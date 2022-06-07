Makale Yazısı-07 Haz 2022 - 20:00

“Sürtükler, çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu halde zıkkım içenler…” 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Bu sözleri ben söyleyemem. 

Kimin  söylediğini tekrar etmeme gerek yok, biliyorsunuz. 

Ülkemiz ve  ülke insanımız adına ne derecede üzücü  tanımlamalar olduğunu ifade edecek sözcük bulmakta güçlük çekiyorum… 

Daha önce de benzer şekilde incitici, üzüntü verici söylemler olmuştu. Hatalı söylemler olduğu düşünülerek  bir daha olmamasını çok isterdik ama  ne yazıkki yakışıksız sözcüklerle yine karşımıza çıktı. 

Bu şekilde hitap etmenin “halk ağızı” olduğu savunması da başlı başına,  ayrı bir üzüntü kaynağı oldu. 

“ Sürtükler, çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu  halde  zıkkım içenler”…   sözleriyle  incitilen   insanlar akın  kimlerdir ve neler yapıyorlar. 

Bu sözlerle muhatap alınan kişiler Türkiye’de yaşıyorlar. Hep bir arada  yaşıyoruz. 

Bu sözlerle tanımlanarak hakarete uğrayan insanlar  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdırlar. 

Bu sözlerle ayrıştırılan kişiler, bu sözleri  sarf eden kişinin, Türkiye  Büyük Millet  Meclisi  üyesi milletvekillerinin, belediye başkanlarının,  belediye meclisi üyelerinin kısacası bütün seçilmişlerin seçilmesinde,  kullandıkları oylarla doğrudan etkisi ve sorumluluğu olan insanlar… 

Bu insanlar, bu ülkede doğrudan veya dolaylı yoldan vergi veriyorlar.  

Kamu veya özel girişimlerde emek vererek ülkeye katkı sağlıyorlar. 

Bu insanlar, ülkenin maddi geleceğini bir anlamda ipotek altına alan, garanti verilmiş yararlanmadıkları projelerin fahiş bedellerini ödüyorlar. “  

Bu insanlar, içtikleri  “Zıkkım” için ödedikleri fahiş vergilerle, seçilmişlerin, atanmışların, imamların, memurların  maaşlarının ödenmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı için  hazineden ayrılan bütçeye  önemli ölçüde katkıda bulunuyorlar.  

Hazinenin ne zaman  paraya  ihtiyacı olsa,  “ zıkkım” a   tütüne yapılan vergi zamlarına ses çıkartmayarak artan vergileri ödemeye devam ediyorlar. 

Üzülerek ifade etmek gerekirse; bu sözler, ağızdan çıkarken, sahibini  ne duruma düşürdüğü gözden kaçırılmış. Konuşma esnasında o anlık akış içerisinde özensiz olarak kullanılmış sözcükler. 

Bu durumda şu soruyu sormak lazım! 

Busözlerin  sahibi Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bütün vatandaşlarımızın  “temsilcisi”  değil midir? Bütün vatandaşlarımızı  temsil etmiyor mu? Eğer,  “Sürtükler,  çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu  halde zıkkım içenler” in “temsilcisi”  değilim, bunların dışındakilerin “temsilcisiyim” deniliyorsa anayasal görev tanımlamaları ve sorumlulukları buna ne cevap verir?Eğer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını temsil ediyor ise ki, tartışmasız öyledir!  “ Sürtükler, çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu  halde  zıkkım içenler” de bu ülkenin vatandaşları olduğuna  göre  kısmen de olsa ;“ Sürtükler, çürükler, ayyaşlar, aç ve sefil olduğu  halde  zıkkım içenler” i en üst seviyede  temsil eden “ temsilcisi”  durumuna düşmüyor mu?  

Böyle bir duruma ülkemizin tepe noktasındaki makamın kutsiyeti nedeniyle  asla razı olamayız!Bu satırları kaleme alırken, siyaset uğruna söylenen bu olumsuz sözcükleri, ülkemin insanlarının hak etmediğini ve asla kabul etmediğini düşünüyorum.  

Bu sözlerin sahiplerinin geçmiş dönemlerde seçim zamanlarında “her türlü mekana !” girip oy istedikleri günleri hatırlatıp diyorum ki;  oy zamanı  geldiği zaman  ne yapacaksınız?  

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