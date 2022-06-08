Yıllardır, SMA’lı çocuklarımızın hayata kazandırılması için atılan anne-baba çığlıklarına tanık oluyoruz.

Ne yazık ki, Anayasal olarak “SOSYAL DEVLET” olan devletimizin “YÜRÜTME GÜCÜ” olan siyasal iktidar bir türlü bu soruna çözüm bulamadı!

Bu yüzden, aileler ve yakınları Valilik izinleri alabilirlerse, çocuklarının tedavileri için bağış kampanyaları yapıyorlar.

Son bir örnek, kentimizde yaşayan “Kaplan” ailesinin 4 yaşındaki yavruları Barkın, hayata tutunmak için duyarlı insanların yardımını bekliyor.

Kocaeli Valiliği’nin izni ile başlatılan kampanyaya bugüne kadar 592 bin dolar toplanmış. Oysa, yurtdışında yapılacak tedavi için 1 milyon 850 bin dolar gerekiyor.

Zamana karşı bir yarış var ve süre uzun değil!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli babası Barış Kaplan ve annesi Havva Kaplan, çocukları için çırpınıyorlar.

Bu çığlığı duyan, kentimizdeki tıp insanları ile eczacılarımızın kurdukları Neşe-i Sağlık Korosu ve koronun kurucusu değerli kardeşim Diş Hekimi Nilgün Özyuva oldular.

Koro, verdiği konserlerdeki başarılarıyla kentimizdeki geniş bir kesim tarafından büyük takdir görüyor. Her konseri ayakta alkışlanıyor.

Neşe-i Sağlık Korosu, Barkın’a destek olmak için bir konser düzenledi.

“SMA Değil, Barkın Kazansın” iletisi ile, 13 Haziran Pazartesi akşamı, saat 20.00’da başlayacak konser, KONGRE MERKEZİ’nde gerçekleşecek.

Konseri izleyecek duyarlı insanlardan 10.-TL. giriş ücreti alınacak ve hasılatın tamamı Barkın’ın banka bağış hesabına yatırılacak.

Olanakları olan duyarlı hemşerilerimizin yardımlarına açık olan hesap İban numarası ise şöyle;

Vakıfbank-Havva kaplan TR 69 0001 5001 5800 7314 2730 30

Yaşamak bir İNSAN HAKKIDIR!

Anayasamız, ilgili maddeleriyle, vatandaşını sağlık içinde yaşatmayı DEVLET’e temel bir ÖDEV olarak vermiş.

Bu açıdan bakıldığında; “SAĞLIK BİR TİCARİ META olarak görülemez!

Ne yazık ki, MÜTEAHİT düzeni içinde, sağlığı bir ticari meta haline getiren, sade vatandaşları uzun yıllar borçlandıran, yatacak hasta ve hastalara uygulanacak tıbbi tetkiklerle büyük maliyetlere neden olacak bir “kara düzen” kuruldu!

Sağlık görevlilerimiz; doktorundan hemşiresine büyük maddi ve manevi sıkıntılar içinde. İNSANCA YAŞAMAK onların da hakkı. Ve onlar, kendi ülkelerinden alamadıkları hakkı başka ülkelerde aramak zorunda bırakılıyorlar!

Gayrımenkul satın alan yabancılara VATANDAŞLIK promosyonu verilirken, kimi çağdışı kafalar, umudunu yitirmiş ve başka ülkelere göç etmek isteyen doktorlarımız için “vatandaşlıktan çıkarılsınlar” diyebilecek kadar vicdan özürlü olabiliyorlar!

BÜTÇE giderlerini inceleyin;

Sağlığa ayrılan payın ne kadar güdük kaldığını ve bu kaynağın da kaymağını “Şehir Hastaneleri” adı verilen ticarethanelere harcandığını göreceksiniz!

Vatandaş, büyük ölçüde; “sağlıklı ve dengeli beslenemediği” için hasta oluyor. Hastanelerimiz lebalep hastalarla dolu.

SMA gibi hastalıkların genetik nedenleri belirlenip, bu açıdan sakıncalı olan evlilikler için vatandaşlar bilgilendirilip uyarılacağına, bu acı gerçeğe karşı duyarsız kalmak bir İNSAN HAKKI İHLALİ değil midir?

Lütfen, bu acı gerçeği görünüz!

Ülkemiz sorunlarına futbol fanatikleri gibi tek gözle ve önyargılardan bakamayız.

Acı gerçekler ortadadır.

Sağlığın, insan hakkının siyaseti yapılamaz.

Yapılırsa, ne sağlık, ne ulusal birlik, ne de insanlık değerleri bulamazsınız.