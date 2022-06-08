Gençler, hiçbir şey böyle değildi…

Gözlerini dünyaya AKP iktidarında açan gençler, ülkemizde bugün gördükleri çoğu şeyin eskiden de böyle olduğunu sanıyorlardır.

Siyasetin…

Devlet adamlığının…

Milletvekilliğinin…

Bakanların…

Laikliğin…

Diyanetin…

Adaletin…

Emniyetin…

Basının, daha geniş çerçevesi ile Medyanın…

TCMB’nin, TÜİK’in…

Kısacası tüm kurumlarıyla demokrasinin…

Hoş okuyan, düşünen, eleştiri kültürünü benimseyen, sağ duyulu büyüklerin anlattıklarını dinleyen gençlerin, bugünkü durumun çok farklı olduğunu düşündükleri de büyük olası ama, biz yine hatırlatalım.

GÖRMEZ, DUYMAZ, YAZMAZLAR…

Öncelikle iğneyi kendimize batırarak basından söz edelim.

Birçoğunun deyimi ile eski Türkiye’de görmez- duymaz-yazmaz basın YOKTU... Yanlı basın vardı ama kör, sağır dilsiz değildiler.

Gerçekler yansıtılırdı.

Olaylar unutulmaz, unutturulmazdı.

Hatta basının “Amiral Gemisi” vardı.

Gazete, dergi gibi halkın haber alma olanağını sağlayan yayınların başında evrensel anlamda mesleğini yapan, aynı zamanda bu anlayışı öğreten, eğiten, yol gösteren gazeteciler vardı.

Bunlar düşünceleriyle, yorumlarıyla taze güç olarak ülke çıkarlarının neferliğini yaparlardı.

TIRT OSMAN DÖNEMİ…

TRT genelde ipleri elinde olan iktidarın kullandığı bir araç olmuştur. Hatta bu nedenle eskiden de eleştirilmiştir. Bu konuda ön alan bir siyasi partinin liderine TIRT Osman diye bir de lakap takılmıştı. Ama yine de TRT, iktidarın yanında ölçülü olarak, muhalefete de yer vermenin namusunu korurdu.

Bugün bu meslek anlayışı ve etiği yerlerde sürünüyor…

Hem de bu borazanı çalanın maaşlarını yine iktidarı, muhalefetiyle bu millet ödüyor.

Eski Türkiye’de devlet adamlığı kavramının içini dolduran siyasiler çoğunluktaydı.

Yetkili ve sorumlu kişiler, toplumun karşısında çok ölçülü konuşurlar, verdikleri sözlerin arkasında dururlar, bulundukları makamın saygınlığına gölge düşürmezlerdi.

Yaptıkları yanlışları, hataları yıllar sonra mertçe ifade eden çok devlet adamı tanıdım.

Bu saygın topluluk hesap vermekten de çekinmez, bunun demokratik bir sorumluluk olduğunu bilirdi.

Vatandaşa sinirlenip, yıllarca milletin belleğinden silinmeyecek laflar etmez, muhalif kişilere bile düşmanca davranmazlardı. Hiçbir devlet adamının, siyasinin ağzından ulusu bölecek, ayırıp bir kısmını ötekileştirecek ne söz çıkardı ne de aykırı davranış görülürdü.

Milletvekilliği el kaldır, el indir mekanizması değildi.

Her zaman parti disiplini içinde hareket ederler, ama onların da düşünen kişiler olarak söyleyecekleri sözler, gösterecekleri yollar olduğunu anımsatırlardı.

Fikir ayrılıkları nedeniyle istifa kurumunu onurla kullanan kişiliklere sahiptiler.

Gençler, biz tam olmasa bile laik bir ülkeydik.

Hiçbir devlet adamı, ülke ile ilgili önemli görüşlerini Cuma namazı sonrası cami yakınlarında dile getirmez, topalladığı konularda hemen dine referans vermez, kullanmazdı.

Hepsi dinine sadık insanlardı. Bunu halkına gösterip prim sağlamak için gayret edenler de vardı. Ama hiçbir zaman Cuma hutbelerinde ATATÜRK adını söylemekten sakınanlar, hutbeleri iktidarın ekonomik zaaflarını örtecek hale getirenler yoktu.

Adalet hiçbir zaman simgesindeki terazi gibi doğru tartmadı. Ama hak, hukuk, bugünkü kadar iktidarlar tarafından kullanılmadı, vatandaş her zaman hak ve hukukun güvencesi içinde olmamanın huzursuzluğunu çekmedi.

Anlatılacak çok şey var. Sayfalara sığmaz.

Gençler; Atatürk döneminden sonra demokrasimiz hep sallandı. Buna gençlik yanlışları diyelim. 3.1, 4.3 depremleri gibi, sallayan ama yıkmayan. Bu son yıllarda tsunami yaratacak sarsıntılar içindeyiz. Biz yaşlılar, deneyimliler hayretler içindeyiz. Muhakkak ki bizler de sonuçlarda etkili olduk, suçlarımız var. Ama bu kadar çürümenin tüm nedeni bizler değiliz.

Size güveniyoruz.

Okuyun, araştırın, dinleyin, tartışın… Hem kendi geleceğiniz hem de yeni nesiller için demokrasiyi, hakkı, hukuku evrensel ölçülerde uygulayacak zemini oluşturun.

Bu vatanı terk etmeyin. Güçlükleri yenecek güce sahip olduğunuzu unutmayın.

Yaşadığınız vatan toprakları kolay kazanılmadı. Bugün gördükleriniz ve yaşadıklarınız geçmişte kalan birer korkulu düş olsun.