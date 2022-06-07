Hakaret yağmurunda son damlalar, milletin dili ve ötesi

Önce Erdoğan’ın toplumun bir kesimi için kullandığı o hakaretleri bir hatırlayalım.

*İsrail dölü

*Ulan ahlaksızlar

*Adiler

*Cibiliyetsiz

*Zürriyetsiz

*Tezek

*Çamur

*Alçak

*Vandal

*Mankafa

*Şerefsiz

*Edepsiz

*Çapulcular

*Affedersin Ermeni

*Geri zekâlı

*Soysuz

*Rezil

*Eşkıya

*Ölü sevici

*Mezarlık soyguncusu

*Terbiyesiz herif

*Haşhaşiler

*Nebbaşlar

Şimdi bunlara iki hakaret daha eklendi.

*Çürük

*Sürtük

Anlayacağınız hakaret yağmurunun son damlası, “sürtük”.

Erdoğan’ın, Gezi protestolarına katılanlara yakıştırdığı sıfat bu.

“Sürtük”ü nasıl bir hakaret sözcüğü izler, kestirmek güç.

Milletin dili mi?

Erdoğan, son hakaretlerinden sonra pişmanlık duyup halktan özür dilemedi.

Tam aksine, yaptığı o hakaretleri savundu.

“Milletin diliyle söyledik, milletin diliyle teşhis yaptık” dedi.

Yani suçu yine millete attı, “millet hakaret ediyorsa, ben de ederim” demeye getirdi.

Medeni ülkelerde, hiç kimsenin “hakaret etme özgürlüğü” yoktur, olamaz da.

Milletin diliymiş…

Millet, diyelim ki günlük yaşamında o hakaret sözcüklerini isteyerek veya istemeyerek kullanıyor.

Sonucuna da katlanıyordur.

Bir hakaretin, bir küfrün yasalarımız çerçevesinde cezasız kalması mümkün mü?

Sonra, “millet” deyip, tüm Türk milletini “sürekli hakaret eden bir topluluk” olarak tanımlamak, haksızlık değil mi?

Her toplulukta “hakarete meyilli” olan ve eğitilmesi gereken bir kesim vardır, bizde de o kadardır.

Ancak bir cumhurbaşkanı kamu görevlisidir, halktan aldığı yetkiyle belirli bir süre topluma hizmet etmekle görevlidir.

Hiçbir kamu görevlisinin, devletten aldığı güçle kimseye “hakaret etme hakkı” yoktur.

Devletin en üst makamında bulunsan dahi, “Benim hakaret etme özgürlüğüm var” diyemezsin.

Kaldı ki, devletin zirvesinde oturan, daha önce de yazdım tüm toplum için “rol model”dir.

Öyle olmalıdır…

Hareketlerine ve sözlerine dikkat etmelidir.

Toplum onu izler ve onu taklit eder.

Şimdi gözleyin bakın, Erdoğan’ın söylediği o “hakaret sözü” var ya, o söz toplumda dalga dalga yayılacaktır.

Sürtük aşağı, sürtük yukarı…

“Oğlum o sözü kullanma! Neden kullanmayayım baba, cumhurbaşkanı bile kullanıyor…”

Ailelerdeki bu tartışmaları duyar gibi oluyorum.

Veya bir vatandaş bir diğerine “sürtük” dedi, mahkemeye düştü.

Sanık, “Su sözden dolayı cumhurbaşkanına ceza verildi mi de, siz bana ceza vermeye kalkıyorsunuz” derse, hâkim ne diyecek?

İçinden çıkılmaz bir durum.

Toplum; ilk seçimde hakareti, küfrü, yolsuzluğu, yağmayı, iftirayı, adam kayırmayı, gericiliği, yobazlığı, dini siyaset ve ticarete alet etmeyi reddedip Türkiye’yi normalleştirmeli.

Başka çaremiz yok.

Bu ayrıştırma, bu dağınıklık, bu “toplumun bir kesimini yok sayma”, bu “devleti yönetenlerin halka hakaret etme özgürlüğü” böyle devam edip gidemez!

“Parti devleti” itirafı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Kızılcahamam toplantısında dedi ki:

“Kim bu kardeşinize saldırıyorsa, Ak Parti ve Cumhur İttifakı’na saldırıyorsa, Türkiye’ye saldırıyor demektir.”

Bir cümle söyledi, çok şey anlattı.

*“Ben, devletim” dedi.

*“AKP, parti devletidir” dedi.

*“Cumhur İttifakı da devlettir” dedi.

*“Seçimlerde bana, AKP’ye ve Cumhur İttifakı’na sakın saldırmayın, devlete saldırmış sayılır ve suç işlersiniz” dedi.

Ona göre, herkes ayağını denk alsın, etliye sütlüye karışmasın, çekilsin köşesine sesini çıkarmasın.

Erdoğan’ın seçim öncesi ilk uyarısı böyle.

Bakalım, devamında daha neler, üstü örtülü ne gibi tehditler göreceğiz.