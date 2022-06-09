Altın yıl sonunda ne kadar olacak?

Son bir haftadır tırmanışa geçen döviz ve altın, yatırımcısının yüzünü güldürürken düşündürüyor da…

Ekonomik şartların insanları zorladığı bugünlerde, yatırımcı da olsa döviz ve altının yükselmesini istemiyor.

Çünkü biliyor ki bugün dövizden ettiği karı, yarın çarşıda pazarda fazlasıyla ödeyecek.

Geçtiğimiz hafta başında dolar, euro ve altın yükseliş trendine geçti. Bunun yanında petrolün varil fiyatı da yükselişteydi. Son iki günde ise tavan yaşayan yatırım fonları piyasayı allak bullak etti. BİS ise düşüşe geçti.

Serbest piyasada;

Dolar: 17,20

Euro: 18,50

Altın 1024’ü gördü.

Döviz kurunun yükselmesi ise yeni zamların habercisi olarak kabul edilmeye başlandı.

Peki bu yükseliş nereye kadar gidecek?

Para piyasası uzmanlarına göre müdahale gelmezse, dolar yıl sonu 24 TL’yi bulacak. Altının ise temmuzda bin 200 TL, yıl sonunda bin 450 TL olacak.

Bu iddialar yatırımcıları bile sevindirmiyor. Kur yükselişlerinin zam olarak geri döneceğini bilen vatandaş, “Param değerini korusun, karını istemiyorum” diyor.

DEVA Partisi milletvekili

Mustafa Yeneroğlu ilimize geliyor

Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ilimize geliyor. Bugün saat 10.00’da basın mensuplarıyla il binasında bir araya gelecek olan Yeneroğlu, daha sonra dernek ve platform ziyaretleri yapacak. Günün yarısını da Darıca ve Çayırova’da geçirecek.

Kötü hava festivalleri baltaladı

Hafta boyunca yağışlı havanın etkisi altında kalan ilimizde iki önemli organizasyon ertelendi. 11 Haziran’da Büyükşehir Belediyesi tarafından Değirmendere’de yapılacak olan “Deniz Festivali” kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi. Öte yandan Körfez Belediyesi’nin 48. Altın Kiraz Festivali kapsamında 12 Haziran’da yapılması planlanan Yağlı Güreş organizasyonu da kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. Körfez Belediyesi 10 Haziran’da Yarımca Sahili’nde yapılacak olan Oğuzhan Koç konserini ise gerçekleştireceğini duyurdu.

Kocaeli Anadolu Lisesi, öğrencilerini yine sınavla alacak

Bir süredir normal lise kapsamında eğitim vermeye devam eden Kocaeli Anadolu Lisesi, yeni dönemde yeniden sınavla girilebilen bir okul haline geldi. Bir süredir düz lise mantığıyla öğrenci kabul eden okul, artık tercih ve sınav sistemine dahil oldu. Okul bu bilgilendirmeyi ise sitesi üzerinden şu notu paylaşarak yaptı; “OKULUMUZ 2022-2023 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILINDA SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK. Okulumuz Proje Anadolu Lisesi olmuştur. Kocaeli Anadolu Lisesi önümüzdeki 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren yeniden sınavla öğrenci alacaktır. 2022 LGS puanıyla okulumuz tercih edilebilecektir. Tercih Kodumuz:40739 Kontenjan: 150. Okulumuz, ilçemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını dileriz.”

Trabzonlular tanıtım günleri düzenliyor

“Geçmiş ve Gelecekte Trabzon” temasıyla programlanan Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından organize edilen tanıtım günleri 18 Haziran’da yapılacak. “Anadolu Kocaeli”de projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tanıtım günlerinde sıra Trabzon’a geldi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak olan tanıtım günleri kapsamında düzenlenecek olan konferansların konuşmacı konukları arasında ise KOÜ eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu olacak. Düzenlenecek sohbetlerin moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Aynur Karadenizli yapacak.

Körfez’e yeni bir

işletme daha açılıyor

Körfez’in tanınmış simalarından olan Gülşen Polat öncülüğünde kurulan ve Zehra Demirbaş’ın da ortağı olduğu “Boutique” isimli mağazanın açılışı bugün saat 14.00’te yapılacak. Körfez siyasetinin önemli isimlerinden İYİ Parti Körfez İlçe yönetiminde bir dönem teşkilat başkanlığı yapan Tugay Polat’ın eşi Gülşen Polat’ın öncülüğünde yeni bir butik mağaza hizmete sunuluyor. Gülşen Polat ile birlikte yine İYİ Partili isimlerden biri olan Zehra Demirbaş’ın ortak olarak hizmete alacağı ve kadın giyimi üzerine ürünlerin yer alacağı “Boutique” isimli işletme bugün resmen hizmete giriyor.