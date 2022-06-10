İktidarın, tekrar yönetime talip olmaya yüzü var mı?

Türkiye, ilginç bir süreçten geçiyor.

Bir tarafta hayat pahalılığı altında ezilen halkın feryadı, diğer tarafta sanki bu hayat pahalılığından kendileri sorumlu değilmiş gibi yeniden seçimlere hazırlanan ve muhalefetin önüne engeller koyan iktidar.

Bakalım bu hırgürün, bu “koltuk hırsının”, bu “iktidar arsızlığının” sonu nereye varacak?

Yönetemiyorsan, oturduğun koltuktan kalkacaksın.

Bir başkası gelecek, yönetebiliyorsa yönetecek, yönetemiyorsa o da gidecek bir başkası gelecek.

Demokrasinin özü budur.

Yok, devlet benim, iyi de yönetsem kötü de yönetsem ben bu koltuktan kalkmam…

Böyle bir anlayış olabilir mi?

Türkiye, “kurum ve kural olmadan” sadece bir kişinin anlık kararlarıyla yönetilebilir mi?

Otur otur, kalk kalk!

Faizi indir, faizi çıkar!

Filancayı tutukla, falancayı serbest bırak!

Bu kesime keyif bağışlayın, şu kesimin boğazını sıkın!

Bizden olanlara kapıları ağzına kadar açın, bizden olmayanlara kapıları kapatın!

Bizden olanlar melek, karşımızdakiler sürtük!

Türkiye’nin yönetiminde böyle bir anlayış olabilir mi?

Dahası, çok sıkıştığında da dine sarıl, ülkeyi 1400 yıl önceki kurallarla yönetmeye kalk.

Ben değil, dinimiz böyle istiyor…

Kötü yönetimine din kılıfı giydirip, sorumluluktan kaçmaya çalış.

Anadolu’da güzel bir deyim vardır.

“Yüzü olmak” deyimi…

Hak etmediği halde yeni bir şey isteyen kişiye, “Senin bunu istemeye yüzün var mı?” diye karşı çıkarlar.

Çok önemli bir değerlendirme yöntemidir bu.

“Bir insanın, yeni bir şey istemeye yüzü olması”, çok önemli.

Bence, iktidar mensupları, bu soruyu kendi kendilerine hiç olmazsa bir defa sormalı ve dürüstçe yanıtlamalı.

İktidarın, tekrar yönetime talip olması

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Türkiye’nin durumu ortada.

Sürekli ağırlaşan yaşam koşullarını birlikte yaşıyoruz.

Herkes aynı havuzun içinde.

Nüfusun yüzde 3’ünü 5’ini, hadi yüzde 8-10’unu hariç bırakın, yaşadığı hayattan şikâyetçi olmayan var mı?

Vatandaş, en basitinden kullandığı elektriğin, suyun, gazın faturasını ödeyemeyecek noktaya gelmiş.

Daha ötesi var mı?

2021 ile ilgili veriler açıklandı.

Geçen yıl faturasını ödeyemediği için 3 milyon 449 bin abonenin elektriği, 1 milyon 93 bin abonenin ise doğalgazı kesilmiş.

Bir aboneyi ortalama 4 kişilik aile kabul edin, 18 milyon kişinin değişik sürelerde elektriksiz veya doğalgazsız kaldığı ortaya çıkar.

Korkunç bir manzara!

Önceki gün gazetemizin manşetinde de benzer bir haber vardı.

“Kocaeli’de her 4 kişiden 1’inin elektrik veya doğalgazı kesik”

2021’de ilimizde toplam 130 bin 152 abonenin ya elektriği ya da doğalgazı kesilmiş.

Her abone 4 kişilik aile kabul edildiğinde, elektrik ve doğalgaz kesintisinden etkilenen kişi sayısı 520 bin 608 yapıyor, bu da 2 milyon nüfuslu Kocaeli’de nüfusun 4’te 1’ini oluşturuyor.

Kocaeli gibi ülkemizin en gelişmiş kentindeki şu manzaraya bakar mısınız?

En basitinden, elektrik ve gaz faturasını ödeyemeyen vatandaşın durumu ortada.

Daha da ötesi, evine ekmek götüremeyen var.

Enflasyonun vatandaşı nasıl ezdiği ortada.

İcra dairelerindeki dosya sayısı her geçen gün artıyor.

Kapanan işyerleri, iflaslar…

Akaryakıta her gün gelen zam!

Adaletsizlik, hukuksuzluk…

Bütün bu olumsuzlukların sorumlusu, 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı.

İşte bu nedenle “AKP’nin tekrar yönetime talip olmaya yüzü var mı?” diye soruyorum.

Evet, sizce var mı?

Albert Einstein’in şu sözünü unutmayalım:

“Hiçbir sorun, onu yaratan bilinç seviyesiyle çözülemez. Daha üst düzeyde bilinç gereklidir.”

Biz, sorunu yaratanlara, yarattıkları sorunları çözmeleri için tekrar yetki verirsek, bir daha düzlüğe çıkamayız.

Bunu unutmayalım.

Konu, o parti bu parti konusu değil.

Yapamayan gitmeli, yapabilecek gelmeli.

Bu memleket kimsenin “babasının çiftliği” değil!