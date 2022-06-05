Bana 3 hafta müsaade…

Senelik iznimi kullanmak üzere bugünden itibaren sizlerden 3 hafta müsaade istiyorum. 26 Haziran’da yeniden beraber olacağız. Bu süre içerisinde yine en sıcak gündemi, en taze haberleri arkadaşımız Erdem Övüç kanalıyla okumaya devam edeceğiz. İnşallah Kocaelispor kulübü yönetimi de akıllı haberler yaptırır ve yine bizi çileden çıkarmaz. Zira, 37 yıldır her gün yapılan saçmalıkları yazmaktan biz bıktık usandık, Kocaelispor’a gelenler yanlış adımlar atmaktan utanmadı.

Sahi, asrın teknik direktörü hocamız Mustafa Reşit Akçay, Samsun’u yenince ‘Ligin gizli şampiyonunu yendik” derken ve bunu hakaret kabul edip ben tek başıma mücadele ederken, şu anda son puan durumuna bakabiliyor mu acaba ?..

Adamlar Play-Off bile kalamadı…

Ama biz düştük…