“Sarıklı cübbeli günlere” doludizgin yol alırken

Gericilik, yobazlık, ilkellik, Allah ile aldatmak, dini siyasete ve ticarete alet etmek; bu toprakların adeta değiştirilemeyen bir kaderi.

100 yıl öncesinin, 200 yıl öncesinin bu sorunları, dünyanın tarihsel gelişmesine kafa tutarcasına, bugün bir kez daha depreşmiş durumda.

622 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan bu kafalar, bugün de Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne musallat olmuş durumda.

Atatürk, 15 yıllık devlet yönetiminde, “Türkiye’nin, şeyhler, dervişler, tarikatlar ülkesi olmayacağını” söyleyerek tekke ve zaviyeleri kapatmıştı, ancak ölümünden hemen sonra başlayan “karşıdevrim” hareketleri bugün ülkemizi bir kez daha “gericiliğin, yobazlığın, ilkelliğin kucağına” atmış durumda.

“Sarıklı ve cübbeli günlere” bir kez daha doludizgin yol alıyoruz.

Tarikatlar, iktidar ile el ele verdiler ülkemizi karanlık günlere sürüklüyorlar.

Cübbe ve sarıklarıyla tekbir getirerek yürüdüler

Biz cübbeye de sarığa da “dini kıyafet çerçevesinde kaldığı sürece” karşı değiliz.

Elbette imam ve hafızlar, görevlerini yaparken kendilerini simgeleyen bu giysileri giyecekler.

Nasıl bir avukat, nasıl bir akademisyen, nasıl hâkim ve savcı görevini sürdürürken cübbe giyiyorsa, imam da cübbesini giyecek.

Benim üzerinde durduğum, belirli bir çevrenin cübbe ve sarığı, “bir siyasi propaganda” ve “bir yaşam tarzı” olarak dayatması.

Son zamanlarda gün geçmiyor ki gazete ve televizyonlarda benzer haberler çıkmasın.

Bunlardan birini köşeme alıyorum.

Kupürünü yanda gördüğünüz haber aynen şöyle:

“İstanbul Arnavutköy'de yüzlerce kişi, caddede cübbe ve sarıklarıyla 'teşrik tekbiri' getirerek yürüyüş yaptı. İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un katılımıyla Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii Kuran Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 393 kişi için 'icazet töreni' düzenlendi. 'Gazete Manifesto'nun haberine göre İstanbul Arnavutköy'de yüzlerce kişi, cübbe ve sarıklarıyla cami önündeki caddede 'teşrik tekbiri' getirerek yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün görüntüleri İsmailağa Cemati’nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden olan, 'Müdafa-i İslam Hareketi' isimli dinci yapının başında bulunan Erdem Özveren "Şeriat is loading..." (Şeriat yükleniyor...) notuyla paylaştı.”

Erdem Özveren ismini hemen hatırlamışsınızdır.

İzmit’te düzenlenen kitap fuarına katılıp söyleşi yapmıştı.

Ne diyor Özveren?

“Şeriat, yükleniyor…”

Yani, cübbe ve sarıklarla tekbir getirerek yürüme olayını, Türkiye’ye şeriatı getirme çalışmasının bir parçası olduğunu söylüyor.

Bu, “ülkemizdeki laik ve demokratik rejime saldırı” değil mi?

Mehmet Akif’ten sofuluk satanlara

Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı’mızın büyük şairi.

1873-1936 yılları arasında yaşadı.

Dindar bir kişiydi, dini istismar eden yobazlardan nefret ederdi.

Akif, 100 yıl kadar önce yazdığı “Sofuluk satıyorsun” şiirinde, bugünü de çok iyi anlatıyor.

Okuyalım!

“Sofuluk satıyorsun,

Elinde boy boy tespih,

Çevrende dalkavuklar,

Tapınır gibi la-teşbih!

*

Sarık, cübbe ve şalvar,

Hepsi istismar, riya,

Şekil yönünden sanki,

Ömer’in devri güya!

*

Herkes namaz, oruçta,

Hepsi sözünü dinler,

Zikir, Kuran sesinden,

Yerler ve gökler inler!

*

Ha bu din, iman, takva,

İnan ki hepsi yalan,

Sen onları kendine,

Taptırırsın vesselam!

*

Derdin davan sadece,

Hep nefsi saltanatın,

Bunların putu sensin,

Tapılan menfaatin!

*

Hey kukla kafalı adam,

Dinle sözümü tut,

Senin dilinde var hak,

Ama kalbin dolu put!”

Nasıl, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 100 yıl önceden bugünleri anlatmamış mı?

Benim şaşırdığım ne biliyor musunuz?

Laik demokratik rejime düşman olanlar ve şeriat çığırtkanlığı yapanlar, madem cüppe giyip yürüyorlar…

Laik demokratik düzenin savunucuları konumundaki diğer cüppeliler (avukatlar, akademisyenler, hâkimler, savcılar) neden seslerini çıkarmadan köşelerinde oturuyorlar?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni korumak görevi onların değil mi?

Cüppelerini giysinler, onlar da bir toplantıya gidiyormuş gibi yürüsünler.

Ortalığı boş bırakırsanız, o boşluk doldurulur.

Sonradan ah vah çekmenin anlamı yok.

Devletimizin laik demokratik rejimini korumak, hepimizin görevi.

***

Aşağıdaki karekodu okutarak icazet töreni yürüyüşünü izleyebilirsiniz...