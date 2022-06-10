Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği

Toplumumuzda hepimizi rahatsız eden bazı söylem ve eylemler birçok alanda zarar verdiği görülmekte ve bilinmektedir.

Bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve de ötekileştirici sözlerin ve davranışların bir kısmı bilmeden, anlamadan ve düşünmeden söylendiğini yani cehaletten kaynaklandığını düşünmek ve söylemek mümkündür.

Buna karşılık ayrışmayı, kutuplaşmayı ve ötekileştirmeyi özellikle siyaset sınıfının bilerek yaptıklarını söyleyebiliriz.

Bu hastalıklı davranış ve düşünce böl, parçala, tarafını belirle ve kolayca yönlendirme ve yönetme amacından ileri geldiği bilinmektedir.

Bu şekilde düşünce ve davranışlar nedeni ile ülkemizin büyük zararlara uğratıldığına ve birçok insanın hayatına mal olduğuna dair çok örnek verilebilir.

Çorum, Sivas, Kahramanmaraş gibi acıları unutmak mümkün değildir.

Siyasette üç beş fazla oy almak için (Çerkez, Abaza, Gürcü, Kürt, Boşnak, Laz) gibi parçalara bölmek, kaşımak artık nerede ise her gün duyduğumuz ayrıştırıcı ve rahatsız edici sözlerdir.

İkinci zarar veren söz ve davranış çıkarları için dini duygu ve düşünceleri ayrıştırarak sömürmelerdir.

Oysaki, hepimiz bir geminin içindeyiz. Amaç gemiyi parçalamadan ve batırmadan karaya sağlam çıkması için ortak çaba sarf etmek olmalıdır.

Elbette ki her bireyin farklı düşünceleri ve beklentileri olabilir. Böylede olmalıdır.

Bu farklılık geniş düşünülürse bir zafiyet değil.

Gerçek anlamda bir zenginliktir. Bütün gelişmeler, buluşlar ve değişimler rekabet içinde olup farklı düşüncelerden kaynaklanmaktadır

Yalana, yanlışa ve önyargıya dayalı sözler, davranışlar hep zarar vermiş ve de verecektir.

Olumsuzlukları azaltmak ve önlemek için en iyi yol ve çare eğitimdir.

Örgün eğitimde okullarımız araştırmayı değil ezberciliği teşvik etmektedir.

Yaygın eğitimden de yeterince verim alamıyor ve başarılı olamıyoruz.

Sivil Toplum Kuruluşlarımızın yaygın eğitim içinde önemli bir yere sahip olması gerektiğini düşünüyorum.

Bunun için de Kocaeli’deki Milli Kuruluşlar Birliğini önemli ve anlamlı buluyorum.

Bunun için bilinçli, sorumluluk içinde ve samimi duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberlik içinde bulunarak bir takım olumsuzlukların ve yanlışların düzelebileceğini düşünüyoruz.

Bu duygu, bu düşüncelerle Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği’nin toplantısına Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği olarak inanarak ve isteyerek ev sahipliği yapmaktan memnun olduk.

Nitekim, birlik, beraberlik amacı ile bir araya gelen birçok farklı kurum, kuruluşlar, dernekler ve sendikalar çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıp, duygu, düşüncelerini paylaşımlarında müspet ve yapıcı durumda oldukları gelecek adına umut vermektedir.

Bu birliğe kendiliğinden gönüllü katılımlar olması, git gide çoğalması da beklentileri ve umutları artırmaktadır. Gelecek adına herkesin elini taşın altına sokmasının önemi büyüktür.

İnşallah diyor ve diliyorum bu birliğe kıskançlıklar, yalan, yanlış davranışlar, çıkarcılık, önyargı ve bencillikler girmeyecektir. Bu birlik ve beraberliğin öncelikle Kocaeli'mize, ülkemize hayırlı uğurlu olması dileğimiz ile katılan değerli arkadaşlarımızın her birine çok teşekkür ediyoruz.