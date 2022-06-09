“İhtiyaç fazlası cami yerine ahlak ve adalet lazım” çağrısı yapan ilahiyatçı

Adı, Abdulbaki Erdoğmuş.

Bingöllü…

Diyarbakır İmam Hatip Lisesi’ni ve Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirmiş.

Enstitüde okurken, “medrese eğitimi” de almış.

Bu dönemde, kendi ifadesiyle “içinde İslam olan anti-emperyalist öğrenci hareketlerine” katılmış.

İlk görev yeri olan Diyarbakır İskender Paşa Camii’ndeki Cuma hutbelerinde, alışılmışın dışında konulara değinerek dikkatleri üzerine çekmiş.

Bir ara Suudi Arabistan’a gidip “dil” eğitimi almış.

Dönüşünde Refah Partisi’nden Diyarbakır Belediye Başkanı seçilmiş.

1994 genel seçimlerinde yine RP’den Diyarbakır milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememiş.

Müftülük görevinde bulunmuş.

1999 seçimlerine bu kez ANAP’tan girmiş, seçimi kazanarak parlamentoya gitmiş.

Milletvekilliği sona erdikten sonra da, çalışmalarını ve incelemelerini çeşitli kitaplarda toplamış.

Abdulbaki Erdoğmuş’un son kitabı, “İslamsız Müslümanlık”.

Özgeçmişini neden ayrıntılı yazdığımı merak etmişsinizdir…

Şundan.

“İslamsız Müslümanlık”, çok çarpıcı, adeta “balyoz gibi” bir kitap adı.

Aykırı fikirler var kitapta.

Toplumun duymaya alışık olmadığı fikirler…

Dinci kesimin ezberini bozan fikirler…

Böyle bir kitabı yazanın, “aynı mahalle insanı” olduğunu anlatmak istedim.

“İhtiyaç fazlası cami”…

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Bizde “cami” toplumun kırmızıçizgisidir.

Konuşulmaz, tartışılmaz…

“Bu kadar camiye ne gerek var, Cuma namazlarında bile dolmuyor” diyemezsin.

Cami çokluğu, Müslümanlığın bir ölçüsüdür.

Ama işte medrese eğitimi almış, imam hatip lisesini ve yüksek İslam enstitüsünü bitirmiş, emekli bir müftü, çıkıyor ortaya “Türkiye’de ihtiyaç fazlası cami var” deyiveriyor.

Abdulbaki Erdoğmuş, Sözcü Gazetesi’nden Veli Toprak’a, “İslamsız Müslümanlık” adlı kitabını tanıtırken satırbaşlarıyla şunları söylüyor:

*İhtiyaç fazlası cami, İslam’ın alameti olamaz. İhtiyaç fazlası cami yerine ahlak ve adalet lazım.

*20 yıllık “siyasal İslamcı” iktidar, muhalefette iken talep edilen hak, hukuk ve eşitlik temelinde hayal kırıklığıdır. Samimi Müslümanlar için büyük bir pişmanlıktır, büyük bir hüsrandır. Hem içinde yer alan, hem de destekleyenler için…

*İslam, Müslümanların elinde rehindir. Geleneksel fıkıhın mezhepleri oluşturduğunu, Müslümanların hayatlarında uygulamaya geçirdiği fıkıh anlayışının şiddet ürettiğini, şiddete kaynaklık ettiğini gördüm.

*Kuran’da kadın ile fıkıhta işlenen kadın farklıdır. Müslümanların dini yaşayışını da fıkıh belirliyor. Bizim bu fıkıhla yüzleşmemiz söz konusu olmadığı için biz bunu anlayamadık. Doğal olmayan, 500 yıl önceki kuralların (fıkhın) günümüze uyarlanmaya çalışılmasıdır.

*Ahlak ve adaletin olmadığı bir toplumda camilerin inşa edilmesi, İslam’ın varlığına bir alamet olabilir mi? Camiler İslam’ın şiarı (nişanı, alameti) deniyor. Ben de bakıyorum ülkemizde ihtiyaçtan fazla, israfa girmiş görüntüden ibaret çok sayıda cami var. Din adamlarının fazlalığı İslam’ın şiarından mıdır, yoksa adaletin olması mı İslam’ın şiarındandır? Çok açık, İslam’ın şiarı ahlak ve adalettir. Camiler, Ortaçağ kilisesinin görevine soyunmuşlar.

*Havuzlu villadaki şeyhte, kurtuluş arayanlar var. Şeyhinin; havuzlu villalarda, yalılarda, Mercedes içinde tasavvufu, sahabe hayatını yaşadığına inanan ve iradesini, manevi kurtuluşunu ona bağlayan milyonlarca Müslüman var. Parti genel başkanını “ulu emir”, siyasi liderini “İslam emiri”, devlet başkanını “peygamber halifesi” bilen milyonlarca Müslüman var.

*Müslümanlar olarak, bireyin; siyasi, dini, toplumsal, ailevi ve mahalle baskısı olmadan, kendi özgür iradesi, aklı ve bilgisi ile Allah’a inanmadıkça mümin olamayacağını bilmek zorundayız. Dünyayı anlamak için özgürleşmeye ihtiyacımız var.

*Bugün Müslümanım diyenlerin yeniden İslam’a davet edilmeleri gerektiği ortadadır. Haksızlıktan, hukuksuzluktan, şiddetten, öfkeden, insan hakları ihlallerinden geçilmeyen bir toplum “İslam toplumu” olarak nitelendirilemez.

*Müslümanların içine düştüğü en temel hata, İslam ile Müslümanlık tarihini aynı sanmasıdır. Bir dine, bir geleneğe ve bir kitaba yapılacak en büyük haksızlık, onu kendisi hakkında söylenenlerle aynı sanma yanılgısıdır.

Okunması gereken kitap

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Sevgili okurlarım, size, Abdulbaki Erdoğmuş’un “İslamsız Müslümanlık” kitabını okumanızı öneriyorum.

Okuduktan sonra, çevrenizdeki “İslamsız Müslümanları”, dini siyasete ve ticarete alet edenleri, din hokkabazlarını daha net göreceksiniz.