Ben Şehr-ül Emin demem güvenilir insan olmayınca…

Geçen haftaki yazımın başında “Ah! Ah! Kocaeli’nin Şehr-ül Emini ve Karamürsel’in güzide Şehr-ül Emini. Ve hatta on bir ilçemizin çok ama çok değerli Şehr-ül Eminleri.” yazmıştım.

Sağolsun bazı okuyucularımın dikkati çekmiş. Yolda beni gören birçok kişi “ Kocaeli’de 12 ilçe ve 1 Büyükşehir belediyesi toplamda 13 Belediye var. Ve siz sadece 11 belediyeden bahsediyordunuz. Neden?” diye soranlar oldu.

Öncelikle duyarlılıkları için içtenlikle çok teşekkür ederim.

Evet! 1’i Büyükşehir olmak üzere 11 Şehr-ül Eminden bahsettim.

Kandıra ve İzmit Belediyesini işin içine katmamıştım. ( Başiskele her ne kadar turizm yatırımı yapsa da sanayinin kargaşasını düzeltmediği için benim gözümde 11 belediye dışına çıkmayı hak etmiyor)

Kandıra’yı katmadım çünkü Kandıra’nın tüm plajları mavi bayrak aldı. Bu bana Karadeniz’e bakan sahillerimizin çok kirlenmediğini anlatıyor. Ben Kandıra Belediye başkanını nasıl sorumlu tutabilirim ki?

Kandıra, Kefken Kovanağzı ormanlık alanda ve Bağırganlı ( Taflan koyu)’nda yıllarca izci kampları yaptık. Evet! Günübirlik özellikle hafta sonları halk yığınla Kandıra’ya gelir çevreyi kirletir ve Kandıra Belediyesi de hızlı bir şekilde çevreyi temizler.

Kandıra belediye başkanı Adnan Turan’la hiç tanışmadım. Ama izliyorum Kandıra’nın bir turizm ilçesi olması için büyük çaba harcıyor. Ve Kandıra’nın tarımsal ürünlerini iç turizm içinde tüketebilmek için ciddi ataklar, tanıtımlar yapıyor.

Geçmişte vapurlarla İzmit’ten, Değirmendere’den insanlar Karamürsel’e gelir. Karamürsel’den de insanlar Değirmendere sahillerine taşınırdı. Bugün vapurlar kapasitesinin altında insan taşıyor. Bunun en önemli nedeni ilçe belediyelerin gayretli çalışmamasından kaynaklanıyor.

Çimento fabrikası, taş ocakları ve limanları ile yok olma noktasına gelen Hereke’ye bile birçok aile ya köfte yemeğe ya cazip balık lokantalarına rakı balık yapmaya taşınıyor.

Uygun ve cazip olduğu için.

Bu durumda geçmişte iç turizmden büyük pay alan Karamürsel neden bugün bu paydan Hereke’nin yarısı kadar bile pay alamıyor. Bu konuyu çok iyi incelemek ve sorgulamak gerekir. 11 kilometre veya 13 kilometre her neyse sahil şeridin olması aralara koyduğun küçük olsun benim olsun örnek merkezler tek başına pastadan yüksek pay almanı sağlamıyor. Taklit ve ileriye dönük kurnazlık taşıyan ticari gelişimden uzak toplanma alanları gelişim sağlamıyor. Sadece merkezi boşaltıp esnafı öldürüyor.

Osmanlı dönemi Uray adını taşıyan eski Belediye binasını Kaymakamlık makamı olarak tahsis etmen Karamürsel’i cazibe merkezi yapmıyor.

İzmit! Evet! Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit!

Belki sahil şeridini Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi kendine göre kullansa da, Fatma Kaplan Hürriyet İzmit yani merkez ilçeyi cazibe merkezi haline getiriyor.

Gülümse cafeleri ile Kadın merkezleri ile ticaret merkezlerine, tarihe ve kültüre yaptığı yatırımlarla halkın nefes alma, yaşam alanları gelişiyor. Her yerden insanın gittiği İzmit bir cazibe merkezi oluyor. Ve her yeni günde yeni bir açılış ile İzmit’i tanıtıyor. İzmit doğru uygulamalarla gündemden hiç düşmüyor.

Ticari merkezleri her türlü zorluğa, mücadeleye rağmen destekler bularak güzelleştiriyor, gece gündüz çalışarak halka dokunuyor.

Tarımsal alanda birçok destekler sağlıyor. Yeni ve kar getiren tarımsal ürünleri örnek bahçelerinde yetiştiriyor en önemlisi halkı yatırıma teşvik ediyor.

Zeytinliklerin yok olmasına sağlayıp zeytin ağaçlarını tahta saksılara göstermelik dikerek bak koruyorum diye hikâye uydurmuyor. Aksine zarar görebilecek 600 – 700 yıllık zeytinleri koruma altına alıyor. Zeytinleri saksıya değil doğal yaşam alanı toprağa ekiyor.

Ziyaretine gittiğiniz zaman size anlatabileceği birçok yenilik var. Sizinle siyaset konuşmak veya dedikodu yapmak yerine size yaptıklarını anlatıyor.

İzmit’in sadece merkezini güzelleştirmiyor o İzmit’e sahil yolundan giderken gördüğünüz tepeleri de arka tarafta yer alan alanları da güzelleştiriyor.

Göstermelik değil gerçekten insana dokunan güler yüzlü bir hizmet anlayışı ile hareket ediyor.

Ekibi ile hızlı düşünüp hızlı hareket ediyor.

Hiç kimse kusura bakmasın siyasi rant uğruna çevre olaylarına karşı duyarsız kalan, ilçesinde taş ocağı açılmasına karşı gelmeyen, ilçesini beton yığınına dönüştüren, bağlarına bahçelerine para için moloz dökülmesine izin verenleri Şehrimin emanet edildiği en güvenilir insan anlamına gelen Şehr-ül Emin vasfına layık görmem.

Şehrinde bulunan deniz ile halkı buluşturan plajlarına mavi bayrak verilen, iç turizm ile şehrini cazibe merkezi haline getiren işletmeci ruhu olan Adnan Turan gibi belediye başkanına bazı hataları olsa dahi Şehrinin güvenilir insanı derim.

İl’inde 12 belediyenin aynı partiye ait olması gerçeği içinde farklı partiden ve tek muhalif belediye olarak zorluklarla mücadele ederek halka hizmet götüren Fatma Kaplan Hürriyet’e şehrinin en güvenilir insanı yani Şehr-ül Emin derim.

Payeler dudaklardan dökülen söz ile olmuyor, yüreğini, çalışmanı ortaya koyman ile olur. Şehr-ül Emin olmak tek adamla ve “ben her şeyi bilirim” ile hiç olmuyor. Birlikte çalıştığın ve söz hakkı olan doğru ekip ile olur.

Geçen yazımla ilgili bana ders veya mesaj vermeye çalışan sayın abi; İzmit Körfezinin kirliliğinde körfezi çevreleyen Liman, tersane ve tesisler gerçeklerini atlayarak Marmara denizini kirleten etkenleri öne sürüp İmamoğlu’na gitmek gerektiğini söylüyor.

Okudum ve sadece gülüp geçtim o kadar.