Siyasi partilerin dikkatine oylar EĞİTİM vaatlerine!

Ülkeyi siyasetçiler yönetiyor…

Halkın isteklerine kulak verirlerse, ülkeyi iyi yönetirler, ama kulak vermezlerse, o ülkede yaşayanlar mutsuz olur.

Şimdi olduğu gibi…

Türk Eğitim Derneği, bünyesinde yer alan düşünce kuruluşu TEDMEM, toplumun gözünde eğitimi konumlandırmak, toplumun siyasetten eğitimle ilgili beklentilerini somutlaştırmak, eğitimin toplum ile siyaset arasındaki ilişkide oynadığı rolü tanımlamak üzere “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması”nı gerçekleştirdi. “Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine mi Bağlı” ana sorusu üzerinden çeşitlendirilen araştırmayla Türk siyasetinin polimetresi ilk kez ortaya konarken, sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair çözüm önerileri de sunuldu. TEDMEM’in araştırmasını birlikte okuyalım;

EĞİTİME YÖNELİK VAATLER

Araştırma kapsamında siyasetin gözünden eğitimi anlayabilmek amacıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi ve 1950'den itibaren 90'a yakın seçim bildirgesi incelenerek, 70 yıllık tarihsel bir süreçte eğitim vaatlerinin genel eğilimleri ortaya kondu. Türkiye'de eğitime yönelik seçim vaatlerine bakıldığında dünya örneklerine kıyasla çok genel, popülist, yüzeysel ve belirsiz kaldığı görüldü. Siyasi partilerin yıllar içinde eğitim vaatlerinin değişmediği ve tekrar ettiği, Türkiye'de eğitim ihtiyacının değişmediği belirlendi.

OY VERME DAVRANIŞLARI

Saha çalışmaları KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan araştırma, Türkiye'deki seçmen nüfusunu temsil edecek 3 bin kişiyle gerçekleşti. 2023 seçimlerinde oy kullanacak 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oy verme davranışları ve eğitim vaatleri arasındaki etkileşime de mercek tutuldu. YENİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ

Araştırma kapsamında “Siyasetçiler neye öncelik versin?” sorusuna verilen cevaplar içinde eğitim, ekonomiden sonra ilk sırada geliyor. 18-24 yaş aralığındaki her iki gençten biri eğitim sistemine öncelik verilmesini istiyor. Seçmenin oy verirken tercihini nasıl yaptığına bakıldığında ise 18-24 yaş arasındaki her iki gençten biri yüzde 54) hiçbir siyasi partinin kendisini temsil etmediğini düşünen veya seçim döneminde siyasi parti çalışmalarına bakarak oy verenlerden oluşuyor.

SEÇİM VAATLERİNİN ÖNEMİ

Araştırma kapsamında seçmenin oyunun seçim vaatleriyle değişip değişmediği soruluyor. Türkiye genelinin yüzde 45'inin seçim vaatleriyle oyu değişebilirken, 18-24 yaş aralığında bu oran yüzde 57 olarak görülüyor. Her seçim aynı partiye/lidere oy verdiğini belirtenlerin arasında bile seçim vaatlerine göre oy verdiği partiyi değiştirme potansiyeli olanlar bulunuyor. Oy değiştirme konusunda daha az esnek olan taraftar ve liderci seçmen gruplarında dahi her beş kişiden en az biri seçim vaatleriyle oyunun değişebileceğini ifade ediyor.

ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ

Seçim vaatleriyle oy tercihini değiştirmeye en yakın grup ise öğrenciler. Her 10 öğrenciden yaklaşık 7'si oy tercihinin seçim vaatleriyle değişebileceğini ifade ediyor. Meslek gruplarına göre incelendiğinde ise beyaz yaka çalışanların yüzde 48'inin; işçi, esnaf ve çiftçinin yüzde 40'ının; emekçilerin yüzde 35'inin; ev kadınlarının yüzde 41'inin, işsizlerin ise yüzde 50'sinin seçim vaatlerine göre oyunun değişebileceği görülüyor. Araştırmada cevap aranan bir diğer soru ise “Toplum eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebilir mi?” oluyor. Toplumun yüzde 56'sı, gençlerin ise yüzde 67'si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

EĞİTİM SİSTEMİNİN DURUMU

Araştırma verilerine göre toplumun yalnızca yüzde 17'si eğitim sisteminin iyi/çok iyi olduğunu düşünürken, ​toplumun yarısından fazlası ise eğitim siteminin kötü/çok kötü olduğunu, ​18-24 yaş aralığındaki gençlerin yalnızca yüzde 7'si eğitim sisteminin iyi/çok iyi olduğunu, ​her 10 gençten en az 7'si ise eğitim sisteminin kötü/çok kötü olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 34'ü aldığı eğitimin kendisine bir şey katmadığını belirtirken, eğitimin kendi çocuğuna bir şey katmayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 16… Araştırma kapsamında her 10 kişiden 8'i ancak eğitim seviyesi yükselirse Türkiye'nin güçlü bir ülke olacağını düşünürken, her 3 kişiden 2'si para ve statü sahibi olmak için iyi bir eğitimin şart olduğunu ifade ediyor.

GENÇLERİN DERDİ OKULLARI DEĞİL!

Araştırma verilerine göre toplumun yüzde 93'ü, gençlerin ise yüzde 94'ü mesleki eğitimin güçlendirilmesini çok önemli buluyor. Bu konularla ilgili verilen “mesleki eğitim güçlendirilecek”, “öğrenciler iş dünyasına hazırlanacak şekilde yetişecek”, “eleştirel düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerine sahip gençler yetiştirilecek”, “her öğrencinin teknoloji eğitimi alması sağlanacak” gibi vaatler toplumun ve gençlerin yüzde 90'ı tarafından çok önemli bulunuyor. “Eğitim, siyasetin ezberlenmiş denklemlerini bozabilir” Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Çocukların mutlu bir geleceğe kavuşması için araştırmaya devam ediyoruz” dedi.

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Yukarıda yapılan araştırmanın özü şu; Araştırmaya göre Türkiye genelinin yüzde 45'inin, 18-24 yaş arası gençlerin ise yüzde 57'sinin seçim vaatleriyle oyunun değişebileceği görülüyor. Gençlerin yüzde 67'si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in araştırması dikkatle irdelenmemi. Geleceğimiz olan gençlerin istek ve arzularına her zaman değer verilmeli.