı var güvercin’. ‘Bu çok acı verici bir son değil mi? İçimi kararttın Lal’. ‘Acıdan korkuyor musun güvercin? Galiba sen tutkuyu hiç yaşamadın?’ Güvercinin kalbi sıkışmaya başlamıştı. Kaçıp gitme zamanı gelmişti…

‘Üzülme’, dedi Lal. ‘Her şeye gülümseyerek, bakacağın bir gün mutlaka gelir.’.

Oysa güvercin, artık kuzunun kurda dönüşüp dönüşmeyeceğini merak ediyordu nedense…