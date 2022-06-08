Kocaeli’de 105 bin kişi halk kütüphanelerinden yararlanıyor!

Kitap okuma alışkanlığımız, yıllardır düşük seviyede.

Kitap okumada hem Avrupa’nın hem de dünyanın gerisindeyiz…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), önceki gün Türkiye’deki ve Kocaeli’deki kütüphane sayısı ve üye sayılarıyla ilgili bilgi verdi. Birlikte okuyalım;

** Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 2021 yılında 1 Milli Kütüphane, 1.252 halk kütüphanesi, 612 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcut.

TOPLAM KİTAP SAYISI

Kitap sayıları bir önceki yıla göre incelendiğinde; Milli Kütüphanede % 4,7 artarak 1 milyon 545 bin 352, üniversite kütüphanelerinde % 8,7 artarak 20 milyon 174 bin 856, halk kütüphanelerinde % 5,8 artarak 22 milyon 359 bin 38, örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde % 0,4 azalarak 34 milyon 325 bin 612 oldu.

MİLLİ KÜTÜPHANELER

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Milli Kütüphanedeki kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre % 8,1 artarak 136 bin 120 oldu. Milli Kütüphanedeki kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre % 3,5 artarak 195 bin 568 olurken Milli Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %11,1 azalarak 179 bin 726 oldu.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ

Türkiye'de 464'ü devlet ve 148'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 612 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin e-kitap sayısı bir önceki yıla göre % 3,9 azalarak 93 milyon 559 bin 479 oldu. Üniversiteye kayıtlı üye sayısı %2,3 artarak 3 milyon 641 bin 661 olurken kitap dışı materyal sayısı % 3,9 artarak 1 milyon 347 bin 218 oldu.

KOCAELİ HALK KÜTÜPHANELERİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılında Kocaeli ilinde Halk kütüphaneleri sayısı 12 oldu.

KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %21,0 artarak 15 milyon 683 bin 134 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre %10,4 artarak 4 milyon 898 bin 744 olurken ödünç verilen materyal sayısı %23,9 artarak 7 milyon 478 bin 340 oldu.

KOCAELİ KAYITLI ÜYE SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde, Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 105 bin 236 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 70 bin 740 olurken, ödünç verilen materyal sayısı 98 bin 729 oldu.

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki zenginleştirilmiş (Z) kütüphane sayısı bir önceki yıla göre % 13,2 artarak 3 bin 88 olurken kitap dışı materyal sayısı %5,9 azalarak 944 bin 422 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun kütüphane verilerini sizinle paylaştım.

Kocaeli’de 12 halk kütüphanesi var…

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 105 bin 236 olarak açıklandı.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 70 bin 740, ödünç verilen materyal sayısı 98 bin 729 oldu…

Dijital ve teknoloji çağındayız…

Arama motorları çıktı, kütüphanelerin papucu dama atıldı…

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Sanatçı Şener Şen’den

dikkat çeken paylaşım

Ünlü sanatçı Şener Şen’in filmleriyle büyüdük. Güldük, eğlendik. Şimdi de onun paylaşımlarını takip ediyoruz. Şener Şen önceki gün “Ülkemizdeki sanatçılar, ünlüler ve aydınlar” diyerek bu paylaşımda bulundu… Yani, sanatçıların, ünlülerin ve aydınların Türkiye’nin gidişatına karşı başını kuma gömdüklerini ifade ediyor.

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HAKLARINI ÖĞREN

Mesai kontrolü için parmak izi alınamaz. (Danıştay 5. Daire 2013/5342 E. 2013/9525 K.)

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KİTAP ALINTISI

"Dost gerçekleri… Düşman işine geleni… Deli ağzına geleni.. Aşık içinden geçeni söylermiş." - Özdemir Asaf

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KONUŞAN KİTAP

“Kendi geleceğinizi yazmak istiyorsanız, kalemi başkalarının eline vermeyin.” (Aleksandr Puşkin)

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AKIL TOZU

Asıl mesele, bölebilecek güce sahip olmana rağmen birleştirebilmektir.

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CHP’li Tanış’tan eleştiri

Sosyal medyadan Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış’ı takip ediyorum. İlginç paylaşımlarda bulunuyor. Tanış, “Muhalefete muhalefet ederek iktidar olunamaz. Olsa olsa ancak iktidara yama olunur” şeklinde bir twet attı… Tanış, bu twet ile birilerine ince mesaj verdi.

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Kadına şiddet!

Oğuz Bakır attığı twette, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında 'erkeklerden fiziksel veya cinsel şiddet gören kadın' oranında ilk sırada yer aldı” dedi. Sıralamayı da şöyle paylaştı;1) Türkiye % 38, 2) Kolombiya % 37,4, 3) Kosta Rika % 36, 4) ABD % 35,6, 5) Yeni Zelenda % 35… Son yıllarda kadın cinayetleri ve kadına şiddet her geçen gün artıyor, Türkiye’nin birinci olması, elbette tesadüf değil.