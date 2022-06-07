Bu sözleri ben söyleyemem.

Kimin söylediğini tekrar etmeme gerek yok, biliyorsunuz.

Ülkemiz ve ülke insanımız adına ne derecede üzücü tanımlamalar olduğunu ifade edecek sözcük bulmakta güçlük çekiyorum…

Daha önce de benzer şekilde incitici, üzüntü verici söylemler olmuştu. Hatalı söylemler olduğu düşünülerek bir daha olmamasını çok isterdik ama ne yazıkki yakışıksız sözcüklerle yine karşımıza çıktı.

Bu şekilde hitap etmenin “halk ağızı” olduğu savunması da başlı başına, ayrı bir üzüntü kaynağı oldu.

“ Sürtükler, çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu halde zıkkım içenler”… sözleriyle incitilen insanlar akın kimlerdir ve neler yapıyorlar.

Bu sözlerle muhatap alınan kişiler Türkiye’de yaşıyorlar. Hep bir arada yaşıyoruz.

Bu sözlerle tanımlanarak hakarete uğrayan insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdırlar.

Bu sözlerle ayrıştırılan kişiler, bu sözleri sarf eden kişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye meclisi üyelerinin kısacası bütün seçilmişlerin seçilmesinde, kullandıkları oylarla doğrudan etkisi ve sorumluluğu olan insanlar…

Bu insanlar, bu ülkede doğrudan veya dolaylı yoldan vergi veriyorlar.

Kamu veya özel girişimlerde emek vererek ülkeye katkı sağlıyorlar.

Bu insanlar, ülkenin maddi geleceğini bir anlamda ipotek altına alan, garanti verilmiş yararlanmadıkları projelerin fahiş bedellerini ödüyorlar. “

Bu insanlar, içtikleri “Zıkkım” için ödedikleri fahiş vergilerle, seçilmişlerin, atanmışların, imamların, memurların maaşlarının ödenmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı için hazineden ayrılan bütçeye önemli ölçüde katkıda bulunuyorlar.

Hazinenin ne zaman paraya ihtiyacı olsa, “ zıkkım” a tütüne yapılan vergi zamlarına ses çıkartmayarak artan vergileri ödemeye devam ediyorlar.

Üzülerek ifade etmek gerekirse; bu sözler, ağızdan çıkarken, sahibini ne duruma düşürdüğü gözden kaçırılmış. Konuşma esnasında o anlık akış içerisinde özensiz olarak kullanılmış sözcükler.

Bu durumda şu soruyu sormak lazım!

Busözlerin sahibi Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın “temsilcisi” değil midir? Bütün vatandaşlarımızı temsil etmiyor mu? Eğer, “Sürtükler, çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu halde zıkkım içenler” in “temsilcisi” değilim, bunların dışındakilerin “temsilcisiyim” deniliyorsa anayasal görev tanımlamaları ve sorumlulukları buna ne cevap verir?Eğer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını temsil ediyor ise ki, tartışmasız öyledir! “ Sürtükler, çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu halde zıkkım içenler” de bu ülkenin vatandaşları olduğuna göre kısmen de olsa ;“ Sürtükler, çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu halde zıkkım içenler” i en üst seviyede temsil eden “ temsilcisi” durumuna düşmüyor mu?

Böyle bir duruma ülkemizin tepe noktasındaki makamın kutsiyeti nedeniyle asla razı olamayız!Bu satırları kaleme alırken, siyaset uğruna söylenen bu olumsuz sözcükleri, ülkemin insanlarının hak etmediğini ve asla kabul etmediğini düşünüyorum.

Bu sözlerin sahiplerinin geçmiş dönemlerde seçim zamanlarında “her türlü mekana !” girip oy istedikleri günleri hatırlatıp diyorum ki; oy zamanı geldiği zaman ne yapacaksınız?