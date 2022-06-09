65 YAŞ ÜSTÜ vatandaşlar bu eğitimi KAÇIRMASIN!

Bilim ve teknoloji çağındayız.

Teknoloji öyle hızlı gelişiyor ki, buna ayak uydurmak zor…

Gençler bu konuda çok deneyimli.

Her yeniliğe açıklar.

Ama yaşlı kesim, öyle değil.

Onların zamanında cep telefonu yoktu, bilgisayar yoktu.

Örneğin bizim köyde 1985’li yıllara kadar elektrik de yoktu…

Köyde elektrik olmadığı için, televizyon da, buzdolabı da yoktu…

Sadece muhtarın evinde telefon vardı.

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Ama şimdi dünya, cep telefonun içinde…

Yaşlı kesimin teknolojiyi iyi kullanması, bilinçli internet kullanımı önemli.

Önceki gün Büyükşehir Belediyesi’nden bir haber geldi…

Haberde Büyükşehir’in 65 yaş ve üstü vatandaşlara bilinçli internet kullanımı eğitimi verildiği belirtildi…

“Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı” başlığıyla verilen haberi birlikte okuyalım;

BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılarımıza yönelik sunduğu hizmetlerin yanına bir yenisini daha ekledi. Çınarlarımıza ‘Bilinçli İnternet Kullanımı’ konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmeye başlandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin organize ettiği eğitimler, KO-MEK Bilişim Teknolojileri eğitmenleri tarafından veriliyor.

Çınarlarımız daha bilinçli

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde verilen ilk eğitim yaklaşık 2,5 saat sürdü. Eğitimde çınarlarımızın akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar ile günlük hayatlarını kolaylaştıracak kadar bilinçli internete erişimleri konusunda soru cevaplı söyleşi gerçekleştirildi.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Eğitim içeriğinde;

İnternet nedir,

İnternet için gerekli olan cihazlar,

Bağlantı çeşitleri,

Arama motorları,

Bilgi ve Cihaz Güvenliği,

Mobil uygulamalar,

Parola güvenliği,

Kablosuz Ağ güvenliği,

Web Güvenliği,

Site uzantıları,

Çevrimiçi alışveriş,

Alışveriş ve İnteraktif Bankacılık İşlemleri,

Sanat Kart,

E Posta güvenliği,

Sosyal Medya ve platformlar,

Sosyal Medya ve Kişisel Veriler,

Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Haklarınız Neler?

Bilgi İhbar Merkezleri,

E-Devlet Uygulamasına Giriş,

E-Nabız,

AFAD Acil Çağrı gibi başlıklar yer aldı.

65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERE

Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü bireylerin aktif yaşlanmalarına yönelik daha pek çok projeyi hayata geçirmişti. Projeler arasında; ilerleyen yaşın hastalığı olan ‘Alzheimer-Demans ile Sürdürülebilir Hayat’ ve yapılması gereken spor egzersiz programı yer aldı. Ayrıca yakın zaman içinde yine yaşlılarımıza yönelik ‘Digital Dünya ile Tanışma’ adı altında bireylerin bağımsız hareket yetilerini geliştirmek maksadıyla internet tabanlı uygulamaların kullanımı konusunda bireylerin evinde eğitimler veriliyor. Büyükşehir yapmış olduğu 65 yaş ve üstü vatandaşımıza sunulan ‘Bilinçli İnternet Kullanımı’ eğitiminin sonunda ayrıca katılım belgesi takdim edilecek.

DETAYLI BİLGİ 153

ÇAĞRI MERKEZİNDE

Bu bağlamda yaşlı bireylerin gelişen dünyamızda iletişimin ve hizmetlerin içinde kalabilmeleri, çevreyle iletişimlerini sürdürebilmeleri için hayata geçirilen projede yer almak isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 153 Çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilir.”

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Büyükşehir Belediyesi’nin haberini okudunuz.

Bence çok güzel bir uygulama.

65 yaş üstü vatandaşlar, bu eğitim sayesinde bilinçli bir şekilde interneti kullanmayı öğreniyor.

İnternet dolandırıcılığı hat safhada.

Vatandaşlar internette ne kadar çok bilinçlenirse, o kadar az zarar görür.

Bence bütün 65 yaş üstü vatandaşlar, bu kurslardan yararlanmalı.

Büyükşehir Belediyesi, her ilçede, her okulda bu kursları vermeli.

Vatandaşlar, mahallerindeki okula gidip, bu eğitimlerden faydalanmalı.

Zira her 65 üstü vatandaşın bu eğitimi görmesinde fayda var.

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İnternet hızında 101. Sıradayız

Televizyonlarda telefon operatörleri, internetteki hızlarından övünürler. Ama gerçek öyle değilmiş. Ajans Press’in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 181 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 29.09 ( Mbps) ile 101. sıraya yerleştiği görüldü. Veriler kontrol edildiğinde Türkiye’nin internet hızında artış yaşanırken bir önceki yıla oranla 4 basamak yükseldiği kaydedildi. En yüksek internet hızının sahibi yine aynı kalırken 207.61 (Mbps) ile Singapur oldu. İkinci sıraya 200.01 (Mbps) ile Şili, üçüncü sıraya ise 189.64 (Mbps) ile Tayland, dördüncü sıraya 181.70 (Mbps) ile Hong Kong, beşinci sıraya 166.11 (Mbps) ile Danimarka, altıncı sıraya 162.74 (Mbps) ile Çin, yedinci sıraya 158.48 (Mbps) ile Makao, sekizinci sıraya 151.81 (Mbps) ile ABD, dokuzuncu sıraya 144.63 (Mbps) ile Lihtenştayn, onuncu sıraya ise 132.33 (Mbps) ile Romanya’nın yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasına yerleşen ülke de 1.81 (Mbps) ile Afganistan olarak saptandı. Küresel olarak sabit geniş bant internet indirme hızının ortalama 63.46 (Mbps) olduğu gözlenirken, genel olarak internet hızlarında artma yaşandığı gözlendi.

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Ajans Press’in değerlendirmesini okudunuz. Türkiye’de hızlı internet veriyoruz diye hava atan şirketler, internet hızında ne kadar geride olduğumuzu görsün.