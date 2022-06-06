Müsilaj konusunda il başkanlarına çağrımdır

Marmara denizini yıllardır kirletiyoruz.

Etrafı ciddi atık üreten sanayi tesisleri ve OSB’lerle dolu.

Dilovası ulusal basında kanser ilçesi olarak anılmaya başlandı.

Hastanelerimizdeki kanser hastası oranı giderek artıyor.Bu konuyu işleyen üniversite profesörüne hapis kararları vererek,sorunu yıllarca halının altına süpürmeyi tercih ettik.

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Konu 2009-2014 döneminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşındı.Komisyonda çalışıldı.40 sayfanın üzerinde bir çevre raporu düzenlendi.Raporun bir paragrafı aynen “Şu bilinmelidir ki;Kocaeli gibi sanayiye doymuş bulunmasına rağmen sanayiyi hala çeken bir kentte eğer ÇEVRE sorunları birinci sorun olarak ele alınmaz ve bu hususta gerekli yasal düzenlemeler yapılmayarak gerekli denetlemeler yapılmazsa,Merkezi iktidarın dayatmalarına karşı durulmayarak,liman ve sanayileşmeye devam edilirse,kent yakın gelecekte çok daha büyük çevresel sorunlar ile karşı karşıya gelecektir.” şeklindeydi. Raporun sonuç bölümünü buraya sığdırmak mümkün değil.

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Bu rapor Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunularak karar haline getirildi. O zamandan bu yana ve hala dikkate alınmayan çevre sorunları karşısında,bu kirliliğe ve insan dahil canlı ölümlerine önlem almayan,havayı,toprağı ve suyu acımasızca,duyarsızca kirletmeye devam den Kocaeli ve yakın illere karşı sorunda doğa,Marmara denizinde oluşan müsilajla haykırdı.

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Bu konudaki ana sorumlu iktidar ve Büyükşehir belediye başkanlığı o zamandan bu yana,yani yıllarca bu soruna duyarsız kaldı,kendi meclis kararını uygulamadı.Bu arada kent dinamiklerinin de bu rapora sahip çıktığını söylemek de mümkün değil. İlk ortaya çıktıktan sonra iki kez bu köşede bu kafa ile sorunun giderilmesinin mümkün olmadığını,sorunun devam edeceğini belirtmeye çalıştım.Şimdi yeniden müsilaj oluşmaya başladı.

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Şimdi müsilaj ile ilgili bir kanun tasarısının kaleme alındığını görüyoruz.Kanun tasarısını inceleme olanağı buldum.Bu iş sadece belediyelere arıtma tesisi yapma sorumluluğu vermekle çözülemez.Sorun derin ve sorunu yaratan nedenlere inmek gerekiyor.Sorunu yaratan neden ise acımasızca doğayı kirletmekte olduğumuz ve çevre kanunundaki eksikliklerden kaynaklanan çok büyük bir denetim eksikliği gerçeğidir.

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Öncelikle çevre kanununun 12 maddesinde bulunan yetkilerin belediyelere devri ile OSB dahil tüm kurum ve kuruluşların çevre denetimine tabii tutulması gerekir.Avrupa’da AKREDİTİF KURULUŞ denilen bağımsız kuruluşlara çevre denetimi yaptırılarak bu konudaki esneklikler ortadan kaldırılıyor.Bu hususların mutlaka kanuna eklenmesi gerekir.Bu kanun tasarısı Kocaeli için bir şanstır.

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Öncelikle Ak Parti il başkanının ve diğer tüm il başkanlarının bu kanun ile ilgili ortak toplantı yaparak bu temel sorunun çözümü için çalışmaları,çalışmalara akademik meslek odalarını katmaları,belediyelerle birlikte bu kanunun yapımına katkı sunmaları gerekir.

Uygunsuz bu kanun düzenlemesine de kentin topyekün karşı durması,direnmesi gerekir.

Yapıcı olunmadığı, sadece eleştiri ile yetinildiğini ileri süren iktidara buradan sesleniyorum.Sorun önemli ve ağır.

Kanun tasarısı önemli bir fırsat.

Başarı bu kanun çalışmasına tüm katmanların katılması ile çağdaş dünyada bulunan kanunlar gibi çağdaş bir kanun yapılması olacaktır.

Diğer il başkanlarının,akademik meslek odalarının da zorlaması ile çevre konumlu toplantılara acilen başlanması gerekir.

Kocaeli bu fırsatı tepmemelidir.

Öncelikle çevre gündemli olarak il başkanlarının acilen toplanması gerekir.