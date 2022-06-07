“Barınma Hakkı” temel bir insan hakkıdır!..

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasında belirtilmiş olduğu gibi; “Demokratik, Laik, SOSYAL bir HUKUK DEVLETİ” dir.

Anayasamızda,

“Temel Haklar ve Ödevler” başlığı altında; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” diyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti DEVLETİ, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ni onaylamıştır. Bu bildirgenin içeriğinde de “konut hakkı” temel bir insan hakkı olarak yer alır.

Ancak;

Kapitalist ekonomik düzende İNŞAAT sektörü, en tatlı karların sağlandığı bir alandır!

Bu nedenledir ki, “sabit ve dar gelirli” insanların konut edinme olanakları çok zordur!

İnşaat girdi maliyetleri yükseldikçe ve inşaat sektöründeki “RANT DÜZENİ” konut edinmeyi erişilmez bir hale getirir.

Bu nedenledir ki;

“SOSYAL DEVLET” niteliği taşıyan ülkelerde, sabit ve dar gelirlilerin konut edinmelerini sağlamak için devlet “rant dışında kalan alanlarda ucuz ve yeni yerleşim alanları oluşturur, uygun koşullarda ve uzun vadeli krediler sağlar.

Bir diğer çözüm de, kamusal kurumlar eliyle “KİRALIK SOSYAL KONUT” üretmektir.

Örneğin Belediyeler ya da İmar-İskanla görevli bakanlıklar, sabit ve dar gelirli vatandaşları için, özellikle hızlı nüfus artışı olan kentlerde, kiralık sosyal konutlar üretirler.

Kimi Avrupa ülkeleri bunu başarıyorlar.

Örnekleyelim;

“Sosyal Kiralık Konut” stokunun toplam konut stoku ve toplan kiralık konut içindeki payları aşağıdaki ülkelerde şöyle; (Yüzde olarak)

Ülke Toplam Konut Stoku İçindeki Payı Toplam Kiralık Konut

Hollanda yüzde 33 Yüzde 75

Fransa “ 17 “ 44

İngiltere “ 17 “ 49

Finlandiya “ 16 “ 53

Avusturya “ 22 “ 56



Bizim ülkemizde de, “Sosyal Devlet” olmanın doğal gereği olarak, kamu eliyle “kiralık sosyal konutlar” yapılabilir.

Ayrıca, “kentsel rant” vurgunlarından uzak, kamuya ait ve arsa değeri düşük alanlarda, sabit ve dar gelirlilerin uygun koşullarda konut sahibi olmaları için kooperatifçilik ve uzun vadeli uygun kredi olanakları sağlanarak bu temel insanı çözüm sağlanabilir.

Yoksa, “yabancıya TC. Vatandaşlığı” promosyonu ile büyük kentlerde konut satışını teşvik ettiğinizde, bugün yaşadığımız gibi konut satış ve kira fiyatları astronomik miktarlara yükselir!

Arsa ve konut spekülatörleri kolay yoldan daha da zenginleşirken, olan emeği ile yaşamaya çalışan insanlarımız ağır bedel öderler!

Çözüm vardır.

Yeter ki, “insanın insanı insafsızca sömürdüğü kirli düzenden kurtulabilelim!

Son söz;

TOKİ müteahhit zengin etme kurumu olmamalıdır!..