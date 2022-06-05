Ekonomik politikalar tüketicileri açlığa ve yoksulluğa sürükledi!

-Tüketicilerin % 95’i aç ve yoksul.

-80 milyondan fazla tüketici aç ve yoksul.

-Tüketicilerin yarıya yakını açlık sınırının altında.

-Tüketicilerin % 45’den fazlası yoksulluk sınırının altında.

-Tüketicilerin yarıdan çoğu yeterli ve dengeli beslenemiyor.

-Ekonomik politikalar tüketicileri çaresiz ve çözümsüz bıraktı.

-Çaresizlik ve çözümsüzlük yaşayan tüketiciler bunalıma sürüklenmektedir.

-Açlığın ve yoksulluğun nedeni olan politikalar terk edilmeli.

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Bu sözler Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar’a ait.

Çakar, ekonomik durumla ilgili bir değerlendirmede bulundu… Önemli konulara temas etti. İlginizi çekeceğini düşündüğüm bu değerlendirmeyi sizinle paylaşmak istiyorum.

YOKSULLUK SINIRI

Türk-İş, Mayıs 2022 ayına ilişkin açlık sınırını 6.017,85TL, yoksulluk sınırını ise 19.602,14TL olarak açıkladı. Açlık sınırı, 4 kişilik bir hanenin Mayıs ayı için yalnızca yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan bir bedeldir. Yoksulluk sınırı ise 4 kişilik hanenin Mayıs ayı için gerekli olan giderlerinin aylık karşılığıdır.

GELİR DAĞILIMI

Derneğimiz tarafından söz konusu açlık ve yoksulluk bedelleri ile TÜİK’in yıllık hane halkı kullanılabilir gelir dağılımını karşılaştırdığımızda şu sonuçlar görülmektedir:

Tüketicilerin %95 dolayındaki kesiminin aç ve yoksul olduğu anlaşılmıştır. Türkiye’nin nüfusunu yaklaşık 85 milyon olarak aldığımızda, 80 milyondan fazla tüketicinin aç ve yoksul olduğu görülmektedir.

AÇLIK SINIRI…

Bu sorunu ayrıntılandırdığımızda, tüketicilerin % 50’ye yakınının ( % 49.6’sı) açlık sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani, 42 milyondan fazla tüketici ( 42.16 milyon ) açlık sınırının altında yaşamaktadır. Tüketicilerin % 45’den fazlasının ise ( % 45.2) yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlenmiştir. Yani, 38.42 milyon tüketici yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.

AÇLIK-YOKSULLUK

Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketicilerin oranını topladığımızda, nüfusun % 95’ine ( % 49.6 + % 45.2=%94.8) yaklaştığı görülmektedir. Açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan tüketicileri sayısal olarak topladığımızda ise, 80 milyondan fazla tüketicinin ( 42.16 + 38.42 = 80.58 milyon ) aç ve yoksul olduğu görülmektedir.

YETERSİZ BESLENME

Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalar tüketicileri açlığa ve yoksulluğa sürüklemiştir. Ailelerin çoğunluğu gıdası için gerekli olan harcamalardan kısarak diğer zorunlu gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, tüketicilerin yarıdan çoğu yeterli ve dengeli beslenememektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmeden dolayı çocuklarda gelişim bozukluğu artmaktadır. Bununla birlikte, yetersiz ve dengesiz beslenen her yaştan tüketicilerde çeşitli hastalıkların, ruhsal bozuklukların ve obezitenin artmakta olduğu belirtilmektedir. Çaresizlik ve çözümsüzlük yaşayan tüketiciler bunalıma sürüklenmektedir.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Tüketiciler olarak ülke yönetimine sesleniyoruz ve çağrıda bulunuyoruz:

-Açlığın ve yoksulluğun nedeni olan politikalar terk edilmelidir!..

-Ekonomik politikalar birilerini zengin etmek için değil, açlığın ve yoksulluğun giderilmesi için uygulamaya konulmalıdır!.. Basınımıza, kamuoyuna, ilgili ve yetkililere saygıyla duyurulur.”

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar’ın ekonomi ve tüketicilerle ilgili değerlendirmesini yukarıda sizinle paylaştım.

Rakamları okudunuz.

Tüketicilerin ne kadar zor durumda olduğunu gördünüz.

Ekonomik kriz devam ettikçe, tüketicinin beli bükülmeye devam edecek.

Unutmayın, bu ülkenin patronu sizsiniz?

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UYANDIRMA SERVİSİ!

“Camide içki içtiler” yalanına “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem. Camide içki içilmedi.” diyen, caminin müezzini Fuat Yıldırım'ı unutmadınız, değil mi?

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Mayıs ayında en çok ilan

verilen 10 marka ve model

arabam.com’da verilen ilanlarda mayıs ayında zirveyi Renault ve Fiat koruyor. Bu markayı sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen izliyor. İlanlar model özelinde incelendiğinde ise en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra, Megane ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Civic takip etti.

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Türkiye’de geçim Survivor

yarışmasına döndü?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı… Baş, “2022 yılı milletimizin ekonomik anlamda çöküşünün ilan edildiği yıl olmuştur. İşin daha da vahimi ise gelecek günlerin bugünlerden çok daha kötü olacak olmasıdır. Cebindeki para sürekli alım gücünü kaybeden insanımız için geçinmek adeta bir Survivor yarışmasına dönüşmüştür. Türkiye, Türkler için zor bir ülke olurken parası TL karşısında sürekli değer kazanan yabancılar için ise ucuzluk cenneti haline gelmiştir ”dedi. İlginç bir saptama. BTP lideri Baş, ülkemizde geçimin Survivor yarışmasına döndüğünü söylüyor. Haksız da sayılmaz.

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BİLGİPEDİA

Sahipsiz köpeklerin saldırması sonucunda yaralanan kişiye karşı belediyenin maddi ve manevi tazminat sorumluluğu vardır.

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

-Öfkeden kurtul.

-Beklentilerini bırak.

-Kontrol etmeyi bırak.

-Sana iyi gelmeyen şeyleri bırak.

-Hayatta gerektiğinde bırakmasını bilip devam edebilmek seni çok daha güzel yerlere getirecektir.