Bir arkadaşım, yılanların yaşamını çok merak ettiğini söyledi. Ben durur muyum! Merakıma mağlup oldum ve bu konuda birçok bilimsel yayını inceleyince adeta “aklım durdu!” Çünkü onların özellikleri inanılır gibi değil. Meğer bu konuda tam bir bilgi fakiriymişim de haberim yokmuş..

Edindiğim bütün bilgileri bu sütuna sığdırmam mümkün değil. Bu nedenle en ilginç olanlarını basit bir anlatımla, özet halinde aktarayım;

Öncelikle şunu belirteyim: Yılanlar, tarlalara zarar veren kemirgenlerle (özellikle fareler) beslendikleri için çok faydalı hayvanlardır.

Onlar dünyanın her yanında yaşıyorlar ve 2700 türü var. Türkiye’deki tür sayısı 59 ve bunlardan 17’si zehirli.

Yılanların beslenme açısından en önemli özelliği avlarını çiğneyip parçalamadan mideye indirmeleri. Bunu çene, gövde, yemek borusu ve midelerinin kolayca ve çok genişlemesi ile sağlıyorlar.Üstelik avı yutarken, ters çevirdikleri nefes borusunu kullanıyorlar.

Yılanın çatallı dili, havada veya nesneler üzerinde bulunan koku moleküllerini analiz edebilen olağanüstü bir duyu organı. Çevrelerinde olanlardan, dillerini kullanarak edindikleri koku sayesinde haberdar oluyorlar. (Bu nedenle hareket ederken dillerini ağızdan sık sık dışarı çıkarıyorlar). Öyle ki dili sayesinde avını, onun bıraktığı kokuyu veya elinden kaçırdığı avı üzerinde kalmış olan kendi zehirinin kokusunu takip ederek bulabiliyor.

Doyduktan sonra, uygun sıcaklık ve nem ortamına sahip, yeterince gizli yerler ararlar. Çünkü yediklerinin hacmine bağlı olarak bir süre uyuşukluk geçirirler ve dış saldırılara açık hale gelirler.

Yılanlar işitsel sistemden yoksundurlar. Ancak yerin titreşimlerini alt çene kemikleri aracılığıyla algılarlar. Çenesini yere koyan çıngıraklı bir yılan, çok uzaktan gelen bir atın ayak seslerini bile kolayca algılayabilir.

Engerek gibi bazı yılan türlerinde göz ile burun deliği arasında termal alıcılar vardır. Bunlar yoluyla bir başka canlının sıcaklığını uzaktan algılayarak tamamen karanlıkta olsa bile avını bulabilirler.

Yılanlar, yaşadığı bölgeye bağlı olarak 5 ila 9 ay süren kış uykusuna yatarlar. Örneğin bir engerek türü olan “Vipera berus” kış uykusuna yatarak çok soğuk yerlerde de yaşamaya uyum sağlamıştır. (Bu türün en büyük örnekleri İsveç'te bulunmuştur).

Yılanların doğurganlığına gelince; bir batında doğanların sayısı 3 ila 20 arasındadır. (Yüksek dağlık alanlarda bu sayı 4-6 kadardır). Zehirli türlerde, zehir donanımla doğan yavrular anneleriyle ancak birkaç gün kalırlar.

Yılanların ortalama ömrü 10-25 yıl arasındadır. Kobra ve Piton gibi büyükleri 30-40 yıl yaşar. Bir Piton’un 48 yıl yaşadığı belirlenmiştir.

Yılanların en ilkel ve en yaygın avlanma sistemi, zehirli dişleri olmayanlarının avlarını kas gücünü kullanarak sarıp boğarak öldürdükten sonra yemeleri, daha doğrusu yutmalarıdır.

Bazı yılan türleri ağzın arkasında yer alan ve zehir bezleriyle doğrudan temas halinde olan, iki veya daha fazla, derin yivli ve zehirli dişe sahiptir. Bu dişlerin içindeki kanal zehir bezi ile bağlantılıdır. Zehir bu kanaldan, ısırılan canlıya akar.

Bazı türlerde dişler sabit konumda değildir. Damağa paralel uzanan bir kılıfla korunaklı dişleri vardır. Yılan onları kullanmaya karar verdiğinde ağzını iyice açar, çenesini döndürür ve damağa yatay konumda olan dişleri dikey duruma gelir. Bu uzun dişler sayesinde zehirin bırakıldığı derinlik, iç organları ile hemen temas etmesine neden olduğundan, avın ölümü genellikle ısırmadan hemen sonra gerçekleşir.

Güney Amerika’da yaşayan Yeşil Anakonda’lar (Eunectes murinus) içinde 98 kg ağırlığa ulaşanı vardır. Dişileri 4-5 m, erkekler ise maksimum 2-3 m boyundadır.

Bilimsel adı Simalia amethistina olan Avustralya “Ametist Pitonu” 8,5 m uzunluktadır. Genellikle ağaç dalları gibi yüksek yerlerde dinlenir. Zehirli olmayan bu yılan türünün büyük kuşlar, köpekler ve hatta geyikleri bile yemesi, onu en korkulan yılanlardan biri yapmıştır.

Seba Pitonu (Python sebae) Afrika kıtasının en büyük sürüngenidir. Keçi, ceylan, geyik ve diğer hayvanlarla beslenir. 8 metre uzunluğa sahiptir ve ağırlığı 110 kg’a kadar ulaşır.

“Türkiye’nin en uzun yılanı 2,5 m ile Sarı Yılandır (Elaphe sauromates )”

Yılanlar dünya çapında yılda yaklaşık 125 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Yılanların en çok insan öldürdüğü ülke Hindistandır..

Dünyanın en zehirli yılanı Avustralya’da yaşıyor. Bilimsel adı Oxyuranus microlepidotus. Bir ısırığı 100 insanı ve 250.000 fareyi öldürebilir. Ancak bu yılan saldırgan değildir.

“Doğu Kahverengi Yılanı” (Pseudonaja textilis) Avustralya'da yaşar Zehirinin bir damlası insanı öldürmeye yeter. Zehiri damarlardaki kanı pıhtılaştırarak nefes almayı ve kalp atışını durdurur.

Yılanların en hızlısı Afrika’da yaşayan yılan türü “Siyah Mamba”. (Dendroaspis polylepis ). Çok saldırgandır ve saatte 20 kilometre mesafe gitmesiyle dünyanın en hızlı kara yılanıdır. Bir ısırığı 25 kişiyi öldürebilir. Zehiri çok hızlı bir etkiye sahiptir ve ilk belirti, etkilenen bölgede şiddetli ağrı, ağızda ve uzuvlarda karıncalanma, kas kontrolü eksikliği, çift görme, şiddetli kafa karışıklığı, ateş, ağızdan ve burundan aşırı tükürük ve köpük gelmesidir.

Unutmadan; bir Çin atasözü…

“İnsanın hırsı, gördüğü fili yutmak isteyen yılan gibidir. Hangi hedefine ulaşırsa ulaşsın, asla tatmin edilemez .”

Etrafınıza iyi bakın; birçok yılan göreceksiniz!.. Onlara dikkat edin…

Kaynak:

1.Di Giorgio Gattoni. 2020.I serpenti più grandi del mondo: Top 10.AnimalPedia

2.Gianluigi Fuso.2022. Il Misterioso Mondo Dei Serpenti