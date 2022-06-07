Grup Anka, Belediye Derincespor'a yeni şarkı besteledi

3. Lig'de başarılı mücadele sergileyen Belediye Derincespor'a Grup Anka yeni bir beste yaptı. TFF 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor yeni sezona muhteşem bir şarkı ile girmeye hazırlanıyor.Sözleri Derince BelediyeBaşkan Yardımcısı Kemal Bayraktar'a, beste ve müziği Grup Anka'ya ait olan şarkı, yayınlandığı ilk andan itibaren büyük beğeni topladı.3. Lig'de play-off'u son anda kaçıran ve başarısıyla flaş kadro haline gelen Derincespor 2. Lig hedefine yeni sezon öncesi muhteşem bir şarkıyla giriyor.Taraftarı ve tribünleri hayli coşturacak şarkının içeriğinde Rap de var.

Yaptığı eserlerle adından sıkça söz ettiren Grup Anka daha önce de Derincespor için şarkı bestelemişti.

İŞTE O SÖZLER

Sevdamın Uğruna

Gündüzler hayale, geceler rüyaya

Dalmışım derinden,Derincem sevdaya

Sevdamın uğruna, seninle yürüdüm

Derinden derine, hüznümü büyüttüm

Aşılmaz sandığın kaleler yıkıldı

Derincem o adın her yere yazıldı

Gündüzler hayale geceler rüyaya

Dalmışım derinden Derincem sevdaya

Seninle ağladım bir seninle güldüm

Derıncem derinden sevdamı büyüttüm

Seninle ağladım bir seninle güldüm

Derıncem derinden sevdamı büyüttüm

Derincem tarihleri seeen

Oynayaraaak yazacaksın

Bu yolda nice kupalaaar alacaksın.

Taraftarın uğruna

Nasıl yerinde dursunseni birkez izleyen

Bir sarı bir lacivert gözlerimi süsleyen

Atıyor kıpır kıpır oynadıkça bu kalbim

Bir coşku bir heyecantitriyor bak ellerim

Derincem seninle birlikte yürüdüm

Bir seninle güldüm seninle büyüdüm

Kara kışta boranda yağan her yağmurda

Seninle ıslandım seninle üşüdüm

Kendini benden gizleyemezsin

Aşkımı kalpten sildiremezsin

Her yanı sarmış kaderin ağları

Bendeki coşkuyu dindiremezsin

Yoo

Sevdiremezsin Senden Başka

Anılar duruyor önümde gözümün

Sevinci neşesi sensin yüzümün

Ateşin sardı, bak her yanımı

En güzel uykusu sensin düşümün

Dindiremezsin gizleyemezsin

Kaderin ağları sildiremezsin

Sevdiremezsin senden başka

Yoo

Anılar duruyor önümde gözümün

Sevinci neşesi sensin yüzümün

Ateşin sardı, bak her yanımı

En güzel uykusu sensin düşümün

Belediye Derincespor ’un yeni marşını bu QR kodu okutarak dinleyebilirsiniz.

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Pardole Parfümeri Körfez’de açıldı

Gökhan Okuyucu tarafından geçtiğimiz cumartesi günü Tuğrul Caddesi,Petrolcüler İşhanı, No:2C Körfez adresinde hizmete giren işyeri için açılış yapıldı. Okuyucu, bu yeni işyerinde bay bayan parfüm, NICHE parfüm serisi, bambu oda kokuları, sprey oda kokuları, araç kokuları ve kolonya çeşitleri satacak. Kendisine hayırlı olsun diyor ve bol kazançlar diliyorum.

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Neşe-i Sağlık Korosu “SMA hastası Barkın’a Destek Konseri” düzenleyecek

Neşe-i Sağlık Korosu pandemi sürecinde zorunlu olarak ara verdiği konserlerine 13HaziranPazartesi akşamı saat20.00’de Seka Park Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde verecekleri “Her Telden” konserleriyle 'yine yeni yeniden' kaldıkları yerden başlıyorlar. Tekrar sevenleri ile buluşmanın heyecanı içinde olan ve her zaman ilklerin korosu olarak bilinen Neşe-i Sağlık Korosu sevenlerinin desteği ile bu konserlerini Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Barış Kaplan ve bir bankada çalışan Havva Kaplan’ın SMA hastası sevgili evlatları 4 yaşındaki Barkın'a destek amacı ile düzenleyecekler.

“SMA değil BARKIN kazansın” sloganı ile Kocaeli Valiliği onayı ile düzenlenen kampanyaya herkesin büyük desteği bekleniyor.

Barkın'ın tedavisi için toplanması gereken para 1.850.000,00 dolar ve bu paranınşimdiye kadar toplanan kısmı ise 592.000 dolar. Gerekli para toplandığı zaman Barkın tedavisi için Dubai’ye gönderilecek.

Bu konsere katılmak ya da Barkın’a destek vermek isteyenler 10 TL karşılığında bu biletlerden satın alabilirler.

Ayrıca biletler konser günü Kongre Merkezi girişinde kurulacak stantta ve İzmit Alemdar Caddesi’ndeki UMUT Eczanesi’nden de alınabilir. Bilet haricinde bağış yapmak isteyen herkes Kocaeli Valiliği kontrolünde açılan Vakıfbank-Havva Kanpara Kaplan TR69 0001 5001 5800 7314 2730 30 no'lu iban numarasına diledikleri kadar bağış yapabilirler. Açıklama kısmına ‘Neşe-i Sağlık ’ yazılması rica olunur. Neşe-i Sağlık Korosu bu anlamlı geceye tüm gönül dostlarını beklemektedir.

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İnstagram sayfasından elbise almak istedi, yırtık kazak geldi

Sosyal medya, bir paylaşım ve sosyal aktivite merakından çıktı. Artık karşımıza arkadaşlarımızın gezdiği tozduğu ya da fikirleri değil; reklamlar, ilanlar ve satıcılar çıkmaya başladı. Özellikle hanımlar, bu reklam ve mağazalardan etkilenerek alışveriş yapmaya başladı. Ama pek çoğu, fotoğrafını gördüğü üründeğil, bambaşka bir ürünlekarşılaşıyor. Benzer bir olay da Gölcük’te yaşandı.

Zümrüt Moda isimli İnstagram mağazasından bir elbise alan Ayşe Topal isimli vatandaşımızın kargosu birkaç gün içerisinde gelmiş. Gelen kargoda ise elbise değil yırtık bir kazak varmış. Dolandırıldığını anlayan vatandaş, satıcıya ulaşmak istese de bunda pek başarılı olamamış. Ne diyelim, haksız kazanç hiçbir zaman hayır getirmez…

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