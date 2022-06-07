Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi somut BİLGİ ve BELGE isteyecek! 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER), yaşama yeni bir boyut kazandırdı.

Sorunu olan, haksızlığa uğradığını düşünen, zor durumda olan kişiler, CİMER’e yazardı…

Cumhuriyet'in haberine göre CİMER’e yapılacak başvuruların kapsamı yeniden belirlendi.

Habere göre, değişiklikle beraber yapılacak “yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayan” başvurular işleme alınmayacak.Yönetmelikle, amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan, yasama faaliyeti kapsamında bulunan başvurular da kabul edilmeyecek.

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Eğer başvuru işleme alınmazsa gerekçesiyle birlikte başvuru sahibi bilgilendirilecek.

Suç ihbarı niteliğinde olan başvurulara ilişkin ihbarın ilgili adli mercilere yapılması gerektiği yolunda başvuru sahibine bilgi verilecek.

Başvuru konusu bir kamu kurum ve kuruluş personeli ya da yöneticisi hakkında şikâyet niteliğinde ise başvuru bir üst amire gönderilecek.

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Şikâyet niteliğindeki başvurularda CİMER personelinin gerekli görmesi halinde başvuru sahibinin lehine olmak üzere kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilecek. Başvuru ve başvuru sahibine ilişkin tüm bilgiler, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle yargı organları ile diğer yetkili makamların taleplerini yerine getirmek üzere arşivlenecek.

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CİMER’e şikayet, hayatın bir parçası oldu.

Doğrusunu söylemek gerekirse, çevremizden birçok kişi, sorun olduğu zaman CİMER’e yazı yazıyordu…

Çoğunda da şikayet edene dönüş yapılıyordu.

Anlaşılan CİMER baktı ki işin içinden çıkamıyor, somut bilgi ya da belge bulunma zorunluluğu getirdi.

Yani anlaşılan her isteyen kafasına estiğini CİMER’e yazamayacak.

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Özlenen tablo!

Kocaeli Giresunlular Derneği, önceki gün piknik düzenledi. Pikniğine katılan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, kürsüde yaptığı konuşmada siyasetin gerginliğinden şikayet ederek, “Şimdi yanıma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili, bizim gururumuz, bizim bölgenin insanı Yaşar Çakmak beyefendiyi yanıma çağırıyorum” dedi. Tarhan’ın yanına giden Çakmak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tarhan ve Çakmak, güzel bir tablo oluşturdu…

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RAPORLAR

Volkswagen Golf almak için asgari ücretle ne kadar çalışman gerekir?

Türkiye: 14 yıl

İsviçre 1 yıl

Japonya 1,5 yıl

ABD 1,7 yıl

Not: Asgari ücretle çalışan nüfus oranı açık ara en fazla Türkiye'de.

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LÜGAT

“İyi ki” ayrı yazılır.

“Şu an” ayrı yazılır.

“Her şey” ayrı yazılır.

“Ya da” ayrı yazılır.

“Sağ ol” ayrı yazılır.

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KONUŞAN KİTAP!

"Tatlı bir yalan söylersen 10 kişi alkışlar.Acı bir gerçek söylersen 8 kişi sana saldırır, ama 2 kişi sorgulamaya başlar. O iki kişiye selam olsun." Bertrand Russell

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HAKLARINI ÖĞREN!

Günlük çalışma süresinin 11 saati aşması işçi açısından haklı fesih nedenidir. (Yargıtay 22. Hukuk Dairesi. 2016/19041 E. 2019/17119 K.)

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Eski AKP’li Çömez’in düşündürücü paylaşımı

AKP Balıkesir eski Milletvekili Opr. Dr. Turhan Çömez, partisiyle ters düşünce İngiltere’ye gitti. Mesleğini bu ülkede yapıyor. Çömez, zaman zaman sosyal paylaşım sitesinden çeşitli paylaşımlarda bulunuyor. Çömez son olarak, “2019 ve 2020 yıllarında, toplam 100 bin Türk vatandaşının,İngiltere’de oturum aldığını biliyor muydunuz?” diye bir paylaşımda bulundu. Düşünün, 1 yılda 100 bin kişi İngiltere’de oturum almış. Diğer ülkeleri de hesaplarsanız, bu sayı milyonu bulur. Anlaşılan Türkiye’de gelecek görmeyenler soluğu yurt dışında alıyor.